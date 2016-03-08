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Семейный дом, где продумано все

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Гостиная в стиле модерн
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Проект современного дома или коттеджа для одной семьи – это комплекс функций, позволяющих организовать определенный образ жизни. Часто в погоне за экономией или, наоборот, эксклюзивным дизайном мы забываем про маленькие мелочи, идеи, которые позволят детям лучше проводить время дома. Для того, чтобы сделать дом удобным для детей, не нужно много хлопот или финансовых затрат – лишь немного вашего времени на решение сделать дом отличным местом для жизни действительно каждого члена семьи.

Например, азиатские коттеджи максимально экологичны, имеют отделку из натуральной древесины и белой штукатурки и всегда внимательно относятся к местам для игр и учебы детей. В этом проекте от PUNG GYEONG HEIM DESIGN GROUP мы найдем не менее трепетный подход, убедитесь в этом сами в нашей статье!

​Игровая зона у дома

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Дома в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

Навес с остеклением на металлическом каркасе для зоны игр детей – отличное решение для тех, кто хочет продлить время пребывания детей на свежем воздухе. Здесь расположена горка со специальным мягким покрытием пола, батут и есть узкая терраса для различных менее активных игр. А барбекю со столовой группой позволяет и обед провести тоже прямо здесь!

Особый подход

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Гостиная в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

По-настоящему безопасный для детей камин выглядит только так – закрытый решеткой настолько, чтобы даже протянутая рука ребенка не коснулась горячих элементов. В современном интерьере это смотрится брутально, но будто добавляет ему антуража в стиле лофт.

На кухне, которая расположена на подиуме, мы найдем удобный столик на четверых, который не только является столовой зоной, но и главным местом для интеллектуальных занятий детей. Как и принято в азиатских семьях, именно здесь под присмотром мамы дети выполняют домашнее задание.

​Мелочи быта

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Гостиная в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

В зоне прихожей и гостевой туалетной комнаты есть веселый туалетный столик под раковину, сделанный из велосипеда. В корзинке лежат полотенца, а на месте руля организована полочка для жидкого мыла. Так приучить детей мыть руки после каждой прогулки гораздо проще! А расположена эта зона близко ко входу, потому отсюда дети могут носить воду для своих игр в саду.

​Крыльцо

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Гостиная в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

На главном крыльце есть лавочка и две тумбочки, которые являются очень функциональными, ведь и зона барбекю, и зона игр детей находится прямо здесь. Высокие потолки позволяют сохранить ощущение открытого пространства, но защищают от дождей или ветра.

​В детских комнатах

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

У детских спален, расположенных на мансарде, есть вторые этажи для игр. Будто бы секретные домики, по которым можно добраться лишь с помощью волшебства, они расположены прямо под крышей и имеют мансардные окна для освещения.

​Спальня родителей

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Спальня в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

Спальня родителей особенно маленького формата – азиатские традиции здесь остаются сильны для старшего поколения. Правда, размер кровати здесь больше, чем обычный, ведь иногда маленькие дети все еще приходят сюда спать, если приснился страшный сон.

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​Семейная гостиная

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

В лестничном холле второго этажа мы найдем семейную гостиную. Два письменных стола, стеллажи для книг и свободное пространство в центре представляют собой место для игр, развлечений и досуга всей семьи.

​Ванная комната

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Ванная комната в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

Ванная комната продумана для использования одновременно несколькими членами семьи. Ванная чаша и зона при ней может легко быть скрыта за матовым стеклом, что оставляет основную зону свободной.

​Гардеробная

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Детская комната в стиле модерн
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

На мансарде – небольшая гардеробная для сезонной одежды четверых членов семьи и даже потайная комната – мини-зал для домашнего кинотеатра, который занимает менее 6 кв.метров и любим всей семьей!

​Дополнительная мебель

회현리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

По всему дому расположены дополнительные стеллажи, столики, лавки и столы, позволяющие быстро увеличить функциональность любой из зон по желанию.

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