Перфекционизм для семьи с двумя детьми

Красивый проект в стиле модерн для молодой семьи – отличная доза вдохновения от homify на тему идей дизайна собственного коттеджа! Архитекторы из студии K² ARCHITEKTUR сделали так, чтобы этот дом выглядел не просто современным и комфортабельным, но и создавал внутри себя особенную атмосферу благодаря оригинальной планировке.
Например, гостиная, столовая и спальни полностью недоступны со стороны улицы или домов соседей, и лишь прихожая озаряет желтыми огнями подъездную зону. В этом доме приватность возведена на пьедестал – начинает казаться, что без нее современный модерн в принципе не может считаться функциональным.
Оттенки серо-оливкового и белого в сочетании с натуральным деревом оформляют фасады этого дома. Подъездная площадка красиво декорирована тротуарной плиткой с эффектом неравномерного обжига, а гараж заменен на стоянку под навесом – удобное решение для тех, кто постоянно пользуется автомобилем.
Среди важных характеристик дома следует выделить большое количество солнечных панелей на кровле здания, отопление по системе «теплого пола», возможность закрывать все окна по желанию с помощью реечных экранов. Кроме того, дизайн интерьера в стиле модерн и в особенно перфекционистичной цветовой гамме смотрится вместе с панорамным остеклением действительно потрясающе.
Шикарная семейная комната на четверых – главная столовая, размещенная так, чтобы иметь выход на террасы и при этом быть недалеко от кухни. Обратите внимание, что часть кухонного гарнитура расположена именно в этой комнате – встроенные модули для хранения отлично вписались в светлый интерьер.
Гарнитур заслуживает особенного внимания – кухонный фартук реализован с помощью покраски стен в каменный оттенок и прозрачного стекла, а верхние модули практически полностью отсутствуют.
На втором этаже мы особенно хотим показать вам ванную комнату, красиво спроектированную для супружеской пары. Между ванной чашей и туалетной зоной мы найдем заграждение, позволяющее с комфортом пользоваться обеими зонами. Ощущение обрамления или некоторой замкнутости пространства при принятии ванны приятно ощущается в любом случае.
Также мы хотим показать вам, что справа есть специальная ниша для хранения, а стеклянные экраны душа выполнены в максимально лаконичной манере. Слив для душа устроен в полу, а керамическая плитка красиво смотрится на фоне штукатурки.
В солнечной прихожей нашлось место удобной скамье, с которой процесс сборов на прогулку для мамы с двумя детьми становится, как минимум, в 2 раза легче. Особенно это касается холодного времени года, когда все нужно учесть.
Стильное оформление прихожей подразумевает встроенные шкафы для хранения и деревянную лестницу в современном стиле – она даже имеет вечернюю подсветку ступеней, а не только основное освещение.
В мансардной детской мы найдем красивое решение для двоих детей, живущих в одной комнате. В будущем комната, которая ныне является кабинетом, станет спальней старшей дочери. А пока двое детей живут вместе – в их детской достаточно места даже для активных игр.
На втором этаже в лестничном холле есть еще пара встроенных модулей, они серьезно облегчают хранение хозяйственных вещей, мелочей и сезонной одежды. Такой прием очень популярен в современных семейных домах, и мы рекомендуем взять вам его на заметку.
Из-за сильного наклона участка площадь под застройку пришлось выравнивать, тогда как остальная часть участка имеет естественное понижение уровня грунта в сторону дороги. В процессе ландшафтных работ кроме газонной площадки была реализована идея альпийской горки почти без растений, обрамляющей деревья и способствующей укреплению грунта.
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