Дом-сказка в стиле модерн

Возможности обычного коттеджа безграничны – знали ли вы об этом? Этот маленький домик на обычной улице всего за несколько месяцев работ стал домом, о котором можно мечтать! Кажется, что в нем не осталось ничего от прежнего проекта, но глядя на фасад со стороны улицы, мы вряд ли заметим люксовую отделку, поэтому чуть позже мы зайдем внутрь.
Архитектурная студия ROMERO DE LA MORA сделала так, чтобы это маленькое бунгало превратилось почти в голливудскую виллу! Интересно, что на первом снимке его почти не отличить от обычного коттеджа, построенного из блоков, разве что пальма привлекает внимание.
Одноэтажный дом в стиле модерн, большинство из которых построено в Западной Европе и США в 60-е, принято называть бунгало. Можно сказать, что из-за своей планировки это особенный тип домов – они исключительно бюджетны и в декоре практически ничем не примечательны.
Тем не менее, новые владельцы купили такое бунгало с четким желанием создать из него дом мечты. Думаем, из любого простого коттеджа даже с самой простой отделкой и формой, может получиться что-то подобное!
Прежде всего был разработан специальный дизайн-проект, включающий пристройку (которую вы видите слева – главную спальню) и новую террасу (справа). А все прошлые внешние стены фасадов были обновлены с помощью нового панорамного остекления практически от пола до потолка.
В процессе изменений дом стал просто неузнаваемым, лишь вид на гольф-корт остался неизменным. Кажется, что это совсем другой дом – вовсе не бюджетный, как ранее. Дело в том, что плоская крыша дома была разобрана и вместо нее была установлена кровля с небольшим наклоном, позволяющая увеличить высоту потолка и сделать интерьеры залитыми солнцем.
Дизайн интерьера кухни и гостиной – отдельная тема для обсуждения, ведь столь лаконично обыграть бело-бежевую цветовую гамму в люксовом сегменте может лишь настоящий профессионал.
Кухонный остров, который ближе к окну превращается в столовую зону – еще одно прекрасно решение, делающее открытую планировку столь эффектной. А угловой диван, обращенный к окну и камину, стал прекрасным местом для принятия гостей!
Внутри дома виден примерный угол наклона кровли, особенно если посмотреть издалека. В процессе отделки такой потолок получил подсветку и красивые, лаконичные формы, что сделало его наклон менее заметным.
Во многих люксовых виллах, которые построены в современном стиле, есть такие кухни. Они сочетают модерн с капелькой минимализма, что делает фасады особенно аккуратным на вид и даже большие кухни очаровательными.
В этом доме есть еще одна кухня, в которой проходят многие из этапов готовки. Сюда приносятся все продукты из магазина, сортируются, что-то – моется, что-то – откладываться в холодильник или кладовую, при этом не изменяя вида парадной кухни.
Такие кухни очень удобны, функциональны и часто кажутся местом коллекционера мелких бытовых приборов. Чтобы не перегружать общий облик главной кухни, здесь находятся мелочи, которые должны быть под рукой для готовки.
А многие из них созданы специально для прислуги, которая еще и выполняет обязанности по приготовлению обедов для детей.
Шикарная подсветка рельефной стены из декоративного камня – главная изюминка этой ванной комнаты, имеющей особое обаяние. Расположение душевой и ванной чаши на подиуме обусловлено необходимостью организации встроенного слива для душа, но эта чисто техническая деталь была эффектно подана как пьедестал.
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