​WOW!-вилла из ваших снов

Как выглядят ваши самые смелые мечты? Разрешаете ли вы себе представить свою семью в окружении настоящей роскоши? Например, на вилле с 6 спальнями, бассейном и потрясающим видом на Средиземное море?
Этот проект – настоящая жемчужина испанского homify, он представлен вашему вниманию благодаря нашему фотографу Евгени Понш, который показал нам самые красивые уголки этой виллы! Мы очень благодарны ему и желаем творческих успехов!
Перед началом нашей экскурсии мы хотели бы особенно заметить, что данный дом выполнен в стиле минимализм с особенным средиземноморским шармом. Отделку местным камнем, этнический текстиль и приятные, истинно испанские цветовые гаммы мы найдем в различных зонах этой виллы, будто созданной только для счастья.
Как говорит сам Евгени Понш, фотография архитектуры – это будто перевод реальных предметов в эмоциональный образ. Для начала профессионал сам проникается общим настроением, «душой» здания, изучая его вдоль и поперек. Лишь тогда, когда он начинает чувствовать себя комфортно, «как дома», он начинает фотографировать то, что особенно задело его сердце.
Гостиная – особенное место на этой вилле, открытый план которой дает доступ на террасы у бассейна.
Авторы данного проекта, архитекторы Victor Rahola и Jorge Vidal, а также дизайнеры интерьера Marcos Catalan и Victor Bergnes, совершили почти невозможное – превратили брутальный участок земли, полный камней, колючих кустарников и тропинок в оазис мира и спокойствия! Официальный проект выполнен бюро Rahola Vidal Arquitectos и закончен 2014 году.
Возможность жить так, как вам хочется и придерживаться определенного образа жизни – функция, которую выполняет любой дом мечты для любой семьи. На этой вилле ее главным задачами были обеспечить место для комфортабельного отдыха в теплой стране, создать ощущение плавно перетекающего открытого пространства, а также сделать дом безопасным для детей и модным в дизайне интерьера.
С этого ракурса вы можете увидеть в самой затененной части гостиной (с обратной стороны здания) двери-слайдеры из натуральных материалов, они позволяют регулировать температуру, подачу свежего воздуха и приватность в главной комнате виллы.
Отделка стен в гостиной выполнена из сизаля – грубого и полностью экологичного натурального волокна, получаемого из листьев растения из рода Агава. На ощупь оно грубое, но очень прочное и долговечное и широко используется в дизайне интерьера в тропическом и средиземноморском стилях.
Кухня, выполненная в стиле минимализм, выглядит, как уголок истинной тишины и покоя. Столешница, будто предназначенная лишь для салатов и булочек с маслинами, а также свежевыжатых соков из собственного апельсинового сада, еще и имеет глянцевое оформление.
Шикарные террасы с панорамными видами на остров и море выглядят очень аутентично. Мебель в стиле рустик и натуральный навес здесь сочетаются с люксовой парой мягких шезлонгов.
В отделке мастер-сьюта тоже был использован сизаль, а также нежные бежевые и зеленые оттенки. Будто созданная на вдохновении тропическим садом, эта комната выглядит идеально подходящей для отдыха.
Отделка ванной в белом цвете – лучший вариант для современной виллы с этническими акцентами. В испанском дизайне вы найдете тому тысячи подтверждений, и потрясающее сочетание белого глянца с натуральной древесиной говорит само за себя.
Две гостиные, расположенные одна над другой, являются местом для отдыха и общения с семьей и гостями. В дизайне интерьера каждой из них – микс минимализма и средиземноморского рустика, а также контрастное сочетание бетона, камня и нежного текстиля.
Сам дом выполнен на основе монолитной конструкции. В строительстве были использованы бетон, натуральный камень и стекло, а в отделке – древесина тика и тростникового дерева. Такие сочетания отлично зарекомендовали себя в строительстве домов не только на Ибице, но и на всем средиземноморье.
Важная часть любого проекта загородного дома – профессиональная подсветка, заставляющая вечером все вещи выглядеть по-другому (даже лучше) – реализована здесь просто волшебно!
Интересные материалы для вас на homify:
— 10 удивительных фасадов домов;