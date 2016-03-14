Как превратить туалет в уютное местечко?

Так уж повелось, что отношение к туалетной комнате в нашем обиходе и шире – культуре носит подчёркнуто ироничный или даже пренебрежительный характер. Мы никак не можем перешагнуть через привычные табу, и очень часто обходим вниманием это помещение. Впрочем, можно возразить, что это совершенно не так, что туалет давным давно был восстановлен в правах – и бесчисленные примеры дизайнерских решений тому порукой.

Однако, следует перевести внимание со всех тех образцов, которые можно встретить в профессиональных изданиях о дизайне, на конкретные примеры из нашего быта и быта окружающих нас людей. Как часто можно встретить что-то по-настоящему интересное в этой области? И дело не в банальной рутинности и мягко говоря не первостепенности вопроса дизайна туалетной комнаты. Ведь даже и в тех случаях, когда добросовестный хозяин берёт на себя труд озаботиться внешним видом клозета, он, как правило, решает его самым тривиальным образом. И причина такого однообразия – недостаточная осведомлённость, причины которой следует искать в “пикантности”, то есть – закрытости темы. Итак, стоит слегка приподнять завесу и вывести на свет ряд важных и необходимых знаний в области элементарного дизайна туалетной комнаты.