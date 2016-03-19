Как сделать в квартире водонепроницаемый пол?

Многие ошибочно полагают, что гидроизоляция пола актуальна только для комнат с повышенной влажностью, таких как ванная и кухня. Но это далеко не так.

Водонепроницаемый пол рекомендован для всех частных домов, а также квартир на первых этажах. Он будет защищать жилище от проникновения влаги и разрушения перекрытий вследствие пагубного влияния воды и микрочастиц, которые в ней присутствуют.

Если вы собственник квартиры в роскошной новостройке, то качественная гидроизоляция пола спасет вас от дополнительных расходов во время аварии канализационных систем, не дав жидкости просочиться на нижние этажи.

Помимо всего этого, влагозащитные средства позволяют сохранить напольную стяжку в первоначальном виде. Дело в том, что теряя влагу, она может трескаться и пересыхать, тем самым ухудшая характеристики пола в целом.