Чем хороши бюджетные модели кухонь?

Мебель из МДФ широко распространилась в нашей жизни и завоевала хорошую репутацию за свои прекрасные эксплуатационные качества, привлекательный внешний вид и доступную цену. Когда речь заходит о кухне, каждая женщина хочет видеть в своей обители все возможные условия для того, чтобы радовать семью кулинарными шедеврами. И, безусловно, кухня должна быть удобной, а главное – практичной. Конечно, можно выбрать фасад кухонной мебели из дорогостоящего массива дерева, а можно подобрать кухню из МДФ с эмалевым, пластиковым или пленочным покрытием. В этой статье мы рассмотрим плюсы бюджетных моделей кухонь.
Кухни МДФ-эмаль – это, прежде всего, яркий свежий дизайн и современный стиль. Такие фасады могут быть выполнены в самых неожиданных цветовых гаммах и решениях: можно и комбинировать цвета, и сделать глянцевое покрытие, и придать кухне матовый блеск, и даже создать эффект «хамелеона» и градиентного перехода цветов.
Все эти возможности становятся реальными благодаря технологии нанесения эмали на поверхность: в отличие от других способов покраски, кухни МДФ-эмаль покрываются автомобильной краской в несколько этапов. Как и автомобиль, МДФ плита проходит процедуру грунтовки, а только потом наносятся слои краски, которые тщательно высушиваются, вскрываются лаком и полируются для придания неповторимого блеска.
Еще одной отличительной особенностью мебели из МДФ является возможность создавать самые неожиданные формы фасада: плиту МДФ можно сделать как закругленной, так и волнообразной – что позволит передать индивидуальный стиль в любом дизайнерском решении. Именно этим свойством воспользовалась дизайнер Vera Rybchenko в данном интерьере.
Влага и запахи на кухне – это главные враги любой мебели, но фасады из МДФ с эмалью абсолютно не подвержены их воздействию, поскольку качественное лаковое покрытие надежно защищает МДФ плиту от негативных влияний повышенных температур, пара и воды.
Более того, кухня с фасадом из крашенного МДФ никогда не потеряет своего первоначального цвета и формы благодаря тому, что этот материал намного плотнее и неприхотливей натурального дерева.
В условиях современной жизни мы все чаще задумываемся, насколько экологичны предметы, которые нас окружают. Надо сказать, что акрил, используемый при производстве кухонных фасадов, отвечает всем требованиям экологической безопасности. Он не содержит летучих компонентов, которые, испаряясь, попадают в воздух. В нем нет вредных для здоровья смол, примесей, канцерогенов. Это единственный материал, который может подвергаться переработке.
Такой фасад очень стоек ко всем видам механического воздействия: на пластиковой столешнице можно даже резать овощи без доски, ставить горячие кастрюли – она останется в прежнем виде.
Чтобы содержать кухню из МДФ в чистоте достаточно периодически выполнять следующие действия:
- Протрите влажной мягкой губкой со слабым мыльным раствором (обычное мыло) поверхность фасада кухни и удалите жирные пятнышки. Можно дополнительно использовать с мягкой губкой чистящие средства, содержащие слабый раствор спирта, но всегда сперва пробуйте на внутренней части фасада кухни;
- Протрите еще раз влажной мягкой губкой, удаляя мыльные разводы;
- Сухой салфеткой из микрофибры насухо вытрите поверхность;
- Для защиты поверхности можно нанести восковую полироль для мебели.
Кухни из МДФ – это сочетание стиля, качества и, конечно, доступной цены.