Итальянский стиль 21-ого века

Итальянский дизайн, вобравший в себя столь многие традиции – европейские, арабские и самые передовые международные – покорит кого угодно в этом проекте современной виллы! Созданная архитектурной студией STUDIOG она не просто является верхом элегантности, но и будто бы создает сама в себе целый новый мир, в котором и мечтала жить семья владельцев.
Итальянский стиль в дизайне всегда был очень популярен среди семей с классическим вкусом. Уютные, роскошные и привлекательные в традиционном смысле виллы пользуются большим спросом и сейчас – итальянский стиль в загородном строительстве по-прежнему популярен во многих странах от США до Восточной Европы, через Атлантику.
Но этот итальянский проект поразит вас и современными дополнениями в виде трехуровневого остекления или шикарной имитации фресок, напоминающих о великой эпохе ренессанса. В целом, такая вилла может быть прекрасным проектом для загородного строительства – она мыслит масштабно, но остается уютной и аккуратной на вид в духе средиземноморской ривьеры.
Особенное внимание почитателям итальянского дизайна стоит уделить арочным оконным сводам, декоративной кирпичной кладке на выступающем полукруглом эркере (он создан для лестницы) и слегка утопленным в нишу балкончикам с полукруглыми коваными перилами.
Удивительно красива деревянная кровельная подшивка, монументальная и контрастирующая с основными материалами отделки. Подшивка свеса кровли очень популярна именно в контексте стиля рустик, а в современных аналогах мы можем найти на этом месте сайдинг.
Во многом элементы итальянского дизайна были унаследованы обширной коллекцией стилей архитектуры США. Здесь, особенно в викторианском стиле Italianate (итальянский), тоже очень популярна деревянная кровельная подшивка, но уже с декоративными, а не функциональными кронштейнами.
Могут ли две столь разные культуры в дизайне – средневековая и люксовая – объединиться в одной итальянской вилле? Конечно, могут! В принципе, тосканский стиль современности именно этим и занимается – подает брутальность камня, железа и ковки так, чтобы ее полюбило даже следующее поколение!
Среди главных дизайнерских приемов этого стиля – отполированный до блеска натуральный камень, геометричные вазы, вазоны, скульптуры, колонны и цвета, а также подсветка рельефных каменных и деревянных элементов. У итальянцев есть, чему поучиться!
Завораживающая гостиная выглядит, как бальный зал. В центре, над пустым пространством, мы найдем шикарную подсветку в стиле звездного неба на круглом выступе балкона. Кажется, что здесь и правда легко провести танцевальный вечер для нескольких семейных пар ваших друзей.
Диваны честерфильд в нежной обивке из светлой кожи и зона классического кабинета – неотъемлемая часть современной итальянской виллы, они создают в этой гостиной два противоположных по настроению интерьера – праздничный и интеллектуальный.
Удивительное сочетание традиций и современности мы найдем на этой кухне, оформленной в итальянском стиле. Вытяжка спрятана в декоративный дымоход в виде печи, телевизор – в одну из полочек слева, а кухонный фартук оформлен на средиземноморский манер мозаикой в характерных цветах. Справа мы найдем и настоящий очаг с настоящим дымоходом, который используется для того, чтобы готовить на огне. Внизу мы видим дверцу, которая закрывает дровницу, а на столешнице располагается лишь газовая варочная панель.
Удивительное сочетание современности и классического гламура мы найдем в этом французском салоне, который напоминает маленький игрушечный дворец. Здесь – камин и TV-зона так аккуратно вписались в легкий интерьер, что кажется, что эта комната просто идеальна.
Возвращаясь к более эффектному итальянскому дизайну, на лестнице мы найдем перила из нержавеющей стали, деревянные экраны и светильник, который выглядит, будто подсвеченная солнцем сосулька, и освещает пространство всех пролетов.
Шикарная ванная комната тоже выполнена с легким французским акцентом. От итальянского дизайна здесь осталась мозаика, деревянные полы и ощущение строгой элегантности, а французский принес с собой блеск, глянец и оттенки розового кварца.
Ванная комната двух сыновей оформлена в стиле модерн – эффектная треугольная душевая кабина особенно сильно притягивает наше внимание! Также мы найдем здесь две раковины, расположенные напротив унитаза и биде.
На самом верхнем этаже, будто в башне, находится главный мастер-сьют в комплекте с ванной комнатой цвета корицы. Интересный формат планировки и расстановки мебели определяет эффектную подачу обычных вещей – раковина здесь расположена в центре, а коммуникации не видны за счет толстой столешницы.
Удивительно красивые фасады в классическом и современном стиле смотрятся вместе очень гармонично, что показывает, что для итальянских архитекторов и дизайнеров и сегодня нет ничего не возможного!
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