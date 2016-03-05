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Влагоустойчивость для ванной комнаты: схемы и варианты

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Collezione 2012, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN Ванная комната
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Всем известно, что ванная комната является наиболее влажной комнатой в любой квартире. Регулярное присутствие воды требует особого подхода при выборе отделки данного помещения.

Свойства материалов и покрытий для ванной комнаты поражают сегодня любое воображение. Можно найти варианты на любой вкус и кошелек, комбинировать их всевозможные виды, цвета и структуры. Но мы рекомендуем оценивать не только эстетические аспекты отделки, но и ее влагоустойчивость. 

Чтобы влажная среда не оказывала пагубного влияния на выбранные материалы, нужно позаботиться о качественной работе вентиляционной системы в ванной. Для этого проверьте мощность естественной вентиляции и, если необходимо – установите принудительную. 

В данной статье мы рассмотрим главные моменты, которые стоит учесть при создании влагоустойчивой ванной у себя дома. 

Пошаговый план

Collezione 2012, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN Ванная комната
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

Если вы решили сделать ремонт в ванной комнате, то перед походом в магазин составьте его детальный план. Так вы сможете оценить финансовые и временные затраты, а также продумать важные аспекты данного мероприятия.

Как только окончен демонтаж старого покрытия, проведена замена проводки и коммуникаций, стоит начинать гидроизоляционные работы. На данном этапе они как правило состоят из грунтовки поверхностей специальными влагостойкими средствами. На полу может понадобиться дополнительная защита в виде слоя гидроизоляционного материала под стяжкой.

Заботясь о влагоустойчивости помещения, не стоит рассчитывать только лишь на высокое качество отделочных материалов. Помните о специализированных герметиках для стыков, соединений, а также специальной затирке, предназначенной для помещений с повышенной влажностью. 

Только комплексный подход к вопросу гидроизоляции может стать гарантией сухости и долговечности отделки в ванной комнате. 

Области, где гидроизоляция должна быть сделана в первую очередь

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в стиле модерн
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Осознавая, что все пространство ванной комнаты подвержено ежедневному воздействию влажного пара и водных брызг, нужно особенно позаботиться о некоторых зонах. Речь идет о тех областях, где вода непосредственно соприкасается с поверхностями.

К названным участкам в ванной комнате относится душевая зона, а также пол и стены вокруг ванной. В названных местах рекомендуем сделать качественную гидроизоляцию, уделяя особое внимание стыкам и соединениям. 

Если упустить этот момент, то со временем может появиться плесень и грибок, вывести которые практически невозможно. Кроме этого, проникновение пара и воды между элементами отделки чревато трещинами и деформацией поверхностей, а также порчей перекрытий. 

Особенности гидроизоляции стен

Двухэтажный дом в Рощино, Be In Art Be In Art Ванная комната в эклектичном стиле Керамика Бежевый
Be In Art

Двухэтажный дом в Рощино

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Грамотные дизайнеры ванных комнат знают, что стены в них должны быть привлекательными и, вместе с тем, стойко выдерживать влажную среду. Вот почему важно не только выбрать красивые отделочные материалы, но и обеспечить их максимальную защиту от сырости. 

На фото стены в ванной украшает керамическая плитка и обои. Как видите, особо влажные зоны в области душа и умывальника декорированы плиткой, а верхняя часть стен – обоями. Естественно, стоит отдавать предпочтение плотным и влагозащитным образцам последних, а также позаботиться о качественной грунтовке основания.

Стыки между плитками принято заполнять специальной затиркой, которая не боится влаги. А вот линию соединения ванной и стены лучше доверить водостойкому герметику, который полностью скроет щель и надежно защитит область под ванной от попадания воды. 

Самые распространенные ошибки

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пытаясь сделать свою ванную влагоустойчивой, некоторые ошибочно возлагают большие надежды на керамическую плитку. Такие специалисты думают, что если уложить ее на пол и стены очень плотно, безо всяческих стыков и расстояний, то можно защитить тем самым конструкцию от влаги.

Спешим разуверить вас – это заблуждение. Во-первых, даже самый квалифицированный мастер не сможет разместить элементы настолько плотно, чтобы между ними не смогла просочиться вода. Во-вторых, уложенная таким образом плитка часто выглядит не достаточно красиво. Гораздо лучше обработать стыки качественным герметиком, а пространство между плитками – водостойкой затиркой.

Еще одной распространенной ошибкой является укладка гидроизоляционного материала непосредственно под напольным покрытием. Помните, что эти два слоя нужно разделить стяжкой. 

Не забывайте о движении воздуха! Хорошая вентиляция ванной комнаты позволит вам быстрее избавляться от влаги и существенно продлить срок эксплуатации выбранных покрытий.

Консультация специалиста

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Ванная комната в стиле модерн
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Вопрос влагоизоляции ванной является очень важным. От ее качества напрямую зависит не только внешний вид и запах в названной комнате, но и стойкость перекрытий, а также общий микроклимат в квартире.

Мы рекомендуем доверить гидроизоляцию своей ванной квалифицированным специалистам. Потратив дополнительные средства на оплату их услуг, вы в будущем сэкономите гораздо большие суммы на устранение последствий некачественной работы. 

А если у вас ремонт совсем малобюджетный, то позвольте себе получить хотя бы консультацию соответствующего специалиста, а работы попробуйте выполнить самостоятельно, строго следуя его инструкциям. 

Преимущества водонепроницаемой ванной

Kids Bathroom Viterbo Interior design Ванная комната в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Если говорить о преимуществах водонепроницаемой ванной комнаты – то их множество. Поэтому гораздо легче назвать один ее недостаток – дополнительный затраты.

В остальном же, влагостойкость – это норма для помещений с повышенной влажностью. Не стоит испытывать судьбу и надеятся на аккуратное использование душа, на отсутствие утечек и брызг.

Современный ассортимент строительных магазинов позволяет найти все необходимое для создания удобной и долговечной ванной. Позаботьтесь о красоте, практичности и безопасности помещения, а также здоровье всех членов семьи. Помните, что плесень и грибок, которые любят влажные уголки – это опасные микроорганизмы, способные спровоцировать аллергию и заболевания дыхательной системы.

Из каких материалов можно постороить недорогой дом?
А ванная в вашем доме имеет влагозащитные свойства? Благодаря чему этого можно достигнуть?

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