​До и После: Как сделать эффективный и легкий ремонт

В то время как заметный и привлекающий внимание евро-ремонт уступает минимализму, который выглядит даже в самой простой конфигурации более современным и люксовым, мы показываем вам то, как такие преобразования выглядят изнутри.

Наша специальная рубрика «До и После» акцентирует ваше внимание на специальных приемах, возможностях ремонта и стилях, которые помогают добиться нужного результата. Минимализм уже давно считается эталоном современного жилья, потому что простые цвета и линии, строгие, но лаконичные формы действительно позволяют сделать комнаты просторнее и светлее, а общее ощущение от квартиры более свежим.

Дизайн-студия B-G из Республики Корея как раз специализируется на ремонте квартир в многоэтажках. Здесь – проблемы освещения, строгой планировки, попытки старых хозяев сделать «евро-ремонт» и возраст дома, который не спрячешь за обоями.