Семейный дом, где продумано все

Проект современного дома или коттеджа для одной семьи – это комплекс функций, позволяющих организовать определенный образ жизни. Часто в погоне за экономией или, наоборот, эксклюзивным дизайном мы забываем про маленькие мелочи, идеи, которые позволят детям лучше проводить время дома. Для того, чтобы сделать дом удобным для детей, не нужно много хлопот или финансовых затрат – лишь немного вашего времени на решение сделать дом отличным местом для жизни действительно каждого члена семьи.

Например, азиатские коттеджи максимально экологичны, имеют отделку из натуральной древесины и белой штукатурки и всегда внимательно относятся к местам для игр и учебы детей. В этом проекте от PUNG GYEONG HEIM DESIGN GROUP мы найдем не менее трепетный подход, убедитесь в этом сами в нашей статье!