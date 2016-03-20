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Минеральный пол – что нужно о нем знать?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Chalet Mineral Lodge, Concrete LCDA Concrete LCDA Столовая комната в скандинавском стиле
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Когда во время ремонта дело доходит до пола в вашем доме, то есть так много вариантов, как его можно сделать и какие материалы использовать. Например, практичным выбором является виниловое напольное покрытие в форме рулона, есть и виниловые плитки, напоминающие камень, можно выбрать экологичный паркет. Некоторые предпочитают пробку, ламинат или линолеум. 

Большую популярность получили плитки из камня или минеральные блоки, они еще долгое время будут оставаться актуальными, так как требуют несложное обслуживание в зависимости от своего вида. Из всех типов напольных покрытий именно минеральный пол имеет прочные свойства и экологическую чистоту. В этой статье вы узнаете больше о минеральном поле, его структуре, свойствах и особенностях.

Что такое минеральный пол?

Royal Bank of Canada Garden - Chelsea Flower show, Alcantara Stone Corporation Alcantara Stone Corporation Сад Аксессуары и декор Черный
Alcantara Stone Corporation

Royal Bank of Canada Garden – Chelsea Flower show

Alcantara Stone Corporation
Alcantara Stone Corporation
Alcantara Stone Corporation

Минеральный пол означает покрытие, для создания которого использовался природный минерал, например, такой как кварц, мрамор, сланец, гранит или даже известняк в его естественном состоянии, нарезанный по нужному размеру. Некоторые минералы, а именно мрамор, гранит и кварц, могут быть отполированы до зеркального блеска, в то время как известняк и сланец не могут подвергаться такой высокой степени полировки. 

Минеральные композиты могут быть использованы для изготовления плитки. Ярким примером является керамическая или стекловидная плитка с применением глины, покрытые эмалью,  которая при нагреве образует слой глазури. Другим примером является мозаика из цемента и песка, смешанная с кусочками камня и прессованная в гидравлическом прессе под высоким давлением для формирования плитки, укладываемой на пол. Минеральным полом считается и смесь из песка, цемента и гравия, из которой формируется бетонный пол..

Экологичность

Glamm floor, Dofine wall | floor creations Dofine wall | floor creations Стены и полПол и стены
Dofine wall | floor creations

Dofine wall | floor creations
Dofine wall | floor creations
Dofine wall | floor creations

Производство минеральных материалов для пола имеет степень воздействия на окружающую среду. Производство керамических плиток или стекловидных требует большого количества энергии. Плитка обжигается при высокой температуре, для глазури также нужна высокая температура. Это означает использование немалого количества топлива, а также выброс парниковых газов в атмосферу. Камни, такие как известняк, гранит и мрамор, добываются из шахт. Их обработка осуществляется огромными приборами, что создает энергоемкий процесс, а пыль и мусор загрязняют окружающую среду.

Физические свойства

Glamm floor, Dofine wall | floor creations Dofine wall | floor creations Стены и полПол и стены
Dofine wall | floor creations

Dofine wall | floor creations
Dofine wall | floor creations
Dofine wall | floor creations

Бетон не сильно сжат, он становится твердой массой и не может быть отполирован. Цементная мозаика сделана с использованием высокого давления, что уплотняет массу и позволяет после монтажа производить полировку. Цемент является достаточно жестким и прочным. Мрамор является относительно мягким, он уязвим к появлению сколов и влиянию химических веществ. 

Мрамор может быть чисто белый или цветной, иногда он имеет прожилки. Его вид зависит от места, где он добывался. Гранит очень твердый и тяжелый. Поэтому нужен специальный инструмент для резки и обработки этого камня. Он очень прочный, может полироваться. Стекловидная керамическая плитка делается на заводах с точными формами и размерами. Поверхность плитки достаточно прочна, поэтому ее вид сохранится на долгие годы.

Влияние на здоровье

Glamm floor, Dofine wall | floor creations Dofine wall | floor creations Стены и полПол и стены
Dofine wall | floor creations

Dofine wall | floor creations
Dofine wall | floor creations
Dofine wall | floor creations

Производство минеральных материалов для пола имеет степень воздействия на окружающую среду. Производство керамических плиток или стекловидных требует большого количества энергии. Плитка обжигается при высокой температуре, для глазури также нужна высокая температура. Это означает использование немалого количества топлива, а также выброс парниковых газов в атмосферу. Камни, такие как известняк, гранит и мрамор, добываются из шахт. Их обработка осуществляется огромными приборами, что создает энергоемкий процесс, а пыль и мусор загрязняют окружающую среду.

Для каких комнат подходит

MICHAEL RAASCH BY STENG, STENG LICHT AG STENG LICHT AG ГостинаяОсвещение
STENG LICHT AG

STENG LICHT AG
STENG LICHT AG
STENG LICHT AG

Некоторым для бюджета больше подходит пол из бетона или цементная плитка. Если неважна цена, то для гостиной прекрасным вариантом будет мрамор или гранит. Сейчас актуальны стекловидные плитки, которые быстро и легко укладываются, подходят для любой комнаты. Для террасы и веранды дизайнеры советуют каменные плиты, сланцевые и известняковые. Кварцит и сланец подходят для любого помещения.

Уход

Concrete Table in Chalet Mineral Lodge Concrete LCDA Столовая комната в скандинавском стиле
Concrete LCDA

Concrete Table in Chalet Mineral Lodge

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

Покрытие пола, вне зависимости от того, из какого материала сделано, нуждается в должном уходе. Он зависит от вида минерального пола. Например, мрамор чувствителен к действию кислоты и коррозионных материалов. Он легко может получить царапину или скол. Хоть гранит и твердый, все же не нужно бросать на него тяжелые предметы. Сланец и известняк уязвимы к влиянию кислот. Минеральные полы могут чиститься большинством моющих средств.

Дизайн

Treasure Underwater Vinyl Flooring Blue Butterfly Flooring Ванная комнатаДекор
Blue Butterfly Flooring

Treasure Underwater Vinyl Flooring

Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring

Преимущество природных минеральных полов – это диапазон цвета и текстуры. Гранит доступен в цветовой гамме от черного до зеленого. Плитка различных цветов может быть сделана в различных формах, чтобы создавать изысканный пол. Мрамор имеет естественные необычные прожилки. Тем не менее, можно смешать черный и белый мрамор, а также зеленый, чтобы создать мозаику, которая будет уникальной. Что касается стеклообразной плитки, она доступна в простых цветах, но может иметь захватывающий дизайн. Некоторым нравится простой зеркальный стекловидный пол,  который отражает двери, мебель и окна. Другие могут выбрать текстурированный стекловидный минеральный пол, особенно если не по вкусу его отражающие свойства. 

Таким образом, вы узнали все о минеральных полах, их особенностях, плюсах и минусах. Помните, что именно это покрытие может стать акцентом в интерьере комнаты, стать основой для создания того или иного стиля. Минеральный пол является натуральным, поэтому он имеет превосходство перед винилом, благодаря гигиеническим свойствам – перед деревом.

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