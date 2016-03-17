До и После: Как старый дом в деревне стал коттеджем

Заброшенные дома есть везде – особенно много их в странах, которые только что пережили отток населения из маленьких деревень и городков в мегаполисы. Старые дома в деревне в таком случае продаются по низкой цене и при наличии хороших и ровных стен могут стать возможностью для вас иметь коттедж с историческим прошлым и при этом, более бюджетный.
Студия архитектуры ADVD ATELİER ARQUİTECTURA E DESİGN делится с нами своим потрясающим проектом и идеями о том, как можно сделать старый дом вновь красивым и пригодным для жизни. Посмотрим, что из этого получилось? А заодно узнаем, что стоит проверить перед покупкой старого дома!
Помните, что каждая серьезная проблема при ремонте обойдется вам в сумму от 250 до 600 тыс. рублей. Каждая менее серьезная, например, косметический ремонт по всему дому, еще в несколько сотен тысяч рублей.
Тем не менее, у вас все равно есть возможность сэкономить, купив такой дом. Правда, мы настоятельно вам советуем забыть про старые срубы, дома из дерева или глинобитные и сконцентрироваться только на кирпичных или блочных вариантах, как этот.
Главное, что стоит сделать перед покупкой такого дома - убедиться, что нет неустранимых дефектов. Например, покосившейся стены, повреждений в наружных стенах или перемещение фундамента.
Затем стоит проверить вещи, которые могут стоить дорого при ремонте – кровлю, провисающие перекрытия, ровность внутренних перегородок, систему отопления и все коммуникации, наличие канализации и водоснабжения и ровность пола. Также важны повреждения дымовых труб, особенно, если система отопления их использует. Затем вам стоит обратить внимание на легкие дефекты – старые обои, отсутствие каких-либо элементов (например, пары дверей), состояние других построек на участке.
Привести общий облик дома в парадный вид тоже стоит недешево. Как минимум, это новая штукатурка для всего дома, как максимум – отделка сайдингом, натуральным деревом, декоративным камнем и другие варианты оформления. Выделите для этой процедуры отдельные средства, которые позволят вам гордиться новым обликом дома, а потом сфотографируйте дом до и после ремонта и покажите всем на homify!
Кстати, не забудьте, что например, стоимость самого сайдинга – это лишь небольшая часть затрат на отделку фасада. Примерно столько же будет стоить утеплитель (изовер), и еще столько же – расходные материалы (саморезы, рейки, уголки и т.п.) – будьте к этому готовы!
При отсутствии повышенной влажности, плесени, грибков и термитов вы можете подумать о том, чтобы использовать цокольный (или просто первый, но уже будто вросший в землю) этаж как жилое пространство. Не рекомендуется оборудовать там спальни или гостиные, но вы можете легко устроить там кабинет, мастерскую, кладовую, кинозал или ванную комнату.
Особое место занимает в любом проекте реконструкция пристройки. Зачастую это является единственным вариантом организовать панорамное остекление в доме, не повредив его конструкции. В данном случае пристройка расположилась на втором уровне, а на следующей фотографии вы увидите, какая потрясающая гостиная в ней разместилась!
Трудно поверить, что дом, который мы видели на первой фотографии, станет частью такого амбициозного и современного проекта. А в той пристройке расположились просто шикарные кухня, столовая и гостиная, которые еще ждут декоратора.
Всем тем, кто купил старый дом, мы советуем использовать для отделки керамическую плитку с системой «теплого пола» и белую штукатурку для стен, а также натяжные потолки со встроенной подсветкой. Эти три шага позволят вам сделать дом красивым и аккуратным за считанные недели!
Если в вашем бюджете не предусмотрено место для пристройки, подумайте о веранде, которая тоже могла бы иметь панорамное остекление и стать прекрасным местом для сбора всей семьи.
Читайте по теме: «Идеи дизайна веранды» от homify
Также не забывайте, что уровень вашей жизни в доме очень часто определяют всего три вещи в дизайне интерьера. Кухонный гарнитур, его размеры и функциональность, состояние ванной комнаты и освещенность спальни являются основополагающими моментами, которые вы должны учесть в контексте жизни в старом доме.
Интересные материалы для вас на homify:
— До и После: Как строился дом современной мечты;