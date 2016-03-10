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Как меблировать квартиру при минимальном бюджете

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Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
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Если вы только что переехали в долгожданную новую или съемную квартиру, сделали ремонт, вам предстоит обставить комнаты мебелью. Поскольку строительные материалы, а также услуги строителей обходятся достаточно недешево, на мебель обычно остается совсем немного денег. Тем не менее, вы можете обставить квартиру недорого, при этом получив стильный и современный интерьер.

Составьте список предметов, которые вам будут нужны

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des Яхты и катеры в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartament OpenSpace

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Составьте список в порядке важности из необходимых вещей. Подумайте, какие предметы будут уместны для квартиры вашего размера. Количество и набор вещей зависит еще и от того, как долго вы планируете прожить на новом месте. 

Составление списка поможет вам избежать покупки необдуманных и ненужных предметов мебели.

Не забывайте о предметах, которые у вас уже есть

PARIS ROSE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Отреставрируйте вашу старую мебель. Заплатите специально обученным этому ремеслу людям, или, имея фантазию и творческий подход к делу, сделайте это сами. Ведь чаще всего дизайнерские предметы интерьера, таким образом и появляются. Возьмите старый журнальный столик или обеденный стол. Зачистите на нем, при помощи наждачной бумаги, оставшееся лакокрасочное покрытие. Замените старые крепления, петли и ручки новыми.

Инвестируйте в многофункциональную мебель

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Гостиная в стиле модерн
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Если вы ограничены в бюджете или пространстве, постарайтесь выбирать многофункциональную мебель, которая будет занимать совсем немного места и при этом заменять собой несколько предметов одновременно. На эту роль хорошо подходит мебельная стенка, она решит много проблем тех, кто не знает, как обставляют 1-комнатную квартиру. Обычно она совмещает в себе сразу несколько видов мебели, чаще всего, таких как: книжный шкаф; комод; тумба для телевизора; шкаф для одежды; полки для сувениров и фотографий. Выбор мебельной стенки – правильное решение для тех, кто хочет обставить квартиру дешево, красиво и практично. 

При желании сэкономить пространство комнаты, которая одновременно используется и как спальня, и как зал, установите диван-кровать. Днем вы сможете сидеть на диване, весело общаясь с друзьями или родными, а вечером он превратится в удобную широкую кровать. Кроме того, практически все модели такой современной мебели имеют внизу вместительный ящик, предназначенный для хранения постельных принадлежностей или других вещей.

Не пренебрегайте перерабатывающими центрами и даже свалками

Журнальный столик из паллет на колесиках WoodMorning!_pallet joinery ГостинаяДиваны и журнальные столики
WoodMorning!_pallet joinery

Журнальный столик из паллет на колесиках

WoodMorning!_pallet joinery
WoodMorning!_pallet joinery
WoodMorning!_pallet joinery

Посетите местные свалки или перерабатывающие центры. Нет никакой необходимости рыться в горе отбросов для того, чтобы сэкономить. На многих свалках, есть отдельное здание, где люди могут оставлять слегка использованную мебель и другие предметы для дома, которые, как правило, классифицированы как ’Слишком хорошие, чтобы выкинуть’. 

Весенняя уборка жителей города может подарить вам новый диван или шкаф бесплатно. Все что потребуется – это загрузить вещи в ваш автомобиль. Не забывайте часто посещать эти места, так как полный магазин однажды утром может быть абсолютно пустым. На заметку: магазин с вещами ’слишком хороши, чтобы выкинуть’ также является прекрасным местом для того, чтобы оставить там свою старую мебель.

Используйте мягкие напольные подушки и коврики

Hiccup cushion homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

Hiccup cushion

homify
homify
homify

Интерьер любого помещения, будь то спальня, гостиная, или детская могут сделать по настоящему теплым и располагающим к релаксу напольные подушки. Такая, казалось бы, простая и давно известная человечеству вещь как напольная подушка может нести в себе не только декоративную, но и функциональную нагрузку, а именно заменить собой банкетки, пуфы, а в некоторых случаях даже кресла. 

В зависимости от размеров такие подушки  могут быть как большими, так и маленькими. Так же отличаются они друг от друга и наполнителем, чем более он упруг, тем лучше подушка сохраняет свою форму. Существуют даже подушки напоминающие пуфы – у них по краям имеется объемная отстрочка, но правда, отсутствует каркас, да и высота их намного меньше чем у пуфов.

Сделай сам

Babele by MID, Swart Swart ГостинаяОсвещение
Swart

Babele by MID

Swart
Swart
Swart

Многие (если не все) предметы декора и мебели можно сделать самому, что обойдется вам значительно дешевле. Примеры можно посмотреть в наших статьях:

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