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​До и После: Из сарая в беседку за 2000 рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 Медиа комнаты в эклектичном стиле
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Наверняка вы сталкивались с ненужным строением на участке – сараем, из которого хочется сделать что-то большее, чем склад дров или место для садового инвентаря. В этом проекте из такого домика дизайнеры сделали кабинет. Здесь можно почитать книгу, выпить чаю, а детям он служит как потрясающая беседка для игр!

Идея изначально подразумевала большое количество труда, а минимальные затраты (лишь 2000 рублей) были использованы на стол для сарая, который стал главным элементом в доме. Кстати, он создавался вручную, как и все другие элементы.

​Этап 1: зачистка и выброс мусора

隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

Самое главное – это не то, что ваш сарай требует вложений, а то, что вы в большинстве случаев не решаетесь дать ему свободу от старых вещей. Если вы поставите себе цель – создать, например, как в данном случае, беседку на основе сарая, то вы поймете, что достигнуть ее сможете, лишь выбросив почти все, что у вас там лежит. Наверняка, для пары ценных вещей  вы найдете другое место, но как правило, 88-99% предметов просто идут на свалку.

​Этап 2: сооружение окна

隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

Если в вашем сарае нет окна, то его придется сделать, ведь без него беседка не может называться созданной на основе сарая, а домик просто остается самим собой. На фотографии выше вы видите, как кусок поликарбоната (достаточно дешевого материала) разместился на месте, где раньше был слой фанеры. Либо вы можете вставить новые стекла в имеющееся разбитое окно.

​Этап 3: парадный вход

隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 Медиа комнаты в эклектичном стиле
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

Очень важно на данном этапе заменить дверь, если она в особенно плохом состоянии. Новая дверь определяет и новое направление использования сарая. Четыре сколоченные доски, соединенные брусками на петлях – и новая дверь готова!

Обратите внимание, что в прихожей мы найдем и новое окно – глинобитный слой был снят, но стена была укреплена ветками и древесиной, что сработало!

​Этап 4: сооружение стола и лавок

隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 Медиа комнаты в эклектичном стиле
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

Собственная работа особенно важна на данном этапе, ведь найти основу для столовой группы и создать ее вручную получается дешевле, чем покупать новую.

​Этап 5: вентиляция

隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 Медиа комнаты в эклектичном стиле
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

Если в вашем сарае не хватает проветривания, обязательно освободите ок. 0,5 кв.метров стены для него – примерно напротив двери по диагонали, чтобы воздух со входа шел в это место. Также мы советуем использовать вам ароматические свечи, благовония, туалетную воду для того, чтобы сделать сарай более пригодным для использования в виде беседки.

Мы также хотим напомнить нашим читателям, что если в вашем сарая была живность, то вы не можете использовать его в данном ключе. Мы настоятельно советуем поберечь свое и здоровье своих детей и не стараться организовать здесь место для досуга! От сарая такого типа вы можете без опаски использовать только фундамент, полностью разобрав все стены, кровлю и вообще всю наземную часть!

​В процессе работы

隠鶏庵（インチキあん）, 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 高原正伸建築設計事務所 一級建築士事務所 Медиа комнаты в эклектичном стиле
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所
高原正伸建築設計事務所　一級建築士事務所

На этой фотографии вы видите мастера в процессе изготовления лавок – кажется, до конца работы осталось уже всего-ничего!

Напоминаем вам, что авторы данного проекта уложились в сумму 2000 рублей на данные преобразования. Они пошли на новую древесину для стола и лавок, а также двери.

Если у вас есть вопросы по поводу данного проекта, вы можете задать их в комментариях! Больше фотографий со стройки вы можете найти здесь. А еще мы напоминаем вам, что в беседку можно провести воду с раковиной и электричество, если вы захотите, а также оформить пол керамической плиткой, а все стены – просто покрасить белой краской. Вы, конечно же, выйдете за бюджет в 2000 рублей, но получите настоящую беседку!

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