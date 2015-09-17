Чем хороши бюджетные модели кухонь?

Кухни МДФ-эмаль – это, прежде всего, яркий свежий дизайн и современный стиль. Такие фасады могут быть выполнены в самых неожиданных цветовых гаммах и решениях: можно и комбинировать цвета, и сделать глянцевое покрытие, и придать кухне матовый блеск, и даже создать эффект «хамелеона» и градиентного перехода цветов.

Все эти возможности становятся реальными благодаря технологии нанесения эмали на поверхность: в отличие от других способов покраски, кухни МДФ-эмаль покрываются автомобильной краской в несколько этапов. Как и автомобиль, МДФ плита проходит процедуру грунтовки, а только потом наносятся слои краски, которые тщательно высушиваются, вскрываются лаком и полируются для придания неповторимого блеска.