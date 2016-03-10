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​До и После: новый дизайн двухкомнатной квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Ванная комнатаДекор Фиолетовый / Лиловый
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Новая квартира с легкой отделкой – очень вдохновляющее зрелище! Кажется, что из нее можно сделать все, что только душе угодно! Но когда дело доходит до покупки мебели и декора, встает вопрос бюджета и ваших возможностей. В этой статье мы покажем, что для дизайна двухкомнатной квартиры в современном стиле не нужны дорогостоящие элементы, а лишь четкое следование цветовой гамме и гармония акцентов.

Дизайн студия MINT DESIGN из Тулузы, Франция реализовала этот проект сравнительно недавно. В статье мы не только покажем вам, как квартира выглядела до и после ремонта, но и расскажем секреты работы дизайнеров и их стратегию.

​Современная планировка

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

До ремонта гостиная и кухня выглядели достаточно свежо, но не персонализировано, а новые владельцы (молодая семейная пара) очень хотели, чтобы квартира отражала их собственные пристрастия в дизайне.

Так, в процессе переговоров были выбраны основные цвета для редизайна – бледно-серый для стен прихожей и коридора, бирюзовый – для стен кухни и гостиной, а также лиловый для ванной комнаты. То, как они смотрятся вместе – просто поразительно, посмотрите ниже!

​Дизайн гостиной

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Новый формат гостиной в ярких тонах очень понравился супругам. Кажется, что квартира стала в два раза веселее, а мебель с оттенками ретро – кресло, кофейный столик и модуль под TV – выглядит невероятно стильно! Основной диван был куплен в современном формате модерн, так как он является самым удобным вариантом.

​Плюсы новостройки

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

В этой квартире были и явные плюсы – панорамное остекление  в пол с выходом на широкий балкон, аккуратная отделка, а также встроенный модуль для хранения в гостиной.

Гостиная после ремонта

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Гостиная в скандинавском стиле Серый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Тем не менее, многие из нюансов новых квартир приходится учитывать в дизайн-проекте из-за их не слишком большой практичности или просто неправильного местоположения. Потому здесь диван стоит в полуметре от стены, освобождая проход.

​Яркие краски

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Оливковый, канареечный желтый, бирюзовый, а также нейтральные бежевый, серый и белый создали образ современной и позитивной гостиной молодой пары.

​Кухня до ремонта

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Практически пустая, новая кухня обнадеживала и оправдала все ожидания!

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​Дизайн кухни

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Кухни в эклектичном стиле Керамика Бирюзовый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Кухня после ремонта смотрится просто потрясающе – стильный трехмодульный гарнитур  отвечает всем потребностям пары. Умная организация пространства позволила создать три зоны – мойки, плиты, окруженной столешницами, и высокого модуля для встроенной бытовой техники, включая холодильник.

​Ванная комната до ремонта

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Простая отделка в ванной комнате не всегда является идеальным решением. Здесь интерьеру не хватало, как минимум, одного интересного акцента.

​Дизайн ванной комнаты

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Ванная комната в эклектичном стиле Камень Фиолетовый / Лиловый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Новое решение заключалось в покраске стен в лиловый цвет, а также в оформлении одной из стен декоративным угольно-серым камнем.

​Дизайн-проект кухни

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Кухня в стиле модерн Керамика Синий
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Изначально дизайн кухни базируется на конфигурации модулей и главном цвете. Бирюзовый – отличный вариант для современной кухни, в которой имеется достаточное естественное освещение. 

После определения этих двух основных элементов дизайнер подобрал два оттенка древесины для напольного покрытия и столешницы, а также формат фартука в виде глянцевой керамической плитки «под кирпич» белого цвета со скошенной фаской, добавляющей рельефности. Все это согласуется со скандинавским стилем в дизайне интерьера.

​Цветовые схемы

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Ванная комнатаДекор Фиолетовый / Лиловый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Таким образом, дизайнер поступает со всеми помещениями – он находит нужные цвета, материалы, планировки и идеи и создает их коллекцию на основе подобранных визуально похожих фотографий. Иногда дизайнер делает авторские зарисовки или 3D-визуализации вместо подборки фотографий, что тоже является хорошим вариантом.

Homify также может быть использован дизайнерами. Собирайте коллекции идей для каждой из комнат в вашем новом проекте, делайте пометки и показывайте своим клиентам в режиме он-лайн. Так они смогут быстро оценить ваши задумки, а вы без потери времени продолжите работать над проектом.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца ;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

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А вам понравились фотографии после ремонта?

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