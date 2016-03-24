ВСЕ, что вам нужно знать о каменных полах

Несмотря на огромное разнообразие напольных покрытий, натуральный камень остается в моде всегда. В чем же секрет такой популярности и востребованности данного материала?

Прежде всего, каменные полы сочетают в себе сразу несколько важных преимуществ. Это экологичный стройматериал, который прекрасно переносит повышенную влажность, нагрузки, перепады температур. Каменный пол прослужит вам не одно десятилетие, гармонично уживаясь с разными стилями интерьера. В отличии от покрытий из натурального дерева и искусственных материалов, такой пол не требует особого ухода, его сложно повредить и испортить.

Далее мы детальнее расскажем о специфике каменных полов в современных домах, а также охарактеризуем самые распространенные виды названного покрытия.