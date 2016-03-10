Как меблировать квартиру при минимальном бюджете

Если вы только что переехали в долгожданную новую или съемную квартиру, сделали ремонт, вам предстоит обставить комнаты мебелью. Поскольку строительные материалы, а также услуги строителей обходятся достаточно недешево, на мебель обычно остается совсем немного денег. Тем не менее, вы можете обставить квартиру недорого, при этом получив стильный и современный интерьер.
Составьте список в порядке важности из необходимых вещей. Подумайте, какие предметы будут уместны для квартиры вашего размера. Количество и набор вещей зависит еще и от того, как долго вы планируете прожить на новом месте.
Составление списка поможет вам избежать покупки необдуманных и ненужных предметов мебели.
Отреставрируйте вашу старую мебель. Заплатите специально обученным этому ремеслу людям, или, имея фантазию и творческий подход к делу, сделайте это сами. Ведь чаще всего дизайнерские предметы интерьера, таким образом и появляются. Возьмите старый журнальный столик или обеденный стол. Зачистите на нем, при помощи наждачной бумаги, оставшееся лакокрасочное покрытие. Замените старые крепления, петли и ручки новыми.
Если вы ограничены в бюджете или пространстве, постарайтесь выбирать многофункциональную мебель, которая будет занимать совсем немного места и при этом заменять собой несколько предметов одновременно. На эту роль хорошо подходит мебельная стенка, она решит много проблем тех, кто не знает, как обставляют 1-комнатную квартиру. Обычно она совмещает в себе сразу несколько видов мебели, чаще всего, таких как: книжный шкаф; комод; тумба для телевизора; шкаф для одежды; полки для сувениров и фотографий. Выбор мебельной стенки – правильное решение для тех, кто хочет обставить квартиру дешево, красиво и практично.
При желании сэкономить пространство комнаты, которая одновременно используется и как спальня, и как зал, установите диван-кровать. Днем вы сможете сидеть на диване, весело общаясь с друзьями или родными, а вечером он превратится в удобную широкую кровать. Кроме того, практически все модели такой современной мебели имеют внизу вместительный ящик, предназначенный для хранения постельных принадлежностей или других вещей.
Посетите местные свалки или перерабатывающие центры. Нет никакой необходимости рыться в горе отбросов для того, чтобы сэкономить. На многих свалках, есть отдельное здание, где люди могут оставлять слегка использованную мебель и другие предметы для дома, которые, как правило, классифицированы как ’Слишком хорошие, чтобы выкинуть’.
Весенняя уборка жителей города может подарить вам новый диван или шкаф бесплатно. Все что потребуется – это загрузить вещи в ваш автомобиль. Не забывайте часто посещать эти места, так как полный магазин однажды утром может быть абсолютно пустым. На заметку: магазин с вещами ’слишком хороши, чтобы выкинуть’ также является прекрасным местом для того, чтобы оставить там свою старую мебель.
Интерьер любого помещения, будь то спальня, гостиная, или детская могут сделать по настоящему теплым и располагающим к релаксу напольные подушки. Такая, казалось бы, простая и давно известная человечеству вещь как напольная подушка может нести в себе не только декоративную, но и функциональную нагрузку, а именно заменить собой банкетки, пуфы, а в некоторых случаях даже кресла.
В зависимости от размеров такие подушки могут быть как большими, так и маленькими. Так же отличаются они друг от друга и наполнителем, чем более он упруг, тем лучше подушка сохраняет свою форму. Существуют даже подушки напоминающие пуфы – у них по краям имеется объемная отстрочка, но правда, отсутствует каркас, да и высота их намного меньше чем у пуфов.
Многие (если не все) предметы декора и мебели можно сделать самому, что обойдется вам значительно дешевле. Примеры можно посмотреть в наших статьях:
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