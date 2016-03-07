Стиль Тюдор: новая жизнь дома 1920 года

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Дом, построенный по фахверковой технологии в стиле Тюдор и возрожденный для новой жизни – гордость портфолио архитекторов из студии TOTUS. С помощью капитального ремонта, дизайн-проекта и талантливых профессионалов всех типов они дали вторую жизнь этому замечательному европейскому коттеджу.
В этой статье мы расскажем вам о стиле Тюдор, его истоках и интересных характерных деталях, а также покажем, что из этих домов, которым практически всем более 80-ти лет, можно сделать с помощью современного дизайна.
Стиль Тюдор в архитектуре характеризуется крутым скатом кровли, остроконечными крышами для козырька или башен и строительством по системе фахверк с заполнением перегородок кирпичом. В декоративной отделке экстерьера мы увидим элементы в стиле фахверк, декоративную штукатурку и часто кирпичную и натурально-каменную отделку.
Данный стиль родился на основе попурри из позднего средневековья (деревянное зодчество) и раннего ренессанса. Конкретно этот дом построен по технологии фахверк – деревянный каркас с заполнение кирпичом.
Стиль Тюдор напоминает нам фэнтези, сказки об эльфах и лесных феях, а также несет нам очаровательную атмосферу сказочного средневековья. В Европе и США мы найдем целые районы, улицы, построенные в данном стиле (с немного разными планировками и отделкой), которые выглядят особенно примечательно!
Реконструкция этого дома, которому уже более 85 лет, выглядит просто изумительно! Оформление в стиле модерн помогло маленькому домику в стиле Тюдор стал более люксовым, а комнатам – солнечными и просторными.
В США данный стиль был популярен в 1890-1940 гг. Но именно на 1920-1930-ые годы пришлась основная мода, как в Новом, так и в Старом свете. Например, в столице США более половины домов с 1920 по 1930 были построены именно в этом стиле, поэтому по фасаду можно запросто узнать и возраст дома.
Интересно, что в США такие дома даже получили особенное название – «Биржевой Брокер Тюдор», так как именно профессионалы данного типа чаще всего заказывали или покупали такие коттеджи. В середине прошлого века Тюдор был практически забыт, в США его вытеснили патриотичные стили, колониальный и традиционный, а в Европе начал развиваться модерн и другие стили.
Главной особенностью планировки в стиле Тюдор является проходная гостиная, расположенная очень близко ко входу. Встроенные системы хранения – еще один интересный факт, позволяющий в прошлом организовать жизнь даже без покупки мебели в новый дом.
Планировка домов продумана таким образом, что парадный фасад у дома получается достаточно узким (по комнате слева и справа от входа), тогда как остальные находятся позади них. Еще одна характерная особенность стиля – наличие второй гостиной, Sunroom, которая может считаться более просторным аналогом веранды или зимним садом.
В стилизациях, особенно на Северо-Востоке США, популярны двери в стиле «домик эльфа», кованые элементы в интерьере, каменные дымоходы, арочные проемы и отделка интерьера с использованием большого количества древесины.
Из бывшей Sunroom в этом проекте сделали просторную кухню со складными дверьми, позволяющими в летнее время наслаждаться более открытым и солнечным пространством.
Еще один элемент стиля Тюдор тоже относится к планировке. Мы часто можем видеть, что первая дверь налево или направо, как только вы войдете в дом, ведет в кабинет или приватную вторую гостиную. Здесь – интеллектуальный и тихий уголок в доме, тогда как основная гостиная является семейной и шумной.
Интересно, что в современное время коттеджей в стиле Тюдор практически не строят. Средневековая сказка уступила место модерну, минимализму, домам из SIP-панелей и другим интересным и красивым вариантам жизни в пригороде.
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