Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Красивые веранды для вашего дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

Идеи дизайна веранды для загородного дома или коттеджа специально для вас – в этой статье, полной вдохновения! От самых простых в конструктивном смысле веранд мы перейдем к тем, что напоминают зимние сады или даже… церкви! Давайте посмотрим, к чему приведет нас путешествие, и узнаем, как выглядит веранда вашей мечты.

Для начала следует вспомнить, что веранда, как и любая другая часть дома, может быть выполнена в определенном стиле. Современном модерне, простом минимализме, в стиле рустик и кантри или лофт и индастриал. Веранда также может быть традиционной дачной или иметь роскошные готические элементы.

​Веранда в стиле модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пристройка в виде веранды к современному коттеджу может стать настоящим семейным праздником. Первое застолье здесь просто незабываемо, даже если оно приходится на еще прохладный апрель! Кстати, веранда как раз и нужна для того, чтобы сделать лето более продолжительным.

​Как украсить старую веранду

apartament w kamienicy z 1905r, Oliwa Gdańsk, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Балкон и терраса в классическом стиле
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Белая краска – ваш лучший друг в дизайне старой, потрепанной временем дачной веранды. Чаще всего она имеет остекление из нескольких небольших окон, создана на основе деревянных досок и имеет простую вертикальную облицовку ими со стороны интерьера. Есть несколько способов сделать такую веранду более комфортабельной – замена окон, покраска всех деревянных элементов, замена пола, новая мебель и декор.

Не забывайте, что вы можете утеплить веранду, установить на ней радиаторы отопления (например, электрические) или дровяную печь, купить двухкамерные стеклопакеты для сбережения тепла, заменить входную дверь на более энергоэффективную.

Лучшие идеи для дизайна веранды вы сможете найти в таких стилях, как скандинавский минимализм, прованс, шебби-шик, модерн, богемный и гламурный шик.

​Безрамное остекление: цена дизайна

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves Зимний сад в стиле модерн
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

Одна из современных идей для остекления – особый вид безрамного остекления, особенно популярного в Турции и Испании, где между стеклами вы найдете силиконовую вставку. Такое остекление может быть полукруглым, красиво оформлять углы и просто стены веранды. Цена безрамного остекления 3 х 2,4 метра (от пола до потолка) стоит примерно от 30-50 тыс. рублей. Данная технология остекления стремительно развивается, в ближайшие годы планируется снижение цены из-за массовости примерно в 1,5-2 раза.

​Двери-слайдеры и складные

Aluminium orangery with bi fold doors homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Еще одна идея для веранды – складные двери «гармошкой» или «двери-слайдеры», уже завоевавшие место любимца для этой комнаты в доме в Великобритании, США и Австралии. Такой тип остекления дороже, но позволяет сделать веранду полностью утепленной и действительно теплой в холодное время года.

​Готическая расстекловка и распашные двери

Complex Conservatory on Victorian Rectory Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
Vale Garden Houses

Complex Conservatory on Victorian Rectory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Готичные своды на верхних оконных вставках – шикарная дизайнерская идея, чтобы создать из вашей веранды аристократичный уголок с особенным шармом. На этой веранде мы также найдем распашные двери на террасу, что тоже является интересным решением.

​Что такое веранда

Garden Room Westbury Garden Rooms Зимний сад в классическом стиле
Westbury Garden Rooms

Garden Room

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Чем отличается веранда от террасы? У веранды есть крыша, остекление, она может быть утеплена и иметь отопление, т.е. быть полноценной частью дома.

Чем отличается веранда от зимнего сада? Зимний сад имеет еще и стеклянную крышу и подходит для выращивания тропических растений. Веранда также может иметь стеклянную крышу, и не быть зимним садом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Веранда-пристройка

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

По типу веранды вы можете организовать у своего дома и отдельную пристройку, независимую от основного дома – на отдельном фундаменте и с отдельной кровлей. Такое строение можно назвать, например, летним домиком.

​Веранда по-английски

London Townhouse The Silkroad Interior Design Дома в стиле модерн
The Silkroad Interior Design

London Townhouse

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

В Великобритании сейчас особенно популярны веранды на основе задней комнаты в доме – первой со стороны заднего дворика. Обычно, это кухня и кладовка, которые были достроены до большой комнаты и оформлены панорамным остеклением.

​Веранда в стиле минимализм

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Особенно люксовым вариантом для дизайна веранды может стать проект в стиле минимализм. Стеклянный куб с тонированным стеклом или прозрачным, но с подсветкой или даже орнаментом может стать настоящей изюминкой вашей коллекции дизайнерских решений в коттедже.

​Веранда со стеклянной крышей

Structural Glass Conservatory, Cornwall The Bazeley Partnership Зимний сад в стиле модерн Стекло
The Bazeley Partnership

Structural Glass Conservatory, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

На этой потрясающей веранде на ленточном фундаменте, со стенами из блоков, металлическим каркасом для сводов и отоплением по системе «теплого пола», кажется, можно проводить большую часть своего свободного времени!

Интересные материалы для вас на homify:

— Террасы с барбекю: ваша мечта наяву;

— Красивые ванные комнаты.

Стройка хаммама своими руками — мечта, которая может стать явью
А вы какой тип веранд любите больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо