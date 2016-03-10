Как меблировать квартиру при минимальном бюджете

Если вы ограничены в бюджете или пространстве, постарайтесь выбирать многофункциональную мебель, которая будет занимать совсем немного места и при этом заменять собой несколько предметов одновременно. На эту роль хорошо подходит мебельная стенка, она решит много проблем тех, кто не знает, как обставляют 1-комнатную квартиру. Обычно она совмещает в себе сразу несколько видов мебели, чаще всего, таких как: книжный шкаф; комод; тумба для телевизора; шкаф для одежды; полки для сувениров и фотографий. Выбор мебельной стенки – правильное решение для тех, кто хочет обставить квартиру дешево, красиво и практично.

При желании сэкономить пространство комнаты, которая одновременно используется и как спальня, и как зал, установите диван-кровать. Днем вы сможете сидеть на диване, весело общаясь с друзьями или родными, а вечером он превратится в удобную широкую кровать. Кроме того, практически все модели такой современной мебели имеют внизу вместительный ящик, предназначенный для хранения постельных принадлежностей или других вещей.