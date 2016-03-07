Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом, который может построить каждый

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Ищите проект, который раз и навсегда избавит вас от потребности в простых и доступных идеях,а вы наконец-то перейдете к воплощению мечты? Тогда обязательно посмотрите на этот – он стильный, современный, интересный и во многом может вас удивить!

В статье мы покажем вам, что для его реализации вам нужны только самые обычные материалы, которые найдутся в любом строительном магазине, а идеи, реализованные в этом доме, помогут вам весьма бюджетно сделать дом современным и комфортабельным.

​Красивый и современный

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Посмотрите внимательно на этот дом, обращенный парадным фасадом к небольшой улице. От дороги его загораживают кустарники под стрижку, что очень красиво смотрится в любой сезон, а въезд оформлен натуральным камнем, и что не менее важно – имеет водосток.

Часть фасадов дополнительно оформлена с помощью клумб и стриженых хвойников, перед домом – терраса (которая также является крыльцом) и газонная площадка, а вся остальная площадь засыпана гравием.

Тип строительства: SIP-панели

Отопление: система подогрева пола и тепловой насос

АрхитекторыYUNSUNG housing

Общая площадь: 120 квадратных метров

​Дизайн интерьера

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Гостиная в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

В интерьере мы найдем современный паркетный пол и обычную штукатурку на всех стенах, кроме акцентной. Например, в гостиной она оформлена декоративной штукатуркой и декоративным камнем – здесь же будет размещаться TV.

​Отделка в ванной комнате

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Ванная комната в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

В ванной комнате была использована серая и разноцветная керамическая плитка, так самым дешевым способом вы можете создать мозаику самостоятельно.

​Остекление

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Гостиная в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Шикарное остекление в этом доме достаточно доступно даже для самого бюджетного проекта. Обратите внимание, что окна на кухне и в зоне подиума (столовой) маленькие, а в гостиной  расположен модуль панорамного остекления, но не с дверьми-слайдерами (они дороже), а с обычной стеклянной распашной дверью. Сдвижной здесь является только москитная сетка, которую вы увидите на фотографии ниже.

​Терраса

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Важная часть такого проекта – терраса, которую можно оформить тротуарной плиткой или керамической. Древесина в данном случае выходит дороже в обслуживании и подготовке. Такая терраса помогает дому площадью всего в 120 кв.метров становиться в теплый период гораздо больше – появляется дополнительная столовая (вместо беседки), патио (вторая гостиная), детская игровая (где захотят сами малыши) и прекрасная площадка для цветов в кашпо.

​Декоративные приемы

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Балкон и терраса в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

С той стороны, где окна угрожают приватности со стороны соседей, архитектор придумал украсить их кустарниками в клумбах – 1x1 метра имеют декоративную траву, затем идут кирпичи, положенные друг на друга, будто упавшие домино, а далее мы видим уже гравийную засыпку.

​Бюджетные спальни

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Рабочий кабинет в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Хотите в спальне два окна – выбирайте небольшие, но трендовые! Например, вытянутые горизонтально блоки сейчас можно встретить в самых люксовых коттеджах, да и маленькие прямоугольные окна с форточкой-слайдером тоже очень популярны. Кстати, спальню с такими окнами можно очень удобно разместить с той стороны, куда выходят и окна ваших соседей.

Таким образом, вам не стоит отказываться от панорамного остекления в бюджетном проекте, даже один модуль в гостиной изменит полностью облик вашего дома. Как мы уже говорили ранее, такое остекление подходит и для холодного климата. Главное – выбрать правильного производителя, обуcтроить место для встроенных в пол конвекторов (вдоль окна) или организовать систему отопления «Теплый пол».

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;

— Красивые ванные комнаты.

Проекты домов в стиле бразильяно
А вам как кажется, этот проект достаточно легкий для воплощения?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо