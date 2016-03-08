​WOW!-вилла из ваших снов

Как говорит сам Евгени Понш, фотография архитектуры – это будто перевод реальных предметов в эмоциональный образ. Для начала профессионал сам проникается общим настроением, «душой» здания, изучая его вдоль и поперек. Лишь тогда, когда он начинает чувствовать себя комфортно, «как дома», он начинает фотографировать то, что особенно задело его сердце.

Гостиная – особенное место на этой вилле, открытый план которой дает доступ на террасы у бассейна.

Авторы данного проекта, архитекторы Victor Rahola и Jorge Vidal, а также дизайнеры интерьера Marcos Catalan и Victor Bergnes, совершили почти невозможное – превратили брутальный участок земли, полный камней, колючих кустарников и тропинок в оазис мира и спокойствия! Официальный проект выполнен бюро Rahola Vidal Arquitectos и закончен 2014 году.