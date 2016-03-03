Вся семья МОЖЕТ жить на 40 м2

Каждый, кто арендует жилье, мечтает иметь собственное. Но как только он обзаводится личной площадью скромных размеров, то небольшая квартира кажется совсем крохотной и нефункциональной.

Мы спешим развеять мифы и доказать, что даже на 40 м2 может комфортно проживать целая семья. Для этого важно использовать имеющееся пространство максимально эффективно, а также применять хитрости по его визуальному расширению.

В статье вы найдете практические советы, которые помогут вам сделать небольшую квартиру удобной и продуманной, а также добавить в атмосферу уюта.