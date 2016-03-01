До и После: Двушка 52 квадрата и ее возможности

Дизайн двушки без перепланировки – стильный, максимально бюджетный и свежий. Возможно ли это в принципе и как этого добиться? Квартира площадью 52 кв.метра, может ли она быть оазисом мира и спокойствия, если принадлежит к старому фонду, а ваш кошелек не позволяет реализовать профессиональный дизайн-проект?

В этой статье мы специально для вас подготовили материал с точным определением идей и сделанных усовершенствований для каждой комнаты. Итак, дизайн гостиной в 18 кв.м., интерьер спальни в 12 кв.м. и идеи для маленькой кухни в 8 кв.м. ждут вас в нашей статье!

То, что можно сделать с квартирой даже при самом маленьком бюджете, ограничивается лишь профессионализмом того, кто этим занимается. Нужные идеи и решения есть и вполне выполнимы и даже экономичны, просто в большинстве случаев владельцы о них не догадываются.

Авторы данного проекта являются стейджерами – они готовят квартиру к перепродаже самыми легкими способами. Используя уже проверенные визуальные эффекты, они добиваются того, что квартира выглядит просторнее, новее и красивее!

Интересно, что цена стейджинга на квартиру варьируется от 500 до 1500 евро (для 1- и 3-комнатных квартир). Невероятно, но именно эта сумма и талант стейджера требуется, чтобы исправить все главные недостатки любой (!) квартиры.

За предоставленную возможность написать об их проекте мы благодарим студию стейджинга BETTER HOME, которая даже в своем названии предана делу улучшения любого интерьера!