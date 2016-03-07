Стиль Тюдор: новая жизнь дома 1920 года

Дом, построенный по фахверковой технологии в стиле Тюдор и возрожденный для новой жизни – гордость портфолио архитекторов из студии TOTUS. С помощью капитального ремонта, дизайн-проекта и талантливых профессионалов всех типов они дали вторую жизнь этому замечательному европейскому коттеджу.

В этой статье мы расскажем вам о стиле Тюдор, его истоках и интересных характерных деталях, а также покажем, что из этих домов, которым практически всем более 80-ти лет, можно сделать с помощью современного дизайна.

Стиль Тюдор в архитектуре характеризуется крутым скатом кровли, остроконечными крышами для козырька или башен и строительством по системе фахверк с заполнением перегородок кирпичом. В декоративной отделке экстерьера мы увидим элементы в стиле фахверк, декоративную штукатурку и часто кирпичную и натурально-каменную отделку.