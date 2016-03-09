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10 фантастичных современных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Шикарные, вдохновляющие и просто красивые современные дома – гордость архитекторов homify и всего сообщества! Мы всегда рады делиться с вами проектами, которые не просто изменили жизнь одной семьи к лучшему, но и послужат нам всем прекрасным примером удачного коттеджа или виллы.

В этой фото-подборке вас ждут проекты в стиле модерн – современные, функциональные и стильные. В основном, они имеют панорамное остекление практически во всех зонах, террасы и и другие удобные места для отдыха на участке. Обратите внимание, что в планировке почти все из них придерживаются одной концепции – закрытые приватные фасады со стороны улицы и открытые с видом на сад – с обратной стороны.

Собрать свою коллекцию идеальных на ваш взгляд домов вы можете, добавляя найденные фотографии домов и интерьеров в собственные Книги Идей после регистрации.

​Летний домик с люксовым патио

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Международный хит на homify – летний домик от харьковского архитектора Александра Жидкова – особенно привлекателен утопленным в террасу очагом. Здесь, в окружении леса и его ароматов, можно провести потрясающие выходные или подарить детям незабываемое лето!

​Коттедж с бассейном

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Бассейн в стиле модерн
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Еще один проект дома, который нас поразил – эта очаровательная вилла в стиле модерн с бассейном, которая кажется очень уютным местом для жизни. Дом традиционного облика с черепичными крышами, двустворчатыми высокими дверями в сад и с общим настроением средиземноморья явно заслуживает вашего внимания.

​Чистый модерн из Мексики

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Латиноамериканский модерн выглядит особенно геометрично и стильно, об этом мы узнали из статьи «Проекты домов в стиле бразильяно» и убедимся, глядя на этот мексиканский проект. Только представьте – этот коттедж имеет лишь одно окно с видом на улицу, но не кажется неприступным замком, а скорее футуристичным дизайнерским проектом.

​Вилла на краю света

Дом в Ялте ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в Ялте

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один проект, который заставил нас полностью пересмотреть идею загородного образа жизни и подумать о строительстве виллы где-нибудь на острове в океане и с хорошим интернетом – этот удивительный дом, невероятно эффектно расположенный на склоне холма

​Португальская ривьера

GC House, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Дома в стиле модерн
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

GC House

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Еще один дом, который дает нам особенное вдохновение изысканным белоснежным модерном, построен в Португалии и наверняка является прекрасным местом для жизни. Простые линии, открытая планировка и обилие света делают его проектом, о котором хочется узнать побольше.

​Дом с секретом

H2 + KUBIK, MIAMI, FLORIDA, Kubik Lab Kubik Lab Дома в стиле модерн
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

Этот удивительный дом с невероятным бассейном интересной формы, вторым бассейном на втором уровне, водопадом, соединяющим их в одно единое целое, и просто фантастической планировкой, включающей внутренний дворик с пальмой, создан в Колумбии и готовится к реализации. Стоящий прямо на берегу и имеющий собственный причал он выглядит как идеальное место для отдыха.

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​Оазис стиля и семейная идиллия

Objekt 329, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

О таком доме мечтают многие – шикарный, просторный, стильный и современный, с красивым патио и бассейном, панорамным остеклением и несколькими террасами. Он – не просто образ, но реальная цель, которая и для вас может стать путеводной звездой при восхождении на вершину. Этот проект реализован в Швейцарии под Цюрихом архитекторами из фирмы MEIER ARCHITEKTEN.

​Семейный модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один дом-мечта с внутренним двориком расположен в Калининграде и оформлен студией дизайна интерьера Асии Орловой. Модерн и очарование подсветки здесь смотрятся очень эффектно в формате семейного коттеджа.

​Футуристика в лесу

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильный проект с отделкой натуральной древесиной с имитацией ценных пород особенно аутентичен в лесу, полном своего собственного очарования. «Квадратный Мандарин» – это большой современный дом, предназначенный для людей, ценящих комфорт и открытое пространство. Общая площадь – 404 кв.метра.

​Шикарная вилла

Casa Quintas do Sol, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Дома в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Вилла, похожая на те, что можно найти в Голливуде, построена в Бразилии и ни в чем не уступает оригиналу! Расположенная, согласно правилам стиля, на склоне холма и имеющая террасы с бассейном и сплошное панорамное остекление с видом на задний дворик она является вызовом для нас, заставляя мечтать о большем – о лучшем!

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