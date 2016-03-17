До и После: Как старый дом в деревне стал коттеджем

Заброшенные дома есть везде – особенно много их в странах, которые только что пережили отток населения из маленьких деревень и городков в мегаполисы. Старые дома в деревне в таком случае продаются по низкой цене и при наличии хороших и ровных стен могут стать возможностью для вас иметь коттедж с историческим прошлым и при этом, более бюджетный.

Студия архитектуры ADVD ATELİER ARQUİTECTURA E DESİGN делится с нами своим потрясающим проектом и идеями о том, как можно сделать старый дом вновь красивым и пригодным для жизни. Посмотрим, что из этого получилось? А заодно узнаем, что стоит проверить перед покупкой старого дома!