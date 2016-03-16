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Делим помещение: как приумножить количество комнат в квартире?

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Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten Кухня в стиле модерн
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Перепланировка – вопрос не теряющий своей актуальности. Как поступить, если в вашем распоряжении имеется достаточно вместительная кухня, в то время, как место для приёма гостей отсутствует? Или, что предпринять, чтобы квартира студия слегка больше напоминала квартиру в её ортодоксальном представлении? Разумеется, никаких разночтений тут не возникнет: всё взять и разделить!

Однако, возвращаясь к мысли о перепланировке. Все мы прекрасно (ну, или по крайней мере по наслышке) знаем, насколько сегодня может оказаться неподъёмной процедура оформления этой операции. Это требует времени, да и средств не малых. К тому же, зачастую в перепланировке как таковой нет большого смысла. На сегодня мы знаем множество значительно менее трудоёмких и при этом весьма эффектных решений проблемы разделения большого помещения на несколько функциональных зон.

Разделяемое пространство

Tom Dixon, Design-Deli Design-Deli ГостинаяОсвещение Черный
Design-Deli

Design-Deli
Design-Deli
Design-Deli

Нужно сказать, что идея делить квартиру-студию, как распространённая сегодня частность, выдаёт в хозяевах известную недальновидность. Ведь, во-первых, самые суть и обаяние студии как раз и заключаются в открытости, незагромождённом воздухе квартиры, тогда как перегородки, весь шарм тотчас съедают. А во-вторых, городя стенки вы так или иначе не получите на выходе полноценной традиционной однушки, и причина этого – элементарный технический регламент, по которому такое капитальное разделение скорее всего окажется невозможным. Куда как проще и, вполне возможно, в итоге дешевле обойдётся обычная полноценная однокомнатная квартира.

Разделение пространств очень часто оказывается совершенно необходимой процедурой. Но решать эту задачу можно значительно более изящным путём, чем возводя глухие стенки: на то существует достаточное количество приёмов зонирования помещения. Порой одного единственного предмета декора или меблировки бывает достаточно для того, что и визуально, и функционально разделить большое помещение на необходимое количество “комнат”.

Два уровня в помещении

THE SIBARIST MAD LOFT , The Sibarist Property & Homes The Sibarist Property & Homes Гостиная в стиле модерн
The Sibarist Property &amp; Homes

The Sibarist Property & Homes
The Sibarist Property &amp; Homes
The Sibarist Property & Homes

Подобным, но более трудоёмким и затратным, а равно – и более эффектным образом разделения помещения является игра с уровнями. Опять – акцент на полу, но в этом случае – акцент почти физиологический. 

Такой приём может оказаться в известном смысле неизбежным. Так, положим, тот же кухонный остров, помимо прочего, требует подведения к нему коммуникаций, для чего уровень кухни слегка приподнимают. Таким образом, самым естественным путём в арсенал дизайнера попадают сразу два решения. А кроме того, здесь же можно прибегнуть и к игре с напольными покрытиями.

Обеденный стол

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Кухня в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Куда как менее претенциозный и не теряющий актуальности способ разграничить гостевую и кухонную зоны – водрузить в центре просторной комнаты большой обеденный стол. Что может быть представительнее, чем вместительное, широкое обеденное поле, за которым собирается семья и гости дома в торжества и по случаю приёмных дней!

Хотя в нашем представлении такого рода интерьерное решение до сих пор ассоциируется скорее с театральной мизансценой или романической “показухой”, тем не менее нужно заметить, необычайную воздушность и вместе с тем “пластичность” интерьера, организованного вокруг большого обеденного стола. Такой приём не только позволит с минимальными затратами разграничить зоны помещения, но также и легко и быстро трансформировать такую комнату исходя из насущной необходимости: ведь что может быть проще, чем подвинуть или “переквалифицировать” стол?

Кухня и гостиная в одном пространстве

APARTMENT/1 ONE STUDIO Гостиная в скандинавском стиле
ONE STUDIO

APARTMENT/1

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Едва ли не самый частый случай, заставляющий хозяев задумываться о перепланировке в современной квартире – отсутствие гостиной на фоне достаточно просторной кухни.

Как правило, такая ситуация разрешается путём организации отдельной “столовой” зоны в кухне. Однако, когда позволяют размеры комнаты, можно предпринять и более интересные шаги. Визуально разделяя общий объём кухни на два участка, вполне можно устроить и полноценную гостиную, размежёванную с кухней при помощи разнообразных функциональных “преград”

Ещё раз о кухонном острове

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten Кухня в стиле модерн
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Кухонный остров – крайне популярный предмет меблировки современной кухни, сочетающий в себе едва ли не все необходимые функции: разделочный стол, духовой шкаф и варочная панель, встроенный холодильник, посудомоечная машина, шкафчики для посуды, специй – всё-всё может быть водружено в этот массив. Идея его проста – перенести рабочую область кухни с периферии в центр, так, чтобы подступиться к рабочей зоне можно было со всех сторон.

