Дом-сказка в стиле модерн

Возможности обычного коттеджа безграничны – знали ли вы об этом? Этот маленький домик на обычной улице всего за несколько месяцев работ стал домом, о котором можно мечтать! Кажется, что в нем не осталось ничего от прежнего проекта, но глядя на фасад со стороны улицы, мы вряд ли заметим люксовую отделку, поэтому чуть позже мы зайдем внутрь.

Архитектурная студия ROMERO DE LA MORA сделала так, чтобы это маленькое бунгало превратилось почти в голливудскую виллу! Интересно, что на первом снимке его почти не отличить от обычного коттеджа, построенного из блоков, разве что пальма привлекает внимание.