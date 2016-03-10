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Лучшие варианты грилей барбекю для маленького сада!

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Plancha électrique 100% inox cutomisée, intercol intercol Сад Грильницы
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В последние годы в России отмечен значительный рост популярности гриля. Искусство приготовления пищи на гриле не только веселое время препровождение, но и вкусная еда. Все чаще летом вы собираетесь с друзьями, чтобы побаловать себя изысканными блюдами, приготовленными на свежем воздухе.

В этой статье мы бы хотели рассмотреть варианты грилей для маленького сада. Существует много видов компактных грилей, и ниже мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

1. Кирпичные мангалы

Барбекю "Добрая" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Добрая

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Сегодня на рынке представлено большое количество уличных мангалов самых разных форм и конструкций. Но стационарные кирпичные мангалы пользуются не проходящей популярностью на протяжении многих лет. Секрет в том, что печь мангал – это не только агрегат для приготовления еды, но и настоящее украшение загородного сада. Эффектный дизайнерский мангал из камня верой и правдой послужит вам и вашим детям. 

Важно, что мангал барбекю из кирпича обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Все детали печи мангала, имеющие непосредственный контакт с огнем, изолированы для вашей безопасности. Многие модели печей барбекю также оборудованы удобными столешницами, полками для кухонной утвари, местами для хранения инвентаря и приспособлений для загородного барбекю.

2. Бетонные печи-барбекю

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Печи-барбекю можно использовать для приготовления барбекю и просто для того, чтобы погреться у открытого огня. Устанавливать барбекю из бетона можно в саду под открытым небом, а также в беседках и на открытых террасах, в комплекте с садовыми столиком и мойкой. Садовые камины выдерживают температуру горения дров, изготовлены из атмосфероустойчивого вымытого бетона, иногда с декоративной обработкой мраморной или гранитной крошкой. 

В производстве камина – барбекю используется качественное сырьё. Вы сможете круглый год готовить на огне вкусные мясные, рыбные и овощные блюда. Дымоход в барбекю может быть выполнен из металла черного цвета или из нержавеющей стали. Садовый столик и садовую мойку можно использовать как удобное дополнение к мангалу. Установленные вместе, они образуют гармоничный садовый ансамбль.

3. Сферический гриль

homify Сад Грильницы Черный
homify

homify
homify
homify

Барбекю-гриль традиционной формы — сферический с крышкой обеспечивает наиболее равномерное термическое воздействие на продукт: сверху (при закрытой крышке), с боков и снизу. Продукты в таком барбекю можно жарить, запекать, тушить и коптить как мелкими, так и крупными кусками. Сферический барбекю предназначен для готовки еды на углях. Решетка для угля с жаропрочным покрытием предохраняет корпус барбекю от деформации, а жаропрочное покрытие самого барбекю выдерживает температуру 600С.

4. Барбекю переносной

Île 19 Nero Barbecue, LOUNGE Design LOUNGE Design Сад Грильницы
LOUNGE Design

LOUNGE Design
LOUNGE Design
LOUNGE Design

Что до переносных барбекю – то это, по сути, обычные жаровни с углями. В нижней части прибора должна быть специальная емкость для пепла (с поддувалом). Решетка, на которой готовятся блюда, устанавливается в верхней части жаровни. Все устройство, как правило, стоит на ножках. Барбекю, а также грили (они отличаются тем, что всегда с крышкой), изготавливают чаще всего из покрытой термостойкой краской нержавеющей стали. Однако можно найти в магазинах и чугунные барбекю.

5. Настенное барбекю

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Альтернативное решение для владельцев небольших участков разработал производитель каминов и грилей Focus-Creation. Настенное барбекю состоит и диска, защищающего стену от копоти и гари, и непосредственно гриля. Компактный гриль можно установить на любую стену, выполненную из кирпича или камня. Крепится гриль с помощью двух болтов.

Барбекю регулируется по высоте, а глубина чаши позволяет не выбрасывать золу после каждого барбекю. Гриль имеет складную конструкцию, и в закрытом положении преобразуется в компактную полусферу. В комплекте с грилем поставляется набор аксессуаров для приготовления барбекю.

6. Газовые грили

barbecues portables, Raviday Barbecue Raviday Barbecue Сад Грильницы
Raviday Barbecue

Raviday Barbecue
Raviday Barbecue
Raviday Barbecue

Главное отличие газовых грилей заключается в отсутствии открытого огня, их требуется только подсоединить к источнику газа. Газ используется для того, чтобы разогреть лежащие в котле камни. Газовые грили выпускаются разного размера. Самые большие напоминают сервировочный столик на колесах и состоят из рабочей поверхности, теплоотражающей крышки и нижней полки для посуды, некоторые модели оснащены крышкой, вертелом. Газовые грили бывают двух типов:

- На лаве – когда газовые комфортки разогревают лаву и уже на ней непосредственно жарится пища (как на углях). Надо сказать, что лавовые камни имеют теплоотдачу в два раза превышающую оную у обычного древесного угля. Кроме того, они отлично впитывают капающий с продуктов жир. Поэтому газовый гриль почти не дымит в процессе эксплуатации.

- На противне – газовые комфортки разогревают противень и на нем приготавливается пища.

Наиболее продвинутые модели газовых грилей совмещают в себе оба типа, т.е. на одной половине гриля можно готовить на лаве, а на другой на противнье. Главным преимуществом газовых грилей является простота испоьзования и быстрый нагрев.

7. Электрогриль

Plancha électrique 100% inox cutomisée, intercol intercol Сад Грильницы
intercol

intercol
intercol
intercol

Эти удобные приборы могут быть выполнены в переносном или стационарном варианте и иметь стеклокерамическую или металлическую антипригарную поверхность. Переносные грили удобны тем, что поставить их можно в любом удобном месте, а при необходимости вынести на веранду или на улицу, туда, где есть возможность подключить его в стандартную электрическую сеть с напряжением 220 В. 

Такой гриль пригодится в загородном доме или на даче, уж с ним-то шашлык на несколько человек никогда не отменится по причине плохой погоды. Если на кухне в вашей квартире установлена мощная вытяжка, электрогриль обеспечит вас стейками на ужин и горячими бутербродами по утрам.

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