До и После: Заброшенный домик в деревне стал коттеджем!

Заброшенный дом в деревне – его реконструкция, редизайн и методы, которыми пользовались архитектор и строители, чтобы сделать его вновь красивым – главная тема нашей сегодняшней статьи. Как сделать из такого дома виллу, причем современную, когда в вашем арсенале не так много инструментов?

Вы много видели таких – в дачных поселках, на окраине, в небольших городках и деревнях. Дома, заброшенные уже десятилетиями, но с прочными стенами, иногда заставляют нас помечтать об их возрождении. И тут в голове уже прочно сидит идея о новой крыше, веранде и красивом саде, вот только сами мы практически всегда не может воплотить такие идеи в реальность. Тогда на помощь нам приходят настоящие профессионалы, как студия RUBIO • BILBAO ARQUITECTOS, которая воссоздала красоту этого дома буквально по кусочкам!