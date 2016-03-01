До и После: Двушка 52 квадрата и ее возможности

Дизайн двушки без перепланировки – стильный, максимально бюджетный и свежий. Возможно ли это в принципе и как этого добиться? Квартира площадью 52 кв.метра, может ли она быть оазисом мира и спокойствия, если принадлежит к старому фонду, а ваш кошелек не позволяет реализовать профессиональный дизайн-проект?
В этой статье мы специально для вас подготовили материал с точным определением идей и сделанных усовершенствований для каждой комнаты. Итак, дизайн гостиной в 18 кв.м., интерьер спальни в 12 кв.м. и идеи для маленькой кухни в 8 кв.м. ждут вас в нашей статье!
То, что можно сделать с квартирой даже при самом маленьком бюджете, ограничивается лишь профессионализмом того, кто этим занимается. Нужные идеи и решения есть и вполне выполнимы и даже экономичны, просто в большинстве случаев владельцы о них не догадываются.
Авторы данного проекта являются стейджерами – они готовят квартиру к перепродаже самыми легкими способами. Используя уже проверенные визуальные эффекты, они добиваются того, что квартира выглядит просторнее, новее и красивее!
Интересно, что цена стейджинга на квартиру варьируется от 500 до 1500 евро (для 1- и 3-комнатных квартир). Невероятно, но именно эта сумма и талант стейджера требуется, чтобы исправить все главные недостатки любой (!) квартиры.
За предоставленную возможность написать об их проекте мы благодарим студию стейджинга BETTER HOME, которая даже в своем названии предана делу улучшения любого интерьера!
В самом начале статье мы хотим заметить, что стейджинг – это вовсе не косметический или легкий ремонт. Его основные приемы не относятся ни к замене окон, полов, дверей, потолка, новой плитке на кухне или в ванной, хотя данные процедуры, конечно же, не исключены.
В основном, стейджинг использует старую мебель (!) на 90% и 10% новых купленных материалов декора и текстиля для создания красивых акцентов. Кроме того, стейджинг – это уборка, легкая подкраска и самое главное – тотальная зачистка помещения от всей ненужной мебели.
Может ли новый дизайн гостиной стоить менее 200 евро? Может! Если вы заменяете старый паркет на линолеум или ламинат, красите все стены в белый и тратитесь на шторы, постеры, плед и пару предметов декора. Удивительно, что диван, кресла и столик красиво вписались в новый интерьер, но на самом деле он создавался именно под них, чтобы красиво подать существующую мебель.
Декор в стиле стейджинг – это шторы, декоративный текстиль для диванов и столиков (в современном стиле, а не «салфетки»!), постеры в легких рамах, искусственные цветы в миниатюрных кашпо и новые светильники.
Спальня до ремонта вовсе не внушала доверия или каких-либо позитивных мыслей. Даже персиковые стены не спасали комнату, в которой, кажется, живет одна ностальгия.
Другое дело – новая спальня, на редизайн которой понадобилось менее 300 евро! Новые шторы, кровать и тумбочки из старых табуреток, пара постеров и покрывало, а также новый пол – то, что было куплено для того, чтобы из ностальгии сделать конфетку!
В стейджинге очень часто используются постеры, мебель из Ikea (только самые дешевые варианты), искусственные растения в горшочках и текстиль трендовых тонов.
Интересно, что мешало этому балкону стать тем, что мы увидим на фотографии ниже? Главное – это образ жизни, который не расценивал его как место для отдыха!
На этом балконе с помощью двух стульев, столика, рамы на стене, текстиля и растений воцарился оазис. Здесь приятно попить чай, почитать книгу, посмотреть на рассвет или закат или просто съесть что-нибудь сладкое!
Есть ли будущее у коридоров такого типа? Homify отвечает – есть! Смотрите сами!
Новый пол, плинтусы, входная дверь и покраска стен в белый – то, что сделает любой коридор более красивым на минимальной бюджетной основе.
Кухня, требующая ремонта, выглядела весьма сумбурно – мебель, купленная в разное время, совсем не была похожа на гарнитур.
Посмотрите внимательно на новый комплект мебели – одна тумба для раковину, а также большая основная столешница для резки у окна позволили сделать даже кухню площадью 7 кв.м. удобной!
Общая стоимость редизайна не превысила 1500 евро, включая замену пола, дизайн ванной комнаты, входную дверь, модный холодильник, всю мебель и декор.
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