​Проект одноэтажного дома для пригорода

Идеальный дом на одну семью не обязан быть многоуровневым. Специально для тех, кто любит одноэтажные проекты, мы представляем интересный вариант загородного дома от студии A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE. В их подходе чувствуется основательность и любовь к современным решениям. Думаем, этот коттедж отлично подойдет для большой и шумной семьи!

Самое интересное для нас в таком проекте – планировка, которая при разработке проекта собственного коттеджа может вызвать у вас некоторые затруднения. Одноэтажный дом тоже может быть разделен на приватные зоны и общественные, красиво подать парадные помещения и аккуратно спрятать спальни.