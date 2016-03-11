До и После: Заброшенный домик в деревне стал коттеджем!

Заброшенный дом в деревне – его реконструкция, редизайн и методы, которыми пользовались архитектор и строители, чтобы сделать его вновь красивым – главная тема нашей сегодняшней статьи. Как сделать из такого дома виллу, причем современную, когда в вашем арсенале не так много инструментов?
Вы много видели таких – в дачных поселках, на окраине, в небольших городках и деревнях. Дома, заброшенные уже десятилетиями, но с прочными стенами, иногда заставляют нас помечтать об их возрождении. И тут в голове уже прочно сидит идея о новой крыше, веранде и красивом саде, вот только сами мы практически всегда не может воплотить такие идеи в реальность. Тогда на помощь нам приходят настоящие профессионалы, как студия RUBIO • BILBAO ARQUITECTOS, которая воссоздала красоту этого дома буквально по кусочкам!
Именно так выглядел дом, когда его купили новые хозяева с твердым намерением сделать из него место, где бы действительно хотелось жить! Две комнаты на первом этаже и две – на втором, отсутствие каких-либо коммуникаций и крыша, нуждающаяся в полной замене. Кажется, что целыми здесь были только стены.
То, как архитекторы обыграли старую кладку из глиняных блоков и камней – и есть главный эффектный прием в дизайне фасада, который контрастирует с новым форматом остекления. Посмотрите внимательно – гостиная на первом этаже получила двери-слайдеры на террасу, а спальня на втором – шикарные складывающиеся двери со стеклянными экранами, превращающие комнату в одно огромное крытое патио.
После капитального ремонта, который подразумевал зачистку, замену окон, проведение отопления, новый пол и потолки, а также проведение проводки и выключателей по всему дому прямо в кладке (!), мы видим, что дизайнер решил остановиться на легком эклектичном сочетании рустика и современного испанского стиля.
Шикарная кухня с бетонной столешницей под камень отлично вписалась в маленькую комнату, которая и раньше была именно кухней. Проведенный водопровод, организация вытяжки и новый роскошный гарнитур в стиле минимализм эффектно разместились на фоне оригинальной кладки.
Благодаря новому решению в планировке на первом этаже нашлось место еще одной комнате – гостиной, которая используется и как гостевая, когда требуется. У нее есть свой выход в сад и туалетная комната первого этажа.
Шикарная детская разместилась на втором этаже – там, где раньше комната даже не была жилой. Новая кровля из фантастического вида древесины выглядит очень красиво, а панорамные окна открывают вид на все окрестности. Кажется, что дети спят в башне роскошного замка.
В такой детской приятно проводить время. Всегда залитая солнцем, удобная и интересная она имеет все шансы стать самым любимым местом детей в доме, впрочем, как и должно быть.
Также на втором этаже находится главная спальня родителей и ванная комната, оформленная в темных тонах с легким средневековым уклоном. Каменная кладка – удивительная возможность сделать здесь дизайн ванной очень оригинальным.
Так, для основ были выбраны оштукатуренные стены, высокие потолки с видом на новую кровлю и керамическая плитка под дерево, которую мы можем найти и в любой другой комнате дома. Самым же интересным является особенный туалетный столик, созданный по эксклюзивному заказу из композитного материала на основе камня, и каменная раковина круглой формы.
Интересные материалы для вас на homify:
— До и После: Как строился дом современной мечты;