Семейный дом, где продумано все

Проект современного дома или коттеджа для одной семьи – это комплекс функций, позволяющих организовать определенный образ жизни. Часто в погоне за экономией или, наоборот, эксклюзивным дизайном мы забываем про маленькие мелочи, идеи, которые позволят детям лучше проводить время дома. Для того, чтобы сделать дом удобным для детей, не нужно много хлопот или финансовых затрат – лишь немного вашего времени на решение сделать дом отличным местом для жизни действительно каждого члена семьи.
Например, азиатские коттеджи максимально экологичны, имеют отделку из натуральной древесины и белой штукатурки и всегда внимательно относятся к местам для игр и учебы детей. В этом проекте от PUNG GYEONG HEIM DESIGN GROUP мы найдем не менее трепетный подход, убедитесь в этом сами в нашей статье!
Навес с остеклением на металлическом каркасе для зоны игр детей – отличное решение для тех, кто хочет продлить время пребывания детей на свежем воздухе. Здесь расположена горка со специальным мягким покрытием пола, батут и есть узкая терраса для различных менее активных игр. А барбекю со столовой группой позволяет и обед провести тоже прямо здесь!
По-настоящему безопасный для детей камин выглядит только так – закрытый решеткой настолько, чтобы даже протянутая рука ребенка не коснулась горячих элементов. В современном интерьере это смотрится брутально, но будто добавляет ему антуража в стиле лофт.
На кухне, которая расположена на подиуме, мы найдем удобный столик на четверых, который не только является столовой зоной, но и главным местом для интеллектуальных занятий детей. Как и принято в азиатских семьях, именно здесь под присмотром мамы дети выполняют домашнее задание.
В зоне прихожей и гостевой туалетной комнаты есть веселый туалетный столик под раковину, сделанный из велосипеда. В корзинке лежат полотенца, а на месте руля организована полочка для жидкого мыла. Так приучить детей мыть руки после каждой прогулки гораздо проще! А расположена эта зона близко ко входу, потому отсюда дети могут носить воду для своих игр в саду.
На главном крыльце есть лавочка и две тумбочки, которые являются очень функциональными, ведь и зона барбекю, и зона игр детей находится прямо здесь. Высокие потолки позволяют сохранить ощущение открытого пространства, но защищают от дождей или ветра.
У детских спален, расположенных на мансарде, есть вторые этажи для игр. Будто бы секретные домики, по которым можно добраться лишь с помощью волшебства, они расположены прямо под крышей и имеют мансардные окна для освещения.
Спальня родителей особенно маленького формата – азиатские традиции здесь остаются сильны для старшего поколения. Правда, размер кровати здесь больше, чем обычный, ведь иногда маленькие дети все еще приходят сюда спать, если приснился страшный сон.
В лестничном холле второго этажа мы найдем семейную гостиную. Два письменных стола, стеллажи для книг и свободное пространство в центре представляют собой место для игр, развлечений и досуга всей семьи.
Ванная комната продумана для использования одновременно несколькими членами семьи. Ванная чаша и зона при ней может легко быть скрыта за матовым стеклом, что оставляет основную зону свободной.
На мансарде – небольшая гардеробная для сезонной одежды четверых членов семьи и даже потайная комната – мини-зал для домашнего кинотеатра, который занимает менее 6 кв.метров и любим всей семьей!
По всему дому расположены дополнительные стеллажи, столики, лавки и столы, позволяющие быстро увеличить функциональность любой из зон по желанию.
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