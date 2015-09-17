Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Чем хороши бюджетные модели кухонь?

www.homify.ru www.homify.ru
Минимализм для холостяка, Kristina Petraitis Design House Kristina Petraitis Design House Кухня в стиле минимализм
Loading admin actions …

Мебель из МДФ широко распространилась в нашей жизни и завоевала хорошую репутацию за свои прекрасные эксплуатационные качества, привлекательный внешний вид и доступную цену. Когда речь заходит о кухне, каждая женщина хочет видеть в своей обители все возможные условия для того, чтобы радовать семью кулинарными шедеврами. И, безусловно, кухня должна быть удобной, а главное – практичной. Конечно, можно выбрать фасад кухонной мебели из дорогостоящего массива дерева, а можно подобрать кухню из МДФ с эмалевым, пластиковым или пленочным покрытием. В этой статье мы рассмотрим плюсы бюджетных моделей кухонь.

Богатая цветовая палитра

Двух этажная квартира 82 кв.м., Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка Кухни в эклектичном стиле
Ольга Рыбалка

Двух этажная квартира 82 кв.м.

Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка

Кухни МДФ-эмаль – это, прежде всего, яркий свежий дизайн и современный стиль. Такие фасады могут быть выполнены в самых неожиданных цветовых гаммах и решениях: можно и комбинировать цвета, и сделать глянцевое покрытие, и придать кухне матовый блеск, и даже создать эффект «хамелеона» и градиентного перехода цветов. 

Все эти возможности становятся реальными благодаря технологии нанесения эмали на поверхность: в отличие от других способов покраски, кухни МДФ-эмаль покрываются автомобильной краской в несколько этапов. Как и автомобиль, МДФ плита проходит процедуру грунтовки, а только потом наносятся слои краски, которые тщательно высушиваются, вскрываются лаком и полируются для придания неповторимого блеска.

Самые неожиданные формы фасада

КВАРТИРА. ВОЛНА, Vera Rybchenko Vera Rybchenko Кухня в стиле модерн
Vera Rybchenko

КВАРТИРА. ВОЛНА

Vera Rybchenko
Vera Rybchenko
Vera Rybchenko

Еще одной отличительной особенностью мебели из МДФ является возможность создавать самые неожиданные формы фасада: плиту МДФ можно сделать как закругленной, так и волнообразной – что позволит передать индивидуальный стиль в любом дизайнерском решении. Именно этим свойством воспользовалась дизайнер Vera Rybchenko в данном интерьере.

Устойчивы к влаге и запахам

Минимализм для холостяка, Kristina Petraitis Design House Kristina Petraitis Design House Кухня в стиле минимализм
Kristina Petraitis Design House

Минимализм для холостяка

Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House

Влага и запахи на кухне – это главные враги любой мебели, но фасады из МДФ с эмалью абсолютно не подвержены их воздействию, поскольку качественное лаковое покрытие надежно защищает МДФ плиту от негативных влияний повышенных температур, пара и воды.

Устойчивы к выцветанию и деформации

Интерьер квартиры для молодого человека, Оксана Мухина Оксана Мухина Кухня в стиле минимализм
Оксана Мухина

Интерьер квартиры для молодого человека

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Более того, кухня с фасадом из крашенного МДФ никогда не потеряет своего первоначального цвета и формы благодаря тому, что этот материал намного плотнее и неприхотливей натурального дерева.

Экологичность

Квартира однокомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Кухня в скандинавском стиле
Оксана Мухина

Квартира однокомнатная

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

В условиях современной жизни мы все чаще задумываемся, насколько экологичны предметы, которые нас окружают. Надо сказать, что акрил, используемый при производстве кухонных фасадов, отвечает всем требованиям экологической безопасности. Он не содержит летучих компонентов, которые, испаряясь, попадают в воздух. В нем нет вредных для здоровья смол, примесей, канцерогенов. Это единственный материал, который может подвергаться переработке.

МДФ-пластик очень стоек к механическому воздействию

Квартира двухкомнатная для молодой семьи, Оксана Мухина Оксана Мухина Кухни в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира двухкомнатная для молодой семьи

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Такой фасад очень стоек ко всем видам механического воздействия: на пластиковой столешнице можно даже резать овощи без доски, ставить горячие кастрюли – она останется в прежнем виде.

Достаточно легко мыть

Interior Visualization, Станислав Святюк Станислав Святюк Кухня в классическом стиле
Станислав Святюк

Interior Visualization

Станислав Святюк
Станислав Святюк
Станислав Святюк

Чтобы содержать кухню из МДФ в чистоте достаточно периодически выполнять следующие действия:

- Протрите влажной мягкой губкой со слабым мыльным раствором (обычное мыло) поверхность фасада кухни и удалите жирные пятнышки. Можно дополнительно использовать с мягкой губкой чистящие средства, содержащие слабый раствор спирта, но всегда сперва пробуйте на внутренней части фасада кухни;

- Протрите еще раз влажной мягкой губкой, удаляя мыльные разводы;

- Сухой салфеткой из микрофибры насухо вытрите поверхность;

- Для защиты поверхности можно нанести восковую полироль для мебели.

Кухни из МДФ – это сочетание стиля, качества и, конечно, доступной цены.

Лофт по-испански

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо