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Вся семья МОЖЕТ жить на 40 м2

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Гостиная в стиле модерн
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Каждый, кто арендует жилье, мечтает иметь собственное. Но как только он обзаводится личной площадью скромных размеров, то небольшая квартира кажется совсем крохотной и нефункциональной.

Мы спешим развеять мифы и доказать, что даже на 40 м2 может комфортно проживать целая семья. Для этого важно использовать имеющееся пространство максимально эффективно, а также применять хитрости по его визуальному расширению.

В статье вы найдете практические советы, которые помогут вам сделать небольшую квартиру удобной и продуманной, а также добавить в атмосферу уюта.

Антресоли

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik Гостиные в эклектичном стиле
Vashantsev Nik

In the box

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

Продуманные системы хранения станут настоящим спасением для собственников квартир в 40 м2. Они не только позволят спрятать от посторонних глаз многочисленные вещи, но и не займут драгоценные сантиметры на полу.

Любовь к подвесным шкафчикам возникла у наших соотечественников еще в советские времена, когда малогабаритные квартиры были распространены повсеместно. Именно тогда простые и удобные конструкции встречались чуть ли не в каждой кухне и прихожей.

Сегодня же антресоли могут быть не только практичным решением, но и дополнительным декоративным элементом. Если подобрать стильные дверцы и красиво их оформить, вы сделаете антресоль настоящим украшением интерьера.

Открытая планировка

Living Room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living Room

homify
homify
homify

Значительно оптимизировать небольшое пространство помогает открытая планировка. Она остается в моде вот уже несколько лет и встречается в интерьерах самой разной стилистики.

В чем же секрет успеха подобной организации? В отсутствии всяческих стен и перегородок, за счет чего помещение выглядит больше и уютнее. Используя данный подход, вы сделаете свой дом современным и наполните естественным светом, лучи которого смогут свободно распространятся по всему периметру.

При открытой планировке разделять функциональные зоны квартиры можно с помощью мебели, высокорослых растений или светильников.

Раскладная мебель

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Гостиная в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Раскладная мебель поможет вам не только сэкономить драгоценное пространство, но и станет изюминкой интерьера. Современные конструкции выглядят очень стильно, занимая при этом совсем немного места.

Чаще всего раскладными бывают кровати, столы и стулья. Поскольку без этих предметов сложно обойтись в быту, то для квартиры в 40 м2 подойдет именно такой вариант.

Подбирайте мебель в единой стилистике – и вы оцените гармоничный ансамбль, который получится в результате сочетания отдельных ее элементов. 

Естественный свет

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн Многоцветный
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Ничто так не расширяет крохотное пространство, как обилие естественного света. Взгляните на гостиную на фото – она просто утопает в нем, преображаясь на глазах.

Для того, чтобы максимизировать потоки дневного света, установите большие окна, а еще лучше – панорамные. Не используйте громоздких штор и плотных гардин, чтобы не преграждать проникновение лучей в помещение. Светлая и стеклянная мебель подчеркнет воздушность пространства и зрительно его увеличит.

Белая мебель

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Белая мебель в интерьере – это не только практично, но и невероятно стильно. Такие решения часто выбирают современные дизайнеры, ведь они имеют множество преимуществ. 

Во-первых, мебель названного оттенка смотрится лаконично, она не загромождает пространство комнаты и способствует созданию оптической иллюзии, когда маленькое помещение выглядит больше. Если расположить предметы на фоне белых стен – это усилит визуальный эффект и поможет спрятать мебель. Именно такой подход можно увидеть на фото.

Во-вторых, обилие белой мебели позволяет сделать пространство чище и аккуратнее. Но нужно иметь в виду, что такая обстановка требует регулярной уборки и ежедневного поддержания порядка. 

Стекло

​Blanc et béton ciré, ATELIER WM ATELIER WM Кухня в стиле модерн
ATELIER WM

ATELIER WM
ATELIER WM
ATELIER WM

Стеклянные предметы стоит использовать в интерьере маленькой квартиры особенно активно. Все дело в том, что прозрачные поверхности практически незаметны в пространстве комнаты, они создают легкость и воздушность.

На фото можно увидеть, как замечательно влился в интерьер обеденный стол со стеклянной столешницей и невидимыми стульями. По необходимости, за ним можно уверенно разместить не только свое семейство, но и гостей. При этом мебель не отягощает пространство и выглядит невероятно стильно.

Узнать больше о возможностях стеклянных столов в интерьере вы сможете в Книге идей

Идеи дизайна спальни в стиле бразильяно
А как вы считаете - может ли вся семья комфортно жить на 40 м2?

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