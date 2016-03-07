Дом, который может построить каждый

Ищите проект, который раз и навсегда избавит вас от потребности в простых и доступных идеях,а вы наконец-то перейдете к воплощению мечты? Тогда обязательно посмотрите на этот – он стильный, современный, интересный и во многом может вас удивить!
В статье мы покажем вам, что для его реализации вам нужны только самые обычные материалы, которые найдутся в любом строительном магазине, а идеи, реализованные в этом доме, помогут вам весьма бюджетно сделать дом современным и комфортабельным.
Посмотрите внимательно на этот дом, обращенный парадным фасадом к небольшой улице. От дороги его загораживают кустарники под стрижку, что очень красиво смотрится в любой сезон, а въезд оформлен натуральным камнем, и что не менее важно – имеет водосток.
Часть фасадов дополнительно оформлена с помощью клумб и стриженых хвойников, перед домом – терраса (которая также является крыльцом) и газонная площадка, а вся остальная площадь засыпана гравием.
Тип строительства: SIP-панели
Отопление: система подогрева пола и тепловой насос
Архитекторы: YUNSUNG housing
Общая площадь: 120 квадратных метров
В интерьере мы найдем современный паркетный пол и обычную штукатурку на всех стенах, кроме акцентной. Например, в гостиной она оформлена декоративной штукатуркой и декоративным камнем – здесь же будет размещаться TV.
В ванной комнате была использована серая и разноцветная керамическая плитка, так самым дешевым способом вы можете создать мозаику самостоятельно.
Шикарное остекление в этом доме достаточно доступно даже для самого бюджетного проекта. Обратите внимание, что окна на кухне и в зоне подиума (столовой) маленькие, а в гостиной расположен модуль панорамного остекления, но не с дверьми-слайдерами (они дороже), а с обычной стеклянной распашной дверью. Сдвижной здесь является только москитная сетка, которую вы увидите на фотографии ниже.
Важная часть такого проекта – терраса, которую можно оформить тротуарной плиткой или керамической. Древесина в данном случае выходит дороже в обслуживании и подготовке. Такая терраса помогает дому площадью всего в 120 кв.метров становиться в теплый период гораздо больше – появляется дополнительная столовая (вместо беседки), патио (вторая гостиная), детская игровая (где захотят сами малыши) и прекрасная площадка для цветов в кашпо.
С той стороны, где окна угрожают приватности со стороны соседей, архитектор придумал украсить их кустарниками в клумбах – 1x1 метра имеют декоративную траву, затем идут кирпичи, положенные друг на друга, будто упавшие домино, а далее мы видим уже гравийную засыпку.
Хотите в спальне два окна – выбирайте небольшие, но трендовые! Например, вытянутые горизонтально блоки сейчас можно встретить в самых люксовых коттеджах, да и маленькие прямоугольные окна с форточкой-слайдером тоже очень популярны. Кстати, спальню с такими окнами можно очень удобно разместить с той стороны, куда выходят и окна ваших соседей.
Таким образом, вам не стоит отказываться от панорамного остекления в бюджетном проекте, даже один модуль в гостиной изменит полностью облик вашего дома. Как мы уже говорили ранее, такое остекление подходит и для холодного климата. Главное – выбрать правильного производителя, обуcтроить место для встроенных в пол конвекторов (вдоль окна) или организовать систему отопления «Теплый пол».
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