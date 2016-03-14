Как превратить туалет в уютное местечко?

Так уж повелось, что отношение к туалетной комнате в нашем обиходе и шире – культуре носит подчёркнуто ироничный или даже пренебрежительный характер. Мы никак не можем перешагнуть через привычные табу, и очень часто обходим вниманием это помещение. Впрочем, можно возразить, что это совершенно не так, что туалет давным давно был восстановлен в правах – и бесчисленные примеры дизайнерских решений тому порукой.
Однако, следует перевести внимание со всех тех образцов, которые можно встретить в профессиональных изданиях о дизайне, на конкретные примеры из нашего быта и быта окружающих нас людей. Как часто можно встретить что-то по-настоящему интересное в этой области? И дело не в банальной рутинности и мягко говоря не первостепенности вопроса дизайна туалетной комнаты. Ведь даже и в тех случаях, когда добросовестный хозяин берёт на себя труд озаботиться внешним видом клозета, он, как правило, решает его самым тривиальным образом. И причина такого однообразия – недостаточная осведомлённость, причины которой следует искать в “пикантности”, то есть – закрытости темы. Итак, стоит слегка приподнять завесу и вывести на свет ряд важных и необходимых знаний в области элементарного дизайна туалетной комнаты.
Что же! И как мы можем превратить наш туалет в уютное местечко, когда перед нами вдруг обнаруживается такая непреодолимая трудность, как сомнение в своём собственном видении? Элементарно!
Следует довериться непосредственному чувственному опыту. Туалет – вопреки народной молве – не место для размышлений, что совершенно очевидно. Это строго функциональное пространство требует – как ни комично это может прозвучать – прочувствования. Стало быть, и дизайн уютного туалета целиком зависит от тонких ощущений от самого пространства и его специфики. Стоит, разумеется, иметь в виду и то, что туалетные комнаты у нас, чего греха таить, не слишком просторные. А это обстоятельство добавляет интриги. В целом, фронт действий можно ограничить, проименовав основные требования: теплота, чистота, простота, лёгкость.
Где же следует искать те спасительные уловки, которые помогут нам обойти стороной укоренённые в нашем представлении о туалете стереотипы? Дизайнеры, по обыкновению, выделяют следующие ключевые моменты.
Такое интимное место ни в коем случае не должно нас угнетать, а следовательно одним из важнейших условий создания уютного туалета будет “расширение” или “освобождение” пространства. Здесь же стоит упомянуть и эффект соответствия освещения, гарантирующий то, что наши бессознательные реакции будут направлены в необходимое русло. Невероятно важны так же и нюансы, ведь, как известно, в мелочах сосредоточен весь “цимес” дизайна.
И снова: да, туалетные комнаты у нас куда как компактны! Естественным следствием этого обстоятельства является повальное стремление “расширить” помещение.
И здесь никуда не деться от привычного стереотипа, согласно которому темные цвета визуально уменьшают помещение, а светлые — увеличивают. Это утверждение неоднократно подвергалось критике или детальному уточнению, сужающему его “тотальную истинность” до в больше или меньшей степени частного случая. Однако, нельзя отказывать этому методу в известной эффективности, делая только несколько оговорок. Так, важно понимать, что решение маленького помещения при помощи одного цвета, пускай бы и светлого и холодного, не принесёт вожделенного “воздуха”. Такой “колорит” только “уплощает” помещение, делает его безжизненным и неуютным. Тёмные цвета в туалетной комнате, даже совсем не большой, способны заставить работать весь колористический ансамбль. Единственное, стоит соблюдать разумную меру, создавая грамотные и уместные акценты. Эффекта расширения помещения можно добиться и вводя в облицовку или покраску стен декоративные параллельные линии – горизонтальные и вертикальные. Выполненные в контрастном цвете или даже из отличного от основного решения материала, они способны очень существенно влиять восприятие на геометрии пространства.
В туалетной комнате следует предпочесть мягкий, ненавязчивый свет. Резкое освещение способно обнажать, выявлять углы помещения, приближать стены, разрушая всякие успехи колористических упражнений. Мягкое же освещение, напротив, способствует созданию иллюзии нематериальности стен, или скорее их проницаемости для света – а это необходимое условие преодоления “клаустрофобной” природы маленьких комнат.
