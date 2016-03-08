До и после: 65 кв.метров новой жизни

Дизайн трехкомнатной квартиры в современном стиле – задача не из легких! Особенно если начальные условия оставляли желать лучшего. Идеи дизайна трешки разнообразны, но как определиться с тем, что выбрать именно для вашей квартиры и найти нужную планировку? Обо всем этом – в нашей статье о новой жизни одной квартиры площадью 65 кв.метров.
Интерьер трехкомнатной квартиры базируется на простых принципах – одна жилая комната является большой, другие две – приватными, кухня и туалетная комната обычно расположены близко друг к другу и имеют достаточно маленький размер. Так было и в этой квартире, где пришлось делать тотальную перепланировку, чтобы создать в ней облик современного жилья.
Площадь проекта: 65 кв.метров общей площади
Перепланировка: из 4-х комнатной в 3-х комнатную
Стоимость: 2,9 млн. рублей
В прошлом ванная комната, кухня и туалет располагались рядом и имели на троих три окна. Вы можете видеть границы старых комнат на фотографии выше в процессе перепланировки. Дизайнеры из студии AUNO50 INTERIORISMO решили полностью изменить концепцию квартиры и удалили туалет из зоны прихожей, поместив его возле спальни в формате мастер-сьюта и объединив с ванной комнатой.
Так, прихожая осталась приватной, в ней разместился встроенный шкаф и нашлось место для велосипеда, кухня оказалась на месте бывшей туалетной комнаты и кухни, а настоящая ванная комната доступна по коридору в правой части квартиры.
На переднем плане вы можете заметить, что в гостиной есть столовая группа на 6 персон, а кухня не имеет перегородок с этой стороны и оттого еще светлее.
Интересно, что в прошлом эта квартира была 4-комнатной при своей площади в 65 кв.метров. Таким образом, гостиная и одна из спален сейчас стали гостиной-столовой, а две спальни остались на своих местах, но теперь имеют шикарные встроенные системы хранения.
Посмотрев на зону кухни, вы увидите, как удачно сейчас организована планировка – вся бытовая техника находится во встроенных в стену модулях и потому визуально не нагружает пространство.
Еще одна прекрасная часть редизайна – новая ванная комната (а точнее – душевая) площадью в 4 квадрата, в ней теперь два маленьких окна и роскошная душевая кабина – удобная и стильная, а также залитая солнечным светом.
Старая штукатурка, линолеум и неровные стены – прекрасная возможность для дизайнеров показать, что они могут сделать из столь неприглядных условий.
Интересный вариант спальни с комбинированной отделкой пола (паркетом – в спальной зоне и керамической плиткой – у письменного стола и гардеробной) является весьма креативным решением. Да и акцентная стена, будто подсвеченная живым пламенем, своим черным цветом вносит в светлую комнату элемент драматизма.
У нового модуля встроенного хранения в прихожей и на кухне появилось глянцевое оформление. Этот элемент один из тех, что очень сильно влияют на первом впечатление от квартиры.
Минимализм на кухне, больше похожий на футуризм, смотрится очень перфекционистично. Здесь, будто в галерее современного искусства, представляется, что вы можете ожидать от каждого модуля больше, чем кажется на первый взгляд.
Дизайн кухни в современной квартире в стиле футуризм – очень затратная идея, но позволяющая одной зоной определить образ вашей квартиры. Остальная отделка может быть максимально бюджетной, но кухня такого уровня становится эффектной визитной карточкой вашего дома.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.