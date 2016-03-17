Выбираем напольное покрытие для зала

В нашем, современном представлении закрепилось тождество двух прежде различных функциональных помещений дома – зала и гостиной. И сегодня мы уверенно переносим понятия и синтезируем элементы, относящиеся некогда к каждому из них обособленно.

Однако же, различие сохраняется в языке. И если гостиную мы почитаем одним из обязательных помещений в многокомнатной квартире или доме, без зазрения совести крестя им всякую свободную от очевидного предназначения комнату, то слово “зал” встречается в нашей речи (в отношении приватного жилища) не столь часто. И хотя оно и может относится буквально к тому же самому “не определившемуся” помещению, тем не менее произнося его, мы пускаем в оборот более, чем конкретные и легко читаемые коннотации. Именно – торжество.

Именно торжественность, особый ранг превращает комнату – в зал. И входить в зал полагается чинно. Собственно, задумаемтесь, по какому это полу мы станем чинно вышагивать, коль скоро решительно всё здесь должно говорить за чин?