Оптимальным решением на сегодня следует признать использование в туалетной комнате люминесцентных и светодиодных ламп. Их свет в значительной степени приближен к естественному дневному, благодаря чему атмосфера в помещении приобретает выраженно “приветливый” характер.
Разумеется,облицовка как стен, и пола туалета должна отвечать ряду очевидных требований: в первую очередь не бояться влаги и легко мыться. Именно исходя из этих соображений так часто в качестве материала для облицовки стен предпочитают керамическую плитку, или близкие ей альтернативные материалы – естественный и искусственный камень, открытую кирпичную кладку под лаком или синтетические панели.
Однако, доскональное соблюдение этого условия чревато гнетущей скукой, способной разрушить уют и все прочие создающие его дизайнерские ухищрения. В связи с этим совершенно не лишним будет указать на необходимость привнесения в дизайн туалетной комнаты легкого “безумия” или, мягче, уникальности. Так, анекдотическая тяга к рационализации проводимого в туалете времени через посвящение себя заучиванию того, на что в обыденной жизни времени не находится, привела к парадоксальной тенденции оклеивания стен страницами словарей или энциклопедий. Такой “радикальный” дизайн придётся далеко не всем по душе, но вот его редуцированный извод вполне может найти место едва ли не в любом стилистическом решении. Помимо полезных либо смешных текстов (которые могут и наскучить), с целью сделать туалет местом “с человеческим лицом” можно прибегнуть и к популярным картинкам-тегам, фрагментам комиксов или абсурдных изображений, к орнаментальным мотивам – то есть ко всему тому, что не будет страдать от нашего привыкания, но сможет в один момент безболезненно превратиться в естественный, но от того не теряющий свежести фон.
Aleatorio
И как популярна наша слегка неловкая привычка соотносить туалет с избой читальней!
Что же, чего здесь зазорного? Да, ничего! Стало быть ничего и не мешает нам окультурить, оформить, закрепить это обстоятельство нашего быта. Деликатный, крохотный журнальный столик или миниатюрная этажерка не только позволят систематизировать “досуг” в туалетной комнате, но и привнесут в дизайн помещения усложнённый ритм, благодаря чему пространство расширится еще чуточку больше, а глазу будет, где сделать паузу.
И, само собой очевидно, что уют в туалете зависит далеко не от одной только “визуалки”.
Бесконечное множество современных способов ароматизации помещения позволяют каждому сделать оптимальный, подходящий именно для них выбор. Важно помнить о том только, что главное здесь не столько создать приятный запах, сколько ликвидировать неприятный. Стало быть и предпочтение следует отдавать не крепким и назойливым маскирующим ароматам, а нежным и свежим – дезодорирующим.
Ну,и под конец – пушистый коврик – одна из тех мелочей, на которых на самом деле и покоится вся картина. Что может в большей степени способствовать созданию уюта в комнате, где приходится некоторое время бездеятельно выжидать, чем тепло и комфорт для ног? Не нужно обходить стороной такой традиционный трюк, как использование мягкого коврика.
Конечно, сугубая функциональность туалетной комнаты заставляет в каждом конкретном случае оговариваться о удобстве эксплуатации того или иного нововведения в дизайне. Но стоит понимать, что какими бы несподручными порой не казались разнообразные нюансы, исходящие из вашего индивидуального видения, всё же положительные психоэмоциональный и декоративный эффекты, производимые ими, стоят того, чтобы позволить себе нарушить строгое рацио дизайнерского измышления.
Конечно, сугубая функциональность туалетной комнаты заставляет в каждом конкретном случае оговариваться о удобстве эксплуатации того или иного нововведения в дизайне. Но стоит понимать, что какими бы несподручными порой не казались разнообразные нюансы, исходящие из вашего индивидуального видения, всё же положительные психоэмоциональный и декоративный эффекты, производимые ими, стоят того, чтобы позволить себе нарушить строгое рацио дизайнерского измышления.