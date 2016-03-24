ВСЕ, что вам нужно знать о каменных полах

We're sorry, too many people are accessing this website at the same time. We're working on this problem. Please try again later.
Несмотря на огромное разнообразие напольных покрытий, натуральный камень остается в моде всегда. В чем же секрет такой популярности и востребованности данного материала?
Прежде всего, каменные полы сочетают в себе сразу несколько важных преимуществ. Это экологичный стройматериал, который прекрасно переносит повышенную влажность, нагрузки, перепады температур. Каменный пол прослужит вам не одно десятилетие, гармонично уживаясь с разными стилями интерьера. В отличии от покрытий из натурального дерева и искусственных материалов, такой пол не требует особого ухода, его сложно повредить и испортить.
Далее мы детальнее расскажем о специфике каменных полов в современных домах, а также охарактеризуем самые распространенные виды названного покрытия.
Мрамор в интерьере моментально подчеркивает особый статус хозяев, их достаток и безупречный вкус. Этот камень используется очень давно, но лишь приумножает свою популярность с каждым годом.
Мрамор – экологически чистый материал, который представлен во множестве оттенков и неповторимых рисунков. Сама природа позаботилась о его уникальности, создав такой красивый и прочный камень. Стоит отметить влагостойкие свойства мрамора и способность зрительно расширять пространства, на полу которых имеется подобное покрытие.
Обратите внимание, насколько чувственно выглядит помещение в мраморной обработке, которое вы видите на фото. В подобной ванной комнате можно забыть о всех проблемах и стрессах, ощутив спокойствие, умиротворение и прилив жизненных сил. Часто говорят о лечебных и даже целебных свойствах мрамора, приписывая этому камню множество магических качеств.
Единственной преградой на пути к такой красоте может стать высокая цена натурального мрамора. Но единожды потратив деньги на данное покрытие, вы еще многие годы будете наслаждаться его аристократичностью и неповторимыми узорами естественного происхождения.
Пол из камня – признак хорошего вкуса и запрос на высокий уровень жизни. Преимущества камня, как материала, не только в несравненной красоте и прочности, но и в неиссякаемой природной энергетике, наполняющей ваш дом.
Неоспоримым достоинством камня является универсальность выделки и точное соответствие желанию заказчика, будь то стиль прошлых веков или ультрасовременный
хай-тек. Каменный пол может визуально расширить границы помещения, сделать комнату теплее или, наоборот, – создать эффект прохлады.
Ни один пол не сравнится в полной мере с качеством каменного, ни один материал, на протяжении столетий использования, не смог превзойти его. Именно поэтому подобные типы полов пользуются сегодня неизменной популярностью и не теряют актуальность спустя годы.
Выбирая каменный пол, стоит хорошенько изучить виды материалов, которые можно выбрать для своего дома. Есть возможность остановиться на строгом граните или сланце, либо же отдать предпочтение винтажному травертину или лаконичному известняку. Вам по нраву что-то величественное? Тогда в пору присмотреться к аристократичному мрамору.
Какой бы вид натурального камня вы не выбрали, при правильном подходе и толковом совете дизайнера можно создать умопомрачительный ансамбль на полу, который станет акцентной точкой всего помещения.
Если же вы мечтаете о каменном поле, но планируете сэкономить на покупке подобного покрытия – тогда подберите искусственный материал, который имитирует желаемый рисунок и структуру настоящего камня.
Гранит является наиболее распространенным каменным покрытием для пола. Сделать скол на таком полу практически невозможно, что позволяет назвать его одним из самых практичных вариантов для помещений любой специфики.
Гранит известен своей твердостью, при этом он отлично поддается шлифовке. Стоит лишь мельком взглянуть на представленную фотографию – и в голове уже возникает желание прикоснуться ногами к этой глянцевой поверхности, ощутить энергию гранита и почувствовать в себе королевскую кровь.
За гранитными полами очень просто ухаживать, на них не видны разводы от воды и загрязнения. Если отделка стен и потолка в вашем доме светлая – то такой каменный пол станет прекрасным оттеняющим декором, способным сделать помещение более выразительным и современным.
Заманчивый вид современной отделки известняка заставит обратить на себя внимание даже самого требовательного ценителя натуральных каменных полов. Этот материал почитаем во многих странах и подходит для самых различных интерьеров.
Пол из известняка для веранды, кухни, холла – вполне привлекательный и бюджетный вариант. Выглядит он не хуже мраморного, а порой является даже более предпочтительным, ведь не диктует стилистику помещения, а изящно подчеркивает ее. Если оставить между каменными плитами заметные промежутки, как показано на фото, то можно сделать покрытие нарочито грубым и особенно привлекательным. Подобная стилистика очень востребована сегодня.
Травертин – изящный камень, который наверняка украсит пол в вашей квартире. Он по своей природе пористый, но можно выбрать полированные образцы, пустоты которых заполнены специальным материалом. Такой вариант травертина напоминает мрамор, однако обойдется вам значительно дешевле.
Поскольку названный вид каменных полов чаще всего имеет бежевую окраску, они идеально вписываются практически в любой интерьер. Нетребовательный в уходе, травертин можно укладывать не только на полу, но и на внутренних стенах своего дома.
Поскольку натуральный камень в естественных условиях представляет из себя массивные плиты различной формы, использовать его для отделки пола лучше всего в виде плитки. Ее однотипные элементы позволяют создать разнообразный рисунок, изменяя направление плиток или расстояние между ними. В этом вопросе вам помогут опытные полоукладчики, которые посоветуют оптимальный вариант для вашего помещения.
Каменная плитка обойдется вам дороже керамической, но и прослужит гораздо дольше. Кроме того, пол из натурального камня преображает любое помещение до неузнаваемости, позволяя сделать самый скромный интерьер богатым и изысканным.
Сланец – универсальный камень, который с успехом применяют как для декора внешних фасадов здания, так и для отделки полов внутри помещения.
Сланцевые полы отличаются долговечностью, стойкостью к различным загрязнениям, перепадам температур и влажности. Их повсеместно используют в ванных комнатах, на кухнях и в гостиных, как показано на фото.
Но при всей своей монументальности, поцарапать такой пол довольно просто – достаточно неаккуратно передвинуть мебель или уронить острый предмет.