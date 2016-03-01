Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Двушка 52 квадрата и ее возможности

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Loading admin actions …

Дизайн двушки без перепланировки – стильный, максимально бюджетный и свежий. Возможно ли это в принципе и как этого добиться? Квартира площадью 52 кв.метра, может ли она быть оазисом мира и спокойствия, если принадлежит к старому фонду, а ваш кошелек не позволяет реализовать профессиональный дизайн-проект?

В этой статье мы специально для вас подготовили материал с точным определением идей и сделанных усовершенствований для каждой комнаты. Итак, дизайн гостиной в 18 кв.м., интерьер спальни в 12 кв.м. и идеи для маленькой кухни в 8 кв.м. ждут вас в нашей статье!

То, что можно сделать с квартирой даже при самом маленьком бюджете, ограничивается лишь профессионализмом того, кто этим занимается. Нужные идеи и решения есть и вполне выполнимы и даже экономичны, просто в большинстве случаев владельцы о них не догадываются.

Авторы данного проекта являются стейджерами – они готовят квартиру к перепродаже самыми легкими способами. Используя уже проверенные визуальные эффекты, они добиваются того, что квартира выглядит просторнее, новее и красивее!

Интересно, что цена стейджинга на квартиру варьируется от 500 до 1500 евро (для 1- и 3-комнатных квартир). Невероятно, но именно эта сумма и талант стейджера требуется, чтобы исправить все главные недостатки любой (!) квартиры.

За предоставленную возможность написать об их проекте мы благодарим студию стейджинга BETTER HOME, которая даже в своем названии предана делу улучшения любого интерьера!

​Фотография гостиной до ремонта

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

В самом начале статье мы хотим заметить, что стейджинг – это вовсе не косметический или легкий ремонт. Его основные приемы не относятся ни к замене окон, полов, дверей, потолка, новой плитке на кухне или в ванной, хотя данные процедуры, конечно же, не исключены.

В основном, стейджинг использует старую мебель (!) на 90% и 10% новых купленных материалов декора и текстиля для создания красивых акцентов. Кроме того, стейджинг – это уборка, легкая подкраска и самое главное – тотальная зачистка помещения от всей ненужной мебели.

​Дизайн комнаты 18 кв.м.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Может ли новый дизайн гостиной стоить менее 200 евро? Может! Если вы заменяете старый паркет на линолеум или ламинат, красите все стены в белый и тратитесь на шторы, постеры, плед и пару предметов декора. Удивительно, что диван, кресла и столик красиво вписались в новый интерьер, но на самом деле он создавался именно под них, чтобы красиво подать существующую мебель.

Декор в стиле стейджинг – это шторы, декоративный текстиль для диванов и столиков (в современном стиле, а не «салфетки»!), постеры в легких рамах, искусственные цветы в миниатюрных кашпо и новые светильники.

​Фотография спальни до ремонта

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Спальня до ремонта вовсе не внушала доверия или каких-либо позитивных мыслей. Даже персиковые стены не спасали комнату, в которой, кажется, живет одна ностальгия.

​Дизайн спальни 12 кв.м.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Другое дело – новая спальня, на редизайн которой понадобилось менее 300 евро! Новые шторы, кровать и тумбочки из старых табуреток, пара постеров и покрывало, а также новый пол – то, что было куплено для того, чтобы из ностальгии сделать конфетку!

В стейджинге очень часто используются постеры, мебель из Ikea (только самые дешевые варианты), искусственные растения в горшочках и текстиль трендовых тонов.

​Вид балкона до ремонта

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Интересно, что мешало этому балкону стать тем, что мы увидим на фотографии ниже? Главное – это образ жизни, который не расценивал его как место для отдыха!

Дизайн балкона 4 кв.м.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

На этом балконе с помощью двух стульев, столика, рамы на стене, текстиля и растений воцарился оазис. Здесь приятно попить чай, почитать книгу, посмотреть на рассвет или закат или просто съесть что-нибудь сладкое!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Прихожая/коридор до ремонта

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Есть ли будущее у коридоров такого типа? Homify отвечает – есть! Смотрите сами!

​Дизайн коридора 6 кв.м.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Новый пол, плинтусы, входная дверь и покраска стен в белый – то, что сделает любой коридор более красивым на минимальной бюджетной основе.

​Кухня до ремонта

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Кухня, требующая ремонта, выглядела весьма сумбурно – мебель, купленная в разное время, совсем не была похожа на гарнитур.

​Дизайн кухни 7 кв.м.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Посмотрите внимательно на новый комплект мебели – одна тумба для раковину, а также большая основная столешница для резки у окна позволили сделать даже кухню площадью 7 кв.м. удобной!

Общая стоимость редизайна не превысила 1500 евро, включая замену пола, дизайн ванной комнаты, входную дверь, модный холодильник, всю мебель и декор.

Интересные материалы для вас на homify:

— Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразильяно;

— Модульная мебель: спасение малогабариток;

— Дизайн однокомнатной квартиры в стиле ар-деко;

— Однушка мечты: 30 метров глянца;

— Галерея дизайнерских спален и будуаров.

Дом французского художника
А вы о чем в теме малогабаритных квартир хотели бы прочитать на homify?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо