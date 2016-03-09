Итальянский стиль 21-ого века

Итальянский дизайн, вобравший в себя столь многие традиции – европейские, арабские и самые передовые международные – покорит кого угодно в этом проекте современной виллы! Созданная архитектурной студией STUDIOG она не просто является верхом элегантности, но и будто бы создает сама в себе целый новый мир, в котором и мечтала жить семья владельцев.

Итальянский стиль в дизайне всегда был очень популярен среди семей с классическим вкусом. Уютные, роскошные и привлекательные в традиционном смысле виллы пользуются большим спросом и сейчас – итальянский стиль в загородном строительстве по-прежнему популярен во многих странах от США до Восточной Европы, через Атлантику.