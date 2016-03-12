Проект деревянного шале в современном стиле

Специально для тех, кого интересует строительство дома на природе, а не в пригороде, мы публикуем очень интересный проект сруба от студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO. В нем вы найдете монументальную традиционность, будто защищающую всю вашу семью от невзгод и просто плохой погоды, и современный, максимально практичный подход в архитектуре и дизайне.
Кроме того, это шале еще и выглядит невероятно красиво. Светлый, большой и основательный он имеет фундамент, оформленный декоративным камнем, и многочисленные балконы в альпийском стиле.
Архитекторы, строители и другие мастера из фирмы WOODY-HOLZHAUS – KONTIO строят срубы по всей Германии. Как они особенно подчеркивают на своем официальном сайте, обработка древесины является делом их жизни и особенной страстью. Их ремесло восходит к давней традиции, и они стараются поддерживать как историческую атмосферу, так и использовать инновационные методы и разработки. Их подход приводит к высококачественным материалам и домам, построенным из них.
Метод строительства: фирменные дома построены по уникальной технологии Kontio-BlockBalken на основе ламинированных оцилиндрованных бревен 275x275 мм.
Площадь дома: 220 кв.метров (+ террасы и балкон 58 и 12 кв.метров).
Стиль дома: современное шале
Отопление: высокая энергоэффективность домов из оцилиндрованных бревен с ламинацией позволяет считать такие дома пассивными, что существенно снижает затраты на отопление. В доме установлен тепловой насос как главная система отопления, он подключен к подогреву пола и радиаторам в нескольких комнатах дома.
Шикарная планировка первого этажа включает кухню-столовую и гостиную (22 + 22 кв.метра), полные солнечного света и ощущения простора. А внизу мы найдем сауну с отдельной душевой и туалетной комнатой и гостевой мастер-сьют с ванной комнатой и гардеробной (33 квадратов – вместе) и кабинет.
На втором этаже на две стороны от лестничного холла с видом на двусветную гостиную расположены две спальни (22 и 35 кв.м.). Также наверху есть ванная комната (9 кв.м.) и гардеробная.
Открытое оцилиндрованное бревно в интерьерах делает такие проекты домов особенно атмосферными. В данном случае такой тип оформления красиво подчеркнут современной мебелью и элементами в ковбойском стиле.
Важная часть проекта деревянного дома – ландшафтный проект, искусно сочетающий в себе рукотворные и природные элементы. Особенно это важно при расположении дома на природе – в лесу, у озера или реки.
Остекление реализовано в формате двухкамерных стеклопакетов, энергосберегающих и практичных, поэтому даже их большой размер полностью пригоден для использования в климатическом поясе Германии (средняя полоса).
Интересное сочетание стиля модерн и шале в интерьерах этого дома отлично подходит для жизни молодой пары с маленькими детьми, которые и заказали этот удивительный проект дома.
Сама модель называется «Сосновое шале» и выглядит особенно традиционно. Тем не менее, фирма предоставляет возможности постройки домов по той же технологии и в других стилях – скандинавском, классическом, американском, модерне и других, кроме шале.
У данной фирмы есть несколько десятков моделей деревянных домов, которые созданы архитекторами из Финляндии, Германии, России и других стран в современных интерпретациях национальных стилей. Также мы хотим добавить, что вся древесина заготавливается именно в Финляндии из северных пород дерева, является экологически чистой и идеальной для семейного дома.
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