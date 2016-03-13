7 советов по уборке, которые изменят все

Каждый из нас по-разному относится к уборке собственного дома. Кому-то доставляют удовольствие подобные хлопоты, а кто-то воспринимает их как регулярные рутинные обязанности. Если у вас нет возможности пригласить для этого домработницу или вы попросту не желаете впускать в свое жилище постороннего человека, тогда рекомендуем освоить простые правила, которые помогут значительно упросить уборку.

Каждая комната в квартире имеет свои особенности в организации порядка и для оптимизации временных затрат на уборку лучше учитывать их. Предлагаем рассмотреть основные советы по данной тематике, руководствуясь которыми ваша повседневная жизнь станет намного проще и значительно чище.