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До и После: Из разбитого дома в шикарную виллу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле
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Европейский частный дом, который был куплен новыми хозяевами, оставлял желать лучшего в дизайне интерьера. Обветшалый вид, мебель из середины прошлого века, а также коммуникации, которые нуждались в капитальном ремонте, изначально не внушали доверия.

Однако, конструкция дома была стабильной и ровной, цокольный этаж – обширным дополнением, а кровля для всего комплекса (на три дома) была заменена совсем недавно на общие средства. Также большую роль в покупке именно этого дома сыграло его местоположение – возможность жить в пригороде и удобно и быстро добраться до города является весомым преимуществом!

Только оформив сделку, владельцы этого дома дом в Португалии нашли и дизайнеров интерьера из фирмы ATELIER SHEILA MOURA AZEVEDO.

Гостиная до ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Еще одна большая комната используется сейчас как домашний кинотеатр и тоже имеет камин и стильный дизайн интерьера.

​Камин до ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

В процессе ремонта камин был оштукатурен, что придало ему менее брутальный вид.

Гостиная после ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Так выглядит эта комната сейчас – солнечная, просторная и светлая она очень позитивна в своем новом образе!

​Камин после ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

В бежевом цвете он выглядит гораздо более аккуратным.

​Дизайн экстерьера

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Светлый и милый белый фасад с каменным цоколем отлично смотрелся на фоне газонной площадки, но внутри дом нуждался в значительных изменениях!

​Парадный вход

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Одно из самых привлекательных мест в доме – полукруглые ступени крыльца, они выглядят особенно очаровательными после того, как здесь навели порядок. Кашпо с растением и аккуратный участок – залог хорошего первого впечатления о  любом доме.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Концепция реконструкции

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Так как изначально в доме были интерьеры, которым присущи исключительно классические слегка готичные нотки, а также тяжелые акценты, владельцы решили полностью перевернуть эту страницу в его жизни и найти новый подход к высоким потолкам, оригинальному паркету и просторным комнатам.

В доме была заменена система отопления, организована перепланировка, новые потолки со встроенными светильниками, а некоторые оконные и дверные проемы были существенно расширены, а дом в итоге стал прекрасным примером современного эклектичного дизайна в интерьере.

Вторая гостиная до ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Трудно поверить, что всего несколько лет назад эту гостиную действительно использовали для приема гостей – однако, ее преобразования были просто неминуемы.

Вторая гостиная после ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Очаровательная, оформленная в стиле средиземноморский шик гостиная теперь может посоревноваться с калифорнийскими интерьерами с журнальных обложек! Характерное сочетание трюфельного и апельсинового оттенка идеально дополнено натуральной природной палитрой в отделке.

​Туалетная комната до ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Заброшенная и оформленная еще до рождения большинства из наших читателей эта туалетная комната будто просила помощи у дизайнеров.

​Туалетные комнаты после ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

В контексте бюджетного ремонта в этих ванной и туалетной комнатах сейчас царит настоящая сказка. Особенно удивляют высокие потолки.

​Лестничный холл до ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Готичный, драматичный и достаточно мрачный образ лестничного холла заставил дизайнеров с особенным вниманием подойти к организации его нового интерьера.

​Лестничный холл после ремонта

Método deRose Campo Alegre, Sede da Ordem de Mérito das Índias Orientais, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design Конференц-центры в эклектичном стиле Школы и учебные заведения
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

Шикарная стойка-ресепшн в эклектичном стиле смотрится в этом холле так, будто всегда была частью этого немного экстравагантного и трендового особняка.

Надеемся, вам понравилась наша фото-экскурсия, и мы обещаем вас и дальше радовать проектами из рубрики «До и После»!

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