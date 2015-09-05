10 барбекюшниц, которые произведут фурор

Несколько дней назад мы официально попрощались с любимым сезоном года – жарким и беззаботным летом. Но природа щедра на подарки, и в этом году теплые деньки обещают задержаться как минимум до середины октября, а значит веселые посиделки с друзьями на даче продолжаются.

Современное барбекю уже не жарится на голой решетке, оно готовится на аппарате, который называется гриль для барбекю . Когда-то барбекюшницы представляли собой массивные и не слишком привлекательные конструкции, но за последнее десятилетие дизайнерам удалось кардинальным образом изменить их внешний вид. Хотите произвести фурор на дачном участке? Обзаведитесь стильной барбекюшницей и от желающих отведать шашлычок на ваших шести сотках не будет отбоя.