Красивые веранды для вашего дома

Идеи дизайна веранды для загородного дома или коттеджа специально для вас – в этой статье, полной вдохновения! От самых простых в конструктивном смысле веранд мы перейдем к тем, что напоминают зимние сады или даже… церкви! Давайте посмотрим, к чему приведет нас путешествие, и узнаем, как выглядит веранда вашей мечты.
Для начала следует вспомнить, что веранда, как и любая другая часть дома, может быть выполнена в определенном стиле. Современном модерне, простом минимализме, в стиле рустик и кантри или лофт и индастриал. Веранда также может быть традиционной дачной или иметь роскошные готические элементы.
Пристройка в виде веранды к современному коттеджу может стать настоящим семейным праздником. Первое застолье здесь просто незабываемо, даже если оно приходится на еще прохладный апрель! Кстати, веранда как раз и нужна для того, чтобы сделать лето более продолжительным.
Белая краска – ваш лучший друг в дизайне старой, потрепанной временем дачной веранды. Чаще всего она имеет остекление из нескольких небольших окон, создана на основе деревянных досок и имеет простую вертикальную облицовку ими со стороны интерьера. Есть несколько способов сделать такую веранду более комфортабельной – замена окон, покраска всех деревянных элементов, замена пола, новая мебель и декор.
Не забывайте, что вы можете утеплить веранду, установить на ней радиаторы отопления (например, электрические) или дровяную печь, купить двухкамерные стеклопакеты для сбережения тепла, заменить входную дверь на более энергоэффективную.
Лучшие идеи для дизайна веранды вы сможете найти в таких стилях, как скандинавский минимализм, прованс, шебби-шик, модерн, богемный и гламурный шик.
Одна из современных идей для остекления – особый вид безрамного остекления, особенно популярного в Турции и Испании, где между стеклами вы найдете силиконовую вставку. Такое остекление может быть полукруглым, красиво оформлять углы и просто стены веранды. Цена безрамного остекления 3 х 2,4 метра (от пола до потолка) стоит примерно от 30-50 тыс. рублей. Данная технология остекления стремительно развивается, в ближайшие годы планируется снижение цены из-за массовости примерно в 1,5-2 раза.
Еще одна идея для веранды – складные двери «гармошкой» или «двери-слайдеры», уже завоевавшие место любимца для этой комнаты в доме в Великобритании, США и Австралии. Такой тип остекления дороже, но позволяет сделать веранду полностью утепленной и действительно теплой в холодное время года.
Готичные своды на верхних оконных вставках – шикарная дизайнерская идея, чтобы создать из вашей веранды аристократичный уголок с особенным шармом. На этой веранде мы также найдем распашные двери на террасу, что тоже является интересным решением.
Чем отличается веранда от террасы? У веранды есть крыша, остекление, она может быть утеплена и иметь отопление, т.е. быть полноценной частью дома.
Чем отличается веранда от зимнего сада? Зимний сад имеет еще и стеклянную крышу и подходит для выращивания тропических растений. Веранда также может иметь стеклянную крышу, и не быть зимним садом.
По типу веранды вы можете организовать у своего дома и отдельную пристройку, независимую от основного дома – на отдельном фундаменте и с отдельной кровлей. Такое строение можно назвать, например, летним домиком.
В Великобритании сейчас особенно популярны веранды на основе задней комнаты в доме – первой со стороны заднего дворика. Обычно, это кухня и кладовка, которые были достроены до большой комнаты и оформлены панорамным остеклением.
Особенно люксовым вариантом для дизайна веранды может стать проект в стиле минимализм. Стеклянный куб с тонированным стеклом или прозрачным, но с подсветкой или даже орнаментом может стать настоящей изюминкой вашей коллекции дизайнерских решений в коттедже.
На этой потрясающей веранде на ленточном фундаменте, со стенами из блоков, металлическим каркасом для сводов и отоплением по системе «теплого пола», кажется, можно проводить большую часть своего свободного времени!
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