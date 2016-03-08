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​WOW!-вилла из ваших снов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Как выглядят ваши самые смелые мечты? Разрешаете ли вы себе представить свою семью в окружении настоящей роскоши? Например, на вилле с 6 спальнями, бассейном и потрясающим видом на Средиземное море?

Этот проект – настоящая жемчужина испанского homify, он представлен вашему вниманию благодаря нашему фотографу Евгени Понш, который показал нам самые красивые уголки этой виллы! Мы очень благодарны ему и желаем творческих успехов!

​Райское местечко

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Перед началом нашей экскурсии мы хотели бы особенно заметить, что данный дом выполнен в стиле минимализм с особенным средиземноморским шармом. Отделку местным камнем, этнический текстиль и приятные, истинно испанские цветовые гаммы мы найдем в различных зонах этой виллы, будто созданной только для счастья.

​Открытая миру гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как говорит сам Евгени Понш, фотография архитектуры – это будто перевод реальных предметов в эмоциональный образ. Для начала профессионал сам проникается общим настроением, «душой» здания, изучая его вдоль и поперек. Лишь тогда, когда он начинает чувствовать себя комфортно, «как дома», он начинает фотографировать то, что особенно задело его сердце.

Гостиная – особенное место на этой вилле, открытый план которой дает доступ на террасы у бассейна.

Авторы данного проекта, архитекторы Victor Rahola и Jorge Vidal, а также дизайнеры интерьера Marcos Catalan и Victor Bergnes, совершили почти невозможное – превратили брутальный участок земли, полный камней, колючих кустарников и тропинок в оазис мира и спокойствия! Официальный проект выполнен бюро Rahola Vidal Arquitectos и закончен 2014 году.

​Отдыхать как жить

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Возможность жить так, как вам хочется и придерживаться определенного образа жизни – функция, которую выполняет любой дом мечты для любой семьи. На этой вилле ее главным задачами были обеспечить место для комфортабельного отдыха в теплой стране, создать ощущение плавно перетекающего открытого пространства, а также сделать дом безопасным для детей и модным в дизайне интерьера.

​Двери-слайдеры

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С этого ракурса вы можете увидеть в самой затененной части гостиной (с обратной стороны здания) двери-слайдеры из натуральных материалов, они позволяют регулировать температуру, подачу свежего воздуха и приватность в главной комнате виллы.

Отделка стен в гостиной выполнена из сизаля – грубого и полностью экологичного натурального волокна, получаемого из листьев растения из рода Агава. На ощупь оно грубое, но очень прочное и долговечное и широко используется в дизайне интерьера в тропическом и средиземноморском стилях.

​Функциональная кухня

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня, выполненная в стиле минимализм, выглядит, как уголок истинной тишины и покоя. Столешница, будто предназначенная лишь для салатов и булочек с маслинами, а также свежевыжатых соков из собственного апельсинового сада, еще и имеет глянцевое оформление.

Террасы

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарные террасы с панорамными видами на остров и море выглядят очень аутентично. Мебель в стиле рустик и натуральный навес здесь сочетаются с люксовой парой мягких шезлонгов.

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​Мастер-сьют

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В отделке мастер-сьюта тоже был использован сизаль, а также нежные бежевые и зеленые оттенки. Будто созданная на вдохновении тропическим садом, эта комната выглядит идеально подходящей для отдыха.

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отделка ванной в белом цвете – лучший вариант для современной виллы с этническими акцентами. В испанском дизайне вы найдете тому тысячи подтверждений, и потрясающее сочетание белого глянца с натуральной древесиной говорит само за себя.

​Шикарная идея

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Две гостиные, расположенные одна над другой, являются местом для отдыха и общения с семьей и гостями. В дизайне интерьера каждой из них – микс минимализма и средиземноморского рустика, а также контрастное сочетание бетона, камня и нежного текстиля.

Сам дом выполнен на основе монолитной конструкции. В строительстве были использованы бетон, натуральный камень и стекло, а в отделке – древесина тика и тростникового дерева. Такие сочетания отлично зарекомендовали себя в строительстве домов не только на Ибице, но и на всем средиземноморье.

​Дизайнерская подсветка

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Важная часть любого проекта загородного дома – профессиональная подсветка, заставляющая вечером все вещи выглядеть по-другому (даже лучше) – реализована здесь просто волшебно!

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