Проект деревянного шале в современном стиле

Специально для тех, кого интересует строительство дома на природе, а не в пригороде, мы публикуем очень интересный проект сруба от студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO. В нем вы найдете монументальную традиционность, будто защищающую всю вашу семью от невзгод и просто плохой погоды, и современный, максимально практичный подход в архитектуре и дизайне.

Кроме того, это шале еще и выглядит невероятно красиво. Светлый, большой и основательный он имеет фундамент, оформленный декоративным камнем, и многочисленные балконы в альпийском стиле.