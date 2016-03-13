7 советов по уборке, которые изменят все

Каждый из нас по-разному относится к уборке собственного дома. Кому-то доставляют удовольствие подобные хлопоты, а кто-то воспринимает их как регулярные рутинные обязанности. Если у вас нет возможности пригласить для этого домработницу или вы попросту не желаете впускать в свое жилище постороннего человека, тогда рекомендуем освоить простые правила, которые помогут значительно упросить уборку.
Каждая комната в квартире имеет свои особенности в организации порядка и для оптимизации временных затрат на уборку лучше учитывать их. Предлагаем рассмотреть основные советы по данной тематике, руководствуясь которыми ваша повседневная жизнь станет намного проще и значительно чище.
Если в вашем доме есть дети, то их комната должна отличаться чистотой, безопасностью и благоуханием. В зависимости от возраста, может изменяться подход к регулярности и характеру уборки, но основные правила остаются неизменными.
Главное требование – никакой пыли! Детский организм очень восприимчив к микрочастицам и организмам, которые могут в ней находится. В пыльном помещении часто развиваются различные аллергии, ребенок быстро устает и капризничает. Поэтому современный пылесос и влажная уборка должны стать регулярными в детской комнате.
Следите за чистотой поверхностей, текстиля и постельного белья. Не стоит загромождать комнату излишними предметами, которые только накапливают пыль и препятствуют свободному передвижению и активным играм. Наполните пространство солнечными лучами и свежим воздухом, чтобы обеспечить ребенку комфортную атмосферу и отличное настроение.
Советы по рациональной уборке могут варьироваться в зависимости от сезона. Для того, чтобы минимизировать количество одежды в шкафах и на виду в прихожей, при смене времени года отправляйте неактуальные предметы на верхние полки и антресоли, а вещи по сезону спускайте ниже.
Влажную уборку в теплое время стоит проводить 1-2 раза в неделю, ведь концентрация пыли в помещении при высоких температурах за окном и сухом воздухе гораздо больше, чем осенью и зимой.
Если же у вас в квартире есть коврик возле входной двери – то в период слякоти и частых осадков его лучше убрать, чтобы он не впитывал грязь и не становился рассадником бактерий.
Спальная комната не относится к тем помещениям, куда принято пускать гостей, но и ее нужно содержать в чистоте. Если вы хотите упросить себе задачу – купите красивое покрывало и застилайте кровать по утрам, скрывая спальные принадлежности.
Если же комплект постельного белья выглядит презентабельно и стильно – достаточно расправить одеяло и аккуратно разложить на нем подушки. Именно такой вариант представлен на фото.
В спальне нужно постоянно следить за чистотой и регулярно делать влажную уборку, протирать пыль. Такие мероприятия позволят вам легче засыпать и дышать полной грудью. Не забывайте проветривать помещение и поставьте в комнате вазоны с живыми растениями – они помогут наполнить спальню кислородом и украсят ее интерьер.
Ванная комната подвержена постоянной влажности, перепадам температур и поэтому требует особого подхода в уборке. Надоедливый известковый налет, который остается на кафеле, способен мгновенно испортить ее восприятие, так что его нужно регулярно убирать. А поскольку керамическая плитка является самым распространенным отделочным материалом для ванной, то нужно знать секреты ее эффективной очистки.
Справиться с подобным заданием вам помогут не только специализированные дорогостоящие средства, но и самый обычный лимонный сок. Достаточно протереть его водным раствором кафель и сантехнику, чтобы ваша ванная комната засияла.
Не забывайте о регулярной смене полотенец, средств гигиены и очистке зеркал. Все эти меры в комплексе позволят поддерживать ванную в идеальной чистоте.
Кухонное помещение часто называют лицом хозяйки. Именно обстановка в этой комнате свидетельствует о чистоплотности и аккуратности жителей квартиры. Но постоянная готовка и регулярное принятие пищи приводят к быстрому загрязнению пола и поверхностей на кухне, что сразу же бросается в глаза каждому, кто на нее попадает. Чтобы поддерживать чистоту, рекомендуем мыть посуду сразу же после использования, не позволяя остаткам пищи и жира прочно прилипнуть к ее поверхности.
Дизайнеры кухонь часто советуют выбирать белый цвет фасадов, но забывают упомянуть о том, что они требуют особенно тщательного ухода. На кухне, которую вы видите на фото, будут заметны малейшие загрязнения и даже следы от прикосновений и воды. Поэтому запаситесь специальными средствами для очистки и мягкими губками, чтобы поддерживать блеск и глянец светлых фасадов на кухне.
Гостиная комната презентует стилистику всей квартиры и служит катализатором вкуса и аккуратности хозяев. Строгий взгляд гостей подметит малейшие загрязнения, поэтому нужно тщательно следить за чистотой этого помещения.
Как правило, для создания уютной атмосферы гостиную наполняют текстильными элементами, мягкой мебелью, коврами. Все эти предметы накапливают пыль, поэтому их нужно пылесосить, вытряхивать и стирать по возможности.
Стеклянный декор и окна должны блестеть. Для этого совсем необязательно покупать химические средства в магазинах – можно воспользоваться скрученной газетой и водой. Активно протирая поверхности, вы быстро сделаете их прозрачными и сияющими.
Если в комнате есть подушки – аккуратно разложите их на диване. На журнальном столике оставьте несколько журналов для гостей, а все остальной спрячьте подальше, в шкаф или тумбу.
Хотите навести порядок в доме молниеносно быстро? Тогда обзаведитесь вместительными системами для хранения. В этом случае, даже если к вам нежданно нагрянули гости, можно моментально убрать лишние вещи от посторонних взглядов, распределив их по различным ящикам и полочкам скрытого типа.
Современные конструкции для хранения предлагают различные варианты для практичного расположения вещей. Выдвижные и сетчатые ящики, секции для головных уборов и обуви, а также статичные и мобильные штанги для вешалок позволяют найти место для каждого предмета гардероба.