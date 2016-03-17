Выбираем напольное покрытие для зала

В нашем, современном представлении закрепилось тождество двух прежде различных функциональных помещений дома – зала и гостиной. И сегодня мы уверенно переносим понятия и синтезируем элементы, относящиеся некогда к каждому из них обособленно.
Однако же, различие сохраняется в языке. И если гостиную мы почитаем одним из обязательных помещений в многокомнатной квартире или доме, без зазрения совести крестя им всякую свободную от очевидного предназначения комнату, то слово “зал” встречается в нашей речи (в отношении приватного жилища) не столь часто. И хотя оно и может относится буквально к тому же самому “не определившемуся” помещению, тем не менее произнося его, мы пускаем в оборот более, чем конкретные и легко читаемые коннотации. Именно – торжество.
Именно торжественность, особый ранг превращает комнату – в зал. И входить в зал полагается чинно. Собственно, задумаемтесь, по какому это полу мы станем чинно вышагивать, коль скоро решительно всё здесь должно говорить за чин?
Зал – помещение триумфа. Метафорически. Главным образом именно здесь реализуется парадная сторона жизни дома. И именно здесь размещается всё то, что почему-либо должно и может свидетельствовать о доме и положении его хозяев. И именно здесь – пространство публичной репрезентации, которая может быть мыслима в таком интимном, частном месте, как дом.
Выбирая напольное покрытие для зала, следует учесть ряд требований как хорошего тона, так и элементарного удобства.
Как следствие публичности, да и простой ежедневной активности в центральной комнате дома, нагрузка на пол в зале крайне велика. Отсюда и вытекают известные ожидания от напольного покрытия.
Пол здесь должен быть предельно устойчив к изнашиванию, не бояться царапин и нагрузки. Мало удовольствия приносит замена напольного покрытия раз в два-три года – а это весьма вероятный сценарий в тех случаях, когда выбирая материал иные поддаются некоторой скаредности.
Тот же самый характер эксплуатации зала взыскует соблюдения очевидных норм безопасности: не скользкой поверхности, экологичности, etc. Кроме того, коль скоро зачастую уборка полов в зале может превратиться в столь же занимательную историю, сколь занимательна гигиена прихожей, от напольного покрытия приходится ожидать и некоторой устойчивости к воздействию чистящих средств.
И конечно же, пол в зале обязан быть презентабельным, если и не роскошным.
И что же первое приходит здесь на ум, как не авторитет времени и материи, снискавшие множество похвал от множества достойных?
Да, разве что-то иное, кроме паркета и может быть помещено на первое место в этом споре прекрасного и функционального? Однако, за всей патетикой необходимо воздать должное потомку традиционного паркета, сегодня всё чаще вытесняющему со сцены своего парадного предка – паркетной доске.
Достоинствами паркетной доски, наравне с её стойкостью перед лицом всех бед каторжно эксплуатируемых полов, является её законченность. Буквально: такой пол можно эксплуатировать тотчас после укладки: не требуется ни шлифовка, ни лакировка. К тому же, что совсем немаловажно, паркетная доска дешевле паркета, и монтаж пола, составленного из неё занимает много меньше времени.
Подобная массиву по размерам, паркетная доска имитирует паркет рисунком и характером поверхности: древесина мягких пород покрывается вторым слоем из древесины ценной, благодаря чему заключить о том, паркет ли, или доска перед вами, бывает совсем не так просто.
Здесь же следует поместить и камень. Натуральный или искусственный – сегодня такое соседство потеряло характер непреодолимого антагонизма, – камень в качестве напольного покрытия показывает себя с возможно лучшей стороны: прочным, износоустойчивым, практичным.
Что касается внешности, каменное напольное покрытие едва ли не безукоризненно. Огромная свобода в рисунке, текстуре, характере поверхности. Прочность и долговечность, предельно мыслимые в своей области. Простота в эксплуатации. Принимая во внимания все добродетели камня как напольного покрытия, не малая подчас его цена с лихвой окупается в тот срок, который этот материал может исправно служить вам и всем поколениям, которые унаследуют дом после вас.
