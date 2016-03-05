​До и После: Из сарая в беседку за 2000 рублей

На этой фотографии вы видите мастера в процессе изготовления лавок – кажется, до конца работы осталось уже всего-ничего!

Напоминаем вам, что авторы данного проекта уложились в сумму 2000 рублей на данные преобразования. Они пошли на новую древесину для стола и лавок, а также двери.

Если у вас есть вопросы по поводу данного проекта, вы можете задать их в комментариях! Больше фотографий со стройки вы можете найти здесь. А еще мы напоминаем вам, что в беседку можно провести воду с раковиной и электричество, если вы захотите, а также оформить пол керамической плиткой, а все стены – просто покрасить белой краской. Вы, конечно же, выйдете за бюджет в 2000 рублей, но получите настоящую беседку!

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