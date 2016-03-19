Как сделать в квартире водонепроницаемый пол?

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Многие ошибочно полагают, что гидроизоляция пола актуальна только для комнат с повышенной влажностью, таких как ванная и кухня. Но это далеко не так.
Водонепроницаемый пол рекомендован для всех частных домов, а также квартир на первых этажах. Он будет защищать жилище от проникновения влаги и разрушения перекрытий вследствие пагубного влияния воды и микрочастиц, которые в ней присутствуют.
Если вы собственник квартиры в роскошной новостройке, то качественная гидроизоляция пола спасет вас от дополнительных расходов во время аварии канализационных систем, не дав жидкости просочиться на нижние этажи.
Помимо всего этого, влагозащитные средства позволяют сохранить напольную стяжку в первоначальном виде. Дело в том, что теряя влагу, она может трескаться и пересыхать, тем самым ухудшая характеристики пола в целом.
Учитывая важность гидроизоляции пола для каждой квартиры, нужно ознакомиться с разнообразием материалов, предназначенных для этого.
Сегодня их ассортимент необычайно широк. Помимо традиционных сухих смесей, производители предлагают всевозможные товары в виде пленок, штукатурок, жидкостей, которые отличаются не только способом нанесения, но и ценой. Чтобы подобрать оптимальный вариант для своего дома, проконсультируйтесь с опытными полоукладчиками.
Стоит подчеркнуть, что каждый гидроизоляционный материал имеет свою специфику и особенности. Некоторые образцы достаточно просты в применении, а другие требуют для этого наличия особых навыков.
Подбирая качественное гидроизоляционное покрытие, не стоит забывать и о свойствах отделочного материала. Чтобы максимизировать устойчивость пола к воздействию воды, лучше отдавать предпочтение тем вариантам, которые стойко переносят влажную среду.
К таким относится натуральный камень, керамическая плитка, керамогранит. Названные материалы сами по себе не пропускают воду, а наличие под стяжкой влагозащитного слоя станет дополнительной гарантией долговечности и сухости пола.
Штукатурная гидроизоляция может продаваться в готовом виде, а может представлять собой сухие цементно-песчаные смеси, в которые перед заливкой добавляют указанное количество воды. Это надежный метод обработки пола перед стяжкой, который позволяет защитить поверхность от негативного воздействия влаги.
Обычно слой штукатурной гидроизоляции на полу бывает от 1 до 5 см толщиной. Соответственно, чтобы он полностью высох, требуется достаточно времени. Главными достоинствами данного водонепроницаемого материала является долговечность, прочность, выравнивание поверхности пола как дополнительная функция, а также хорошее сцепление с любыми типами поверхностей.
Сыпучая или порошковая гидроизоляция является доступным методом для создания водонепроницаемого пола. Она представляет собой различные сухие смеси на цементной основе, которые содержат смолы и особые вещества для затвердения готовой массы.
Приготовление и нанесение подобных гидроизоляционных материалов не требует больших временных затрат и особых навыков. Применять готовую смесь можно не только на полу, но и для герметизации различных стыков, устранения щелей.
Важную роль в создании качественной гидроизоляции пола отведена различным гидравлическим уплотнителям. К этой группе относятся всевозможные вставки, ленты, заглушки и соединители, которые помогают надежно изолировать стыки и швы на полу.
Состоят они из влагостойких синтетических материалов, которые не только гарантируют защиту от проникновения воды, но и служат дополнительными фиксаторами гидроизоляционных элементов.
Особо тщательно нужно подбирать уплотнители для тех помещений, где влажность повышена всегда – ванных комнат, бассейнов, спа-кабинетов. Ведь даже при качественной гидроизоляции в комнате, можно все испортить, не позаботившись о добротной обработке стыков.
В помещениях с повышенной влажностью, где существует большая вероятность утечек и протеканий, многие используют рулонные гидроизоляционные материалы. Особенно рекомендованы последние для создания влагоустойчивой ванной комнаты и кухни.
Современные рулонные покрытия разительно отличаются от подобных материалов прежнего поколения. Нынче они производятся из высококачественных полимеров и, дополнительно к влагозащите, обладают теплосохраняющими свойствами.
В зависимости от производителя, рулонная гидроизоляция бывает оснащена клейкими участками, которые упрощают ее укладку. На очищенную поверхность пола аккуратно укладываются заранее отрезанные элементы, надежно соединяясь между собой. Чтобы обеспечить особую прочность конструкции, рекомендуют делать несколько слоев такой гидроизоляции.
После этого можно выполнять стяжку пола и по ее высыханию – укладку выбранного отделочного материала.