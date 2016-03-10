​До и После: новый дизайн двухкомнатной квартиры

Новая квартира с легкой отделкой – очень вдохновляющее зрелище! Кажется, что из нее можно сделать все, что только душе угодно! Но когда дело доходит до покупки мебели и декора, встает вопрос бюджета и ваших возможностей. В этой статье мы покажем, что для дизайна двухкомнатной квартиры в современном стиле не нужны дорогостоящие элементы, а лишь четкое следование цветовой гамме и гармония акцентов.

Дизайн студия MINT DESIGN из Тулузы, Франция реализовала этот проект сравнительно недавно. В статье мы не только покажем вам, как квартира выглядела до и после ремонта, но и расскажем секреты работы дизайнеров и их стратегию.