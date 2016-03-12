До и После: Из разбитого дома в шикарную виллу

Европейский частный дом, который был куплен новыми хозяевами, оставлял желать лучшего в дизайне интерьера. Обветшалый вид, мебель из середины прошлого века, а также коммуникации, которые нуждались в капитальном ремонте, изначально не внушали доверия.

Однако, конструкция дома была стабильной и ровной, цокольный этаж – обширным дополнением, а кровля для всего комплекса (на три дома) была заменена совсем недавно на общие средства. Также большую роль в покупке именно этого дома сыграло его местоположение – возможность жить в пригороде и удобно и быстро добраться до города является весомым преимуществом!

Только оформив сделку, владельцы этого дома дом в Португалии нашли и дизайнеров интерьера из фирмы ATELIER SHEILA MOURA AZEVEDO.