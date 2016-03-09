Перфекционизм для семьи с двумя детьми

Красивый проект в стиле модерн для молодой семьи – отличная доза вдохновения от homify на тему идей дизайна собственного коттеджа! Архитекторы из студии K² ARCHITEKTUR сделали так, чтобы этот дом выглядел не просто современным и комфортабельным, но и создавал внутри себя особенную атмосферу благодаря оригинальной планировке.

Например, гостиная, столовая и спальни полностью недоступны со стороны улицы или домов соседей, и лишь прихожая озаряет желтыми огнями подъездную зону. В этом доме приватность возведена на пьедестал – начинает казаться, что без нее современный модерн в принципе не может считаться функциональным.