Лучшие варианты грилей барбекю для маленького сада!

В последние годы в России отмечен значительный рост популярности гриля. Искусство приготовления пищи на гриле не только веселое время препровождение, но и вкусная еда. Все чаще летом вы собираетесь с друзьями, чтобы побаловать себя изысканными блюдами, приготовленными на свежем воздухе.
В этой статье мы бы хотели рассмотреть варианты грилей для маленького сада. Существует много видов компактных грилей, и ниже мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
Сегодня на рынке представлено большое количество уличных мангалов самых разных форм и конструкций. Но стационарные кирпичные мангалы пользуются не проходящей популярностью на протяжении многих лет. Секрет в том, что печь мангал – это не только агрегат для приготовления еды, но и настоящее украшение загородного сада. Эффектный дизайнерский мангал из камня верой и правдой послужит вам и вашим детям.
Важно, что мангал барбекю из кирпича обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Все детали печи мангала, имеющие непосредственный контакт с огнем, изолированы для вашей безопасности. Многие модели печей барбекю также оборудованы удобными столешницами, полками для кухонной утвари, местами для хранения инвентаря и приспособлений для загородного барбекю.
Печи-барбекю можно использовать для приготовления барбекю и просто для того, чтобы погреться у открытого огня. Устанавливать барбекю из бетона можно в саду под открытым небом, а также в беседках и на открытых террасах, в комплекте с садовыми столиком и мойкой. Садовые камины выдерживают температуру горения дров, изготовлены из атмосфероустойчивого вымытого бетона, иногда с декоративной обработкой мраморной или гранитной крошкой.
В производстве камина – барбекю используется качественное сырьё. Вы сможете круглый год готовить на огне вкусные мясные, рыбные и овощные блюда. Дымоход в барбекю может быть выполнен из металла черного цвета или из нержавеющей стали. Садовый столик и садовую мойку можно использовать как удобное дополнение к мангалу. Установленные вместе, они образуют гармоничный садовый ансамбль.
Барбекю-гриль традиционной формы — сферический с крышкой обеспечивает наиболее равномерное термическое воздействие на продукт: сверху (при закрытой крышке), с боков и снизу. Продукты в таком барбекю можно жарить, запекать, тушить и коптить как мелкими, так и крупными кусками. Сферический барбекю предназначен для готовки еды на углях. Решетка для угля с жаропрочным покрытием предохраняет корпус барбекю от деформации, а жаропрочное покрытие самого барбекю выдерживает температуру 600С.
Что до переносных барбекю – то это, по сути, обычные жаровни с углями. В нижней части прибора должна быть специальная емкость для пепла (с поддувалом). Решетка, на которой готовятся блюда, устанавливается в верхней части жаровни. Все устройство, как правило, стоит на ножках. Барбекю, а также грили (они отличаются тем, что всегда с крышкой), изготавливают чаще всего из покрытой термостойкой краской нержавеющей стали. Однако можно найти в магазинах и чугунные барбекю.
Альтернативное решение для владельцев небольших участков разработал производитель каминов и грилей Focus-Creation. Настенное барбекю состоит и диска, защищающего стену от копоти и гари, и непосредственно гриля. Компактный гриль можно установить на любую стену, выполненную из кирпича или камня. Крепится гриль с помощью двух болтов.
Барбекю регулируется по высоте, а глубина чаши позволяет не выбрасывать золу после каждого барбекю. Гриль имеет складную конструкцию, и в закрытом положении преобразуется в компактную полусферу. В комплекте с грилем поставляется набор аксессуаров для приготовления барбекю.
Главное отличие газовых грилей заключается в отсутствии открытого огня, их требуется только подсоединить к источнику газа. Газ используется для того, чтобы разогреть лежащие в котле камни. Газовые грили выпускаются разного размера. Самые большие напоминают сервировочный столик на колесах и состоят из рабочей поверхности, теплоотражающей крышки и нижней полки для посуды, некоторые модели оснащены крышкой, вертелом. Газовые грили бывают двух типов:
- На лаве – когда газовые комфортки разогревают лаву и уже на ней непосредственно жарится пища (как на углях). Надо сказать, что лавовые камни имеют теплоотдачу в два раза превышающую оную у обычного древесного угля. Кроме того, они отлично впитывают капающий с продуктов жир. Поэтому газовый гриль почти не дымит в процессе эксплуатации.
- На противне – газовые комфортки разогревают противень и на нем приготавливается пища.
Наиболее продвинутые модели газовых грилей совмещают в себе оба типа, т.е. на одной половине гриля можно готовить на лаве, а на другой на противнье. Главным преимуществом газовых грилей является простота испоьзования и быстрый нагрев.
Эти удобные приборы могут быть выполнены в переносном или стационарном варианте и иметь стеклокерамическую или металлическую антипригарную поверхность. Переносные грили удобны тем, что поставить их можно в любом удобном месте, а при необходимости вынести на веранду или на улицу, туда, где есть возможность подключить его в стандартную электрическую сеть с напряжением 220 В.
Такой гриль пригодится в загородном доме или на даче, уж с ним-то шашлык на несколько человек никогда не отменится по причине плохой погоды. Если на кухне в вашей квартире установлена мощная вытяжка, электрогриль обеспечит вас стейками на ужин и горячими бутербродами по утрам.