Мозаика – это предел, до которого может дойти праздный и находчивый ум, алчущий блаженной роскоши простого домашнего величия.
Если, взывая к авторитету истории, мы всё глубже погружаемся в культурную память, то именно мозаичный пол должен воплощать собою Золотой век. На то нам – прекрасная и давняя традиция почитать за таковой античность, откуда мозаика и происходит.
Современная мозаику, однако, всё реже сохраняет за собой свою исключительность, что с одной стороны лишает её художественной бескомпромисности, с другой же – делает возможным упоминать её безо всякой иронии в ряду прочих вариантов напольного покрытия.
Сегодня напольная мозаика – это готово набранные мозаичные матрицы. Рисунок, в этом случае, выкладывается из маленьких тессер керамики, натурального камня или смальты на синтетическую сетку орнаментальными фрагментами. Матрицы такие, как правило, квадратной формы. Они пластичны, благодаря чему ими можно выстелать и неровный пол.
Но, возвращаясь в земную юдоль, в ряду “засуженных” напольных покрытий следует упомянуть и современные, не уступающих, а зачастую в чём-то и превосходящих качествами своих предшественников.
В связи с оговорёнными многократно условиями эксплуатации и требованиями к внешнему виду пола в зале, первым, пожалуй, должен стоять керамогранит. Эта крайне прочная плита, напоминающая каменный срез, по существу является аналогом плитки керамической. Свои особые качества она приобретает благодаря сложной технологии изготовления. Структура керамогранита практически не имеет пор и, как результат, не впитывает в влагу и не забивается грязью.
Другая современная вариация “плиточной темы” – виниловая плитка. Мимикрирующая под традиционные материалы, она обладает рядом преимуществ материалов синтетических. Она гибка, износостойка, проста и удобна при монтаже. Минеральная крошка в её составе сообщает ей большую резистентность к истеранию. Она цветоустойчива благодаря способности не реагировать на ультрафиолетовое излучение. Водонепроницаема, прочна и в прибавок – более, чем доступна по цене.
О надёжности и долговечности виниловой плитки может свидетельствовать то обстоятельство, что производители без опаски дают до 35 лет гарантии на её службу.
Да, и традиционная керамическая плитка не теряет своей актуальности. Держаться на плаву среди прочих материалов ей помогает непрестанно совершенствуемая технология: современная плитка становится прочнее, вид её – всё более изощрённым.
Керамическая плитка хорошо известна своими эксплуатационными качествами. Что же касается представительности, то уж тут нам в помощь – во истину огромный ассортимент на рынке, позволяющий изобретать совершенно удивительные решения, комбинируя различные типы плитки.
Особняком стоит ламинат. И это – не смотря на предельную его распространённость.
Очень функциональный, удобный, надёжный и доступный – этот материал, всё же, выдаёт своё происхождение во внешности, от чего и представляется не самым удачным решением напольного покрытия для зала.
Бетонный же пол в отличие от последнего “конкурента” всё настойчивее демонстрирует свой грандиозный декоративный потенциал. Он прекрасно вписывается едва ли ни в любой интерьер. Вопреки обывательскому клише, современный бетонный пол – это не брутальная индустриальная маргиналия. Напротив, сегодня технологии его укладки позволяют создавать удивительно тонкую по декоративным качествам поверхность. А цена и потребительские его качества вкупе с символическим капиталом “востребованности” ставят его в один ряд с лидерами этого списка.
Однако,шутки в сторону. Как видно, значительное разнообразие вариантов напольных покрытий и услуг в этой области, представленных на рынке, сегодня не только позволяет нам совершить максимально индивидуальный выбор, но так же и предъявляет нам требование принимать осознанные решения. То есть, первым делом не прикидывать наскоро привычную “цену-качество”, но вспомминать и о собственном видении, и о вкусе, и о высоком пафосе культурной преемственности.