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​Проект одноэтажного дома для пригорода

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Вальмовые крыши
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Идеальный дом на одну семью не обязан быть многоуровневым. Специально для тех, кто любит одноэтажные проекты, мы представляем интересный вариант загородного дома от студии A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE. В их подходе чувствуется основательность и любовь к современным решениям. Думаем, этот коттедж отлично подойдет для большой и шумной семьи!

Самое интересное для нас в таком проекте – планировка, которая при разработке проекта собственного коттеджа может вызвать у вас некоторые затруднения. Одноэтажный дом тоже может быть разделен на приватные зоны и общественные, красиво подать парадные помещения и аккуратно спрятать спальни.

​Дизайн фасадов

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Вальмовые крыши
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Классика современности – черные рамы и белые оштукатуренные стены – показывает нам, что для хорошего проекта в стиле актуального дизайна совсем не обязательно использовать такие элементы, как декоративный камень, кирпич или сайдинг.

С этого ракурса (фотография выше) вы можете заметить гараж и справа от него – парадный вход в дом. А далее окна на фасаде, обращенном к нам, показывают (слева направо) кабинет, кухню, столовую и гостиную на углу. Все эти помещения имеют удобный выход на террасу через двери-слайдеры и вид на собственный сад.

​Планировка дома

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Столовая комната в классическом стиле
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Здесь вы можете проследить ту же последовательность комнат, начиная от гаража и парадного входа. Также в доме есть специальный буфер – комната, которая не пропускает газы и испарения из гаража в дом, плюс к специальной системе вентиляции для гаража, которую может установить только профессионал.

В другом углу здания находится приватная зона – мастер-сьют с гардеробной и две детские делят вместе одну огромную ванную с красивым окном. Все комнаты имеют площадь более 16 кв.метров каждая, шикарное остекление в пол, а одна из детских – даже остекление на две стены.

Открытая планировка имеет современный формат – кухонный гарнитур встроен в небольшую нишу, а кухонный остров имеет барную стойку со стороны столовой. Парадная столовая    размещается по середине всего пространства, в самом освещенном месте, а гостиная находится в углу, где с помощью штор легко создать затенение для просмотра TV.

​Вид на спальни из сада

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Вальмовые крыши
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

На этой фотографии вы увидите окна спален. Самое левое, в выступе, относится к маленькой детской, два угловых – ко второй детской, узкое справа – к ванной комнате, а самое правое в пол (у двери) к мастер-сьюту. Так, вид на газонную площадку, украшенную кустарниками и деревьями, становится реальностью для всей семьи, которая раньше жила в городе и смотрела на чужие окна многоэтажек.

​Дизайн интерьера

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Гостиная в классическом стиле
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

В дизайне интерьеры мы находим стильный образец модерна. Основанный на белоснежной палитре и глянце он имеет белые рамы для окон, а столовая – освещение, вмонтированное в кровлю. Глянцевая плитка на полу – современный подход к дизайну помещений, практичный и стильный, отлично сочетающийся с атмосферой люкса в этом коттедже.

Стоит заметить, что качественная отделка интерьера профессионалами – залог хорошей и комфортабельной жизни в новом доме! Не стесняйтесь обращаться за консультациями, чтобы узнать все возможности, идеи и интересные решения от дизайнеров и отделочников, которые они могут вам предложить!

​Подъездная зона

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Вальмовые крыши
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Красивая подъездная площадка создана не только для автомобилей, но и для общего интересного и геометричного вида дома. Не желая создавать что-то более заметное и привлекающее внимание, например, мощение камнем или тротуарной плиткой, владельцы остановили свой выбор на неброском и практичном асфальте.

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