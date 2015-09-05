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10 барбекюшниц, которые произведут фурор

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Сад Грильницы
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Несколько дней назад мы официально попрощались с любимым сезоном года – жарким и беззаботным летом. Но природа щедра на подарки, и в этом году теплые деньки обещают задержаться как минимум до середины октября, а значит веселые посиделки с друзьями на даче продолжаются. 

Современное барбекю уже не жарится на голой решетке, оно готовится на аппарате, который называется гриль для барбекю. Когда-то барбекюшницы представляли собой массивные и не слишком привлекательные конструкции, но за последнее десятилетие дизайнерам удалось кардинальным образом изменить их внешний вид. Хотите произвести фурор на дачном участке? Обзаведитесь стильной барбекюшницей и от желающих отведать шашлычок на ваших шести сотках не будет отбоя.

1. Для большой семьи

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA Сад Грильницы
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

Простой и функциональный дизайн этой печи не может не впечатлить радушных хозяев, которые при виде этой мощной конструкции сразу же представляют, как организовывают большую вечеринку на своем участке, приглашают любимых друзей и наслаждаются вкуснейшим барбекю.

2. Рустикальное царство

Exposed Braai The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

Exposed Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Если ваш участок целиком и полностью выполнен в деревенском стиле, значит и гриль для барбекю должен максимально походить на бабушкину печь. Надо сказать, что чугунные барбекю пользуются не меньшей популярностью, чем кирпичные. Их главные преимущества – стойкость к высоким температурам и способность накапливать и удерживать тепло, что позволяет значительно сэкономить на угле и дровах.

3. Символ комфортной дачной жизни

Барбекю "Трио" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Трио

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Если уж вы решили сразить соседей потрясающей барбекюшницей, не стоит довольствоваться малым. Берите конструкцию, которая будет состоять не только из зоны для жарки мяса, но будет также иметь ниши для посуды, дров, решеток и кочерги. Огнеупорный кирпич, со специальным защитно-декоративным покрытием – идеальный материал для фасада барбекюшницы. Чтобы ваше новое приобретение выглядело еще эффектнее, украсьте его небольшими фигурками из кованного железа.

4. Надежный камень!

Clad your Braai in Stone The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Барбекюшница с каменным фасадом относится к категории стационарных аппаратов, которые устанавливаются на определенном месте без возможности перемещения. В отличие от дачных мангалов, это сооружение обеспечит вам равномерную тепловую обработку продуктов, что существенно повысит качество приготовляемых блюд. Более того, каменная барбекюшница избавит вас от необходимости постоянно переворачивать угли.

5. Встреча традиции и современности

homify Сад Грильницы
homify

homify
homify
homify

Этот проект был выполнен бразильским архитектором Николасом Киларисом и представляет собой идеальное сочетание хорошего вкуса, традиции и современности. Дровяная печь встроена в одну из боковых стенок изысканной кухни. Пространство было модернизировано с помощью оригинальных светильников и металлических подвесок.

6. Мобильная кухня для сада и дачи

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN Сад Грильницы
Bureau GN

Терраса-Взлетная полоса

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

В отличие от тяжеловесных конструкций, описанных нами выше, мобильная кухня всегда легка на подъем. В комплект, представленный на фото, входит не только грильница, но и несколько сковородок, кастрюль и даже разделочная доска. Кстати, фирма-производитель обещает, что собирается и разбирается такая кухня всего за несколько минут.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Изысканная кухня

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Сад Грильницы
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Кухня на этом снимке выглядит невероятно очаровательно. Вы словно перемещаетесь в далекое Средневековье, когда все кулинарные изыски были изготовлены на огне, а арсенал кухонных принадлежностей ограничивался тяжелыми котлами и поварешками.  Однако все это не более, чем красивые декорации. На самом деле, в этой кухне есть все необходимое, начиная от мощной вытяжки и заканчивая ультрасовременным миксером.

8. Барбекюшница из будущего

Barbecue Pleek 66i, chemoa.fr chemoa.fr Сад Грильницы
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Перемещаемся из прошлого в будущее, когда урбанизация достигнет пика своего развития, и о дачных товариществах можно будет прочесть разве что в учебниках истории. Наиболее удачливые жители городов смогут арендовать большие и просторные террасы на крышах многоэтажных домов и устраивать на них роскошные вечеринки. Именно для таких счастливчиков дизайнеры из студии Lebarbecue разработали специальные металлические барбекюшницы, которые крепятся на поверхность стены.

9. Современная печка

homify Сад Грильницы
homify

homify
homify
homify

Вместе с деревенским стилем в наши дома возвращается мода на печи. Хотите верьте, хотите нет, но за этим изящным каменным фасадом прячется мощная конструкция, которая не только обогреет большой дом, но и позволит вам приготовить вкуснейшие блюда.

10. Для современного сада

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou Сад Грильницы
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

Мы снова движемся быстрее времени и знакомим вас с новым футуристическим объектом, без которого в скором будущем не обойдется ни один сад. С одной стороны – грильница, а с другой – раковина. Вся конструкция без труда крепится к любой поверхности и обладает невероятно легким весом.

Двери из нержавеющей стали
Хотели бы вы обзавестись собственной барбекюшницей? 

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