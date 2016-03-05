Влагоустойчивость для ванной комнаты: схемы и варианты

Всем известно, что ванная комната является наиболее влажной комнатой в любой квартире. Регулярное присутствие воды требует особого подхода при выборе отделки данного помещения.

Свойства материалов и покрытий для ванной комнаты поражают сегодня любое воображение. Можно найти варианты на любой вкус и кошелек, комбинировать их всевозможные виды, цвета и структуры. Но мы рекомендуем оценивать не только эстетические аспекты отделки, но и ее влагоустойчивость.

Чтобы влажная среда не оказывала пагубного влияния на выбранные материалы, нужно позаботиться о качественной работе вентиляционной системы в ванной. Для этого проверьте мощность естественной вентиляции и, если необходимо – установите принудительную.

В данной статье мы рассмотрим главные моменты, которые стоит учесть при создании влагоустойчивой ванной у себя дома.