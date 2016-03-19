​До и После: Как сделать эффективный и легкий ремонт

В то время как заметный и привлекающий внимание евро-ремонт уступает минимализму, который выглядит даже в самой простой конфигурации более современным и люксовым, мы показываем вам то, как такие преобразования выглядят изнутри.
Наша специальная рубрика «До и После» акцентирует ваше внимание на специальных приемах, возможностях ремонта и стилях, которые помогают добиться нужного результата. Минимализм уже давно считается эталоном современного жилья, потому что простые цвета и линии, строгие, но лаконичные формы действительно позволяют сделать комнаты просторнее и светлее, а общее ощущение от квартиры более свежим.
Дизайн-студия B-G из Республики Корея как раз специализируется на ремонте квартир в многоэтажках. Здесь – проблемы освещения, строгой планировки, попытки старых хозяев сделать «евро-ремонт» и возраст дома, который не спрячешь за обоями.
Несмотря на то, что акцентные стены сейчас в моде – главной ошибкой данного приема в этой комнате было отсутствие строгой цветовой гаммы. Здесь розовый сочетается с бледно-розовым, кремовым, желтым, оранжевым и белым, а также металлическим и черным в пропорциях, явно не соответствующих гармонии. Современные правильные цветовые схемы выглядят иначе – они сконцентрированы на нейтральном фоне (белом, бледно-сером, оливковом, бледно-розовом), выглядят более четкими и практически полностью вытеснили древесину рыжих оттенков.
Еще одна ошибка – одинаковые двери в зоне коридора, которые будто делают из квартиры подобие огромного общественного помещения. Освещение на потолке, привлекающее внимание, уже вышло из моды, сейчас актуальна почти невидимая, но эффектная подсветка в стиле минимализм.
Так, стиль минимализм начался с нового пола и потолка – здесь были выбраны строгие нейтральные оттенки и едва заметный бледный рельеф под древесину. Дверь в ванную была выбрана контрастная – черная с модным принтом, который добавляет квартире настроение лофта.
На вид слишком крупные и выпуклые фасады, слишком разноформатные модули, которые вместе не добавляют гармонии интерьеру, и кухонный фартук из плитки, которая давно вышла из моды – главные проблемы кухни первого десятилетия второго тысячелетия.
Кухонные фартуки, которые все чаще не используют традиционную форму плитки – квадратную и прямоугольную, а изящным образом создают подобие кирпичной кладки, средиземноморской мозаики в современном стиле или и вовсе созданы из стекла – главное нововведение, полностью преобразившее облик этой кухни.
Новый гарнитур был спроектирован под заказ. Цельная столешница для основного модуля и модуля барной стойки с торцом из того же материала – еще один модный прием современного кухонного пространства.
Организация встроенной и почти незаметной вытяжки, отсутствие ручек и минималистичные фасады – то, что нужно любой кухне, которая стремится стать более модной и стильной. Да и оригинальный белый оттенок, а не кремовый, бежевый или из цветов традиционный палитры – тоже тренд сезона.
Большой балкон, объединяющий гостиную и одну из спален, тоже пережил редизайн. Кроме перил здесь теперь двери-слайдеры, позволяющие легко организовать остекление, не затрагивающее сами перила. В полу есть встроенная система подогрева, а между балконом и жилыми комнатами – тоже двери-слайдеры от пола до потолка.
Имитация оттенков благородных камней в дизайне ванной комнаты – например, использование изумрудной, бордовой и т.п. плитки вышло из моды вместе с цветной сантехникой.
Теперь в полу мы найдем встроенный слив для душевой зоны, стильную раковину био-формы, а сам стеклянный экран имеет лишь один модуль, разделяющий зону душа и раковины. Отсутствие ярких оттенков – иногда лучший вариант для маленькой ванной комнаты, которая хочет казаться больше.
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