В рассматриваемом нами случае, кухонный остров показывает себя не только крайне эффективным решением для кухни. Массив острова – это именно та самая преграда, отделяющая кухню от зона гостиной-столовой. Помимо самого острова обязательным элементом конструкции является вытяжка и подвесные элементы, используемые, как правило, для хранения.
Весь этот, казалось бы, громоздкий ансамбль неожиданно изящно справляется с задачей разделения пространств. И сегодня дизайнеры всё чаще обращаются к его помощи для решения аналогичных задач.

Диван – как граница зон

Гостиная в стиле лофт, Solo Design Studio Solo Design Studio Гостиная в стиле лофт Серый
Solo Design Studio

Гостиная в стиле лофт

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Столь же просто и ненавязчиво с задачей сепарации гостиной и кухни справляется – диван. Да, диван, так часто подвергаемый по недавней памяти остракизму как элемент тяжеловесный, нелепый и косный, оказывается, за обыденной житейской привычкой достаточно многое скрывал до поры. И теперь, когда ко всему прочему столь часто раздаются голоса дизайнеров и декораторов за перелом стереотипа, предписывающего распихивать мебель по углам и вдоль стен,- теперь диван возвращает себе своё.

Поставленный среди просторной комнаты, диван самым непринуждённым образом разграничивает её на “позади” и “перед”. Такой ход, равный своею непринуждённостью применению в качестве перегородки обеденного стола, выигрывает в демократичности атмосферы.

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Визуальное разделение при помощи различия в напольном покрытии

The Sibarist Rastro , The Sibarist Property & Homes The Sibarist Property & Homes Кухня в рустикальном стиле
The Sibarist Property &amp; Homes

The Sibarist Property & Homes
The Sibarist Property &amp; Homes
The Sibarist Property & Homes

И уж совершенно неожиданным оказывается такой минималистичный ход! Здесь-то сказывается дух времени – и никаких компромиссов! Прекрасное решение для квартиры-студии едва ли не в духе “Догвиля” – выделить функциональные зоны, следуя логике напольного покрытия. 

Так, возможно, и слегка набившая оскомину агитация за применение плитки на кухне и ламината или паркета в гостиной играет прозорливому дизайнеру на руку: замечательный повод воспользоваться опытом коллективных ассоциаций. В ход здесь могут пойти едва ли не любые покрытия, вплоть до чистой стяжки, однако необходимо помнить о том, что помимо вкуса и здравого смысла, естественными ограничителем разнообразия выступает и техническая сторона: некоторые из видов покрытий просто требуют другой подготовки самого пола, либо не смогут быть достаточно надёжно закреплены, обрываясь посередине помещения.

Перегородки

Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov Гостиная в скандинавском стиле Белый
Eugene Chekhov

Квартира-студия в скандинавском стиле

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Однако в ряде случаев все декораторские ухищрения оказываются слишком “половинчатыми”, недостаточными. Например, когда в семье появляется ребёнок, и разделение квартиры-студии на жилую часть и кухню превращается в настоятельную необходимость. Либо, когда смежное с кухне помещение предполагается в качестве тихого кабинета или нейтрального зальчик, в которых шумы и запахи кухни окажутся слегка не к месту. 

В таких случаях не избежать перепланировки. И самый безболезненный из методов – соорудить гипсокартонные перегородки. Помимо простоты монтажа, этот материал хорош ещё и тем, с какой лёгкостью над ним проводятся всеразличные манипуляции. Например, дверной проём между помещениям можно решить в виде арки. Или же перегородку и вовсе соорудить только наполовину ширины помещения: оставленную “пустоту” можно занять раздвижными стеклянными дверями. Так вы сохраните хоть часть ощущения “сквозного” большого помещения, при этом избежав неудобств, связанных с активной деятельностью на кухне.

Резюмируя, следует ещё раз повторить, что все манипуляции с пространством – сами по себе прекрасные дизайнерские решения, – в первую очередь работают именно с зонированием пространства. Если же, покупая квартиру-студию, вы сразу задумываетесь о том, как бы её впоследствии размежевать, возможно целесообразнее и выгоднее, учитывая все возможные издержки при перепланировке, будет остановиться на полноценной однокомнатной квартире.

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