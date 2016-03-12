До и После: Из разбитого дома в шикарную виллу

Европейский частный дом, который был куплен новыми хозяевами, оставлял желать лучшего в дизайне интерьера. Обветшалый вид, мебель из середины прошлого века, а также коммуникации, которые нуждались в капитальном ремонте, изначально не внушали доверия.
Однако, конструкция дома была стабильной и ровной, цокольный этаж – обширным дополнением, а кровля для всего комплекса (на три дома) была заменена совсем недавно на общие средства. Также большую роль в покупке именно этого дома сыграло его местоположение – возможность жить в пригороде и удобно и быстро добраться до города является весомым преимуществом!
Только оформив сделку, владельцы этого дома дом в Португалии нашли и дизайнеров интерьера из фирмы ATELIER SHEILA MOURA AZEVEDO.
Еще одна большая комната используется сейчас как домашний кинотеатр и тоже имеет камин и стильный дизайн интерьера.
В процессе ремонта камин был оштукатурен, что придало ему менее брутальный вид.
Так выглядит эта комната сейчас – солнечная, просторная и светлая она очень позитивна в своем новом образе!
В бежевом цвете он выглядит гораздо более аккуратным.
Светлый и милый белый фасад с каменным цоколем отлично смотрелся на фоне газонной площадки, но внутри дом нуждался в значительных изменениях!
Одно из самых привлекательных мест в доме – полукруглые ступени крыльца, они выглядят особенно очаровательными после того, как здесь навели порядок. Кашпо с растением и аккуратный участок – залог хорошего первого впечатления о любом доме.
Так как изначально в доме были интерьеры, которым присущи исключительно классические слегка готичные нотки, а также тяжелые акценты, владельцы решили полностью перевернуть эту страницу в его жизни и найти новый подход к высоким потолкам, оригинальному паркету и просторным комнатам.
В доме была заменена система отопления, организована перепланировка, новые потолки со встроенными светильниками, а некоторые оконные и дверные проемы были существенно расширены, а дом в итоге стал прекрасным примером современного эклектичного дизайна в интерьере.
Трудно поверить, что всего несколько лет назад эту гостиную действительно использовали для приема гостей – однако, ее преобразования были просто неминуемы.
Очаровательная, оформленная в стиле средиземноморский шик гостиная теперь может посоревноваться с калифорнийскими интерьерами с журнальных обложек! Характерное сочетание трюфельного и апельсинового оттенка идеально дополнено натуральной природной палитрой в отделке.
Заброшенная и оформленная еще до рождения большинства из наших читателей эта туалетная комната будто просила помощи у дизайнеров.
В контексте бюджетного ремонта в этих ванной и туалетной комнатах сейчас царит настоящая сказка. Особенно удивляют высокие потолки.
Готичный, драматичный и достаточно мрачный образ лестничного холла заставил дизайнеров с особенным вниманием подойти к организации его нового интерьера.
Шикарная стойка-ресепшн в эклектичном стиле смотрится в этом холле так, будто всегда была частью этого немного экстравагантного и трендового особняка.
Надеемся, вам понравилась наша фото-экскурсия, и мы обещаем вас и дальше радовать проектами из рубрики «До и После»!
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