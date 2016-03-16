Делим помещение: как приумножить количество комнат в квартире?

Перепланировка – вопрос не теряющий своей актуальности. Как поступить, если в вашем распоряжении имеется достаточно вместительная кухня, в то время, как место для приёма гостей отсутствует? Или, что предпринять, чтобы квартира студия слегка больше напоминала квартиру в её ортодоксальном представлении? Разумеется, никаких разночтений тут не возникнет: всё взять и разделить!

Однако, возвращаясь к мысли о перепланировке. Все мы прекрасно (ну, или по крайней мере по наслышке) знаем, насколько сегодня может оказаться неподъёмной процедура оформления этой операции. Это требует времени, да и средств не малых. К тому же, зачастую в перепланировке как таковой нет большого смысла. На сегодня мы знаем множество значительно менее трудоёмких и при этом весьма эффектных решений проблемы разделения большого помещения на несколько функциональных зон.