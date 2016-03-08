До и после: 65 кв.метров новой жизни

Дизайн трехкомнатной квартиры в современном стиле – задача не из легких! Особенно если начальные условия оставляли желать лучшего. Идеи дизайна трешки разнообразны, но как определиться с тем, что выбрать именно для вашей квартиры и найти нужную планировку? Обо всем этом – в нашей статье о новой жизни одной квартиры площадью 65 кв.метров.

Интерьер трехкомнатной квартиры базируется на простых принципах – одна жилая комната является большой, другие две – приватными, кухня и туалетная комната обычно расположены близко друг к другу и имеют достаточно маленький размер. Так было и в этой квартире, где пришлось делать тотальную перепланировку, чтобы создать в ней облик современного жилья.

Площадь проекта: 65 кв.метров общей площади

Перепланировка: из 4-х комнатной в 3-х комнатную

Стоимость: 2,9 млн. рублей