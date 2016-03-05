Влагоустойчивость для ванной комнаты: схемы и варианты

Всем известно, что ванная комната является наиболее влажной комнатой в любой квартире. Регулярное присутствие воды требует особого подхода при выборе отделки данного помещения.
Свойства материалов и покрытий для ванной комнаты поражают сегодня любое воображение. Можно найти варианты на любой вкус и кошелек, комбинировать их всевозможные виды, цвета и структуры. Но мы рекомендуем оценивать не только эстетические аспекты отделки, но и ее влагоустойчивость.
Чтобы влажная среда не оказывала пагубного влияния на выбранные материалы, нужно позаботиться о качественной работе вентиляционной системы в ванной. Для этого проверьте мощность естественной вентиляции и, если необходимо – установите принудительную.
В данной статье мы рассмотрим главные моменты, которые стоит учесть при создании влагоустойчивой ванной у себя дома.
Если вы решили сделать ремонт в ванной комнате, то перед походом в магазин составьте его детальный план. Так вы сможете оценить финансовые и временные затраты, а также продумать важные аспекты данного мероприятия.
Как только окончен демонтаж старого покрытия, проведена замена проводки и коммуникаций, стоит начинать гидроизоляционные работы. На данном этапе они как правило состоят из грунтовки поверхностей специальными влагостойкими средствами. На полу может понадобиться дополнительная защита в виде слоя гидроизоляционного материала под стяжкой.
Заботясь о влагоустойчивости помещения, не стоит рассчитывать только лишь на высокое качество отделочных материалов. Помните о специализированных герметиках для стыков, соединений, а также специальной затирке, предназначенной для помещений с повышенной влажностью.
Только комплексный подход к вопросу гидроизоляции может стать гарантией сухости и долговечности отделки в ванной комнате.
Осознавая, что все пространство ванной комнаты подвержено ежедневному воздействию влажного пара и водных брызг, нужно особенно позаботиться о некоторых зонах. Речь идет о тех областях, где вода непосредственно соприкасается с поверхностями.
К названным участкам в ванной комнате относится душевая зона, а также пол и стены вокруг ванной. В названных местах рекомендуем сделать качественную гидроизоляцию, уделяя особое внимание стыкам и соединениям.
Если упустить этот момент, то со временем может появиться плесень и грибок, вывести которые практически невозможно. Кроме этого, проникновение пара и воды между элементами отделки чревато трещинами и деформацией поверхностей, а также порчей перекрытий.
Грамотные дизайнеры ванных комнат знают, что стены в них должны быть привлекательными и, вместе с тем, стойко выдерживать влажную среду. Вот почему важно не только выбрать красивые отделочные материалы, но и обеспечить их максимальную защиту от сырости.
На фото стены в ванной украшает керамическая плитка и обои. Как видите, особо влажные зоны в области душа и умывальника декорированы плиткой, а верхняя часть стен – обоями. Естественно, стоит отдавать предпочтение плотным и влагозащитным образцам последних, а также позаботиться о качественной грунтовке основания.
Стыки между плитками принято заполнять специальной затиркой, которая не боится влаги. А вот линию соединения ванной и стены лучше доверить водостойкому герметику, который полностью скроет щель и надежно защитит область под ванной от попадания воды.
Пытаясь сделать свою ванную влагоустойчивой, некоторые ошибочно возлагают большие надежды на керамическую плитку. Такие
специалисты думают, что если уложить ее на пол и стены очень плотно, безо всяческих стыков и расстояний, то можно защитить тем самым конструкцию от влаги.
Спешим разуверить вас – это заблуждение. Во-первых, даже самый квалифицированный мастер не сможет разместить элементы настолько плотно, чтобы между ними не смогла просочиться вода. Во-вторых, уложенная таким образом плитка часто выглядит не достаточно красиво. Гораздо лучше обработать стыки качественным герметиком, а пространство между плитками – водостойкой затиркой.
Еще одной распространенной ошибкой является укладка гидроизоляционного материала непосредственно под напольным покрытием. Помните, что эти два слоя нужно разделить стяжкой.
Не забывайте о движении воздуха! Хорошая вентиляция ванной комнаты позволит вам быстрее избавляться от влаги и существенно продлить срок эксплуатации выбранных покрытий.
Вопрос влагоизоляции ванной является очень важным. От ее качества напрямую зависит не только внешний вид и запах в названной комнате, но и стойкость перекрытий, а также общий микроклимат в квартире.
Мы рекомендуем доверить гидроизоляцию своей ванной квалифицированным специалистам. Потратив дополнительные средства на оплату их услуг, вы в будущем сэкономите гораздо большие суммы на устранение последствий некачественной работы.
А если у вас ремонт совсем малобюджетный, то позвольте себе получить хотя бы консультацию соответствующего специалиста, а работы попробуйте выполнить самостоятельно, строго следуя его инструкциям.
Если говорить о преимуществах водонепроницаемой ванной комнаты – то их множество. Поэтому гораздо легче назвать один ее недостаток – дополнительный затраты.
В остальном же, влагостойкость – это норма для помещений с повышенной влажностью. Не стоит испытывать судьбу и надеятся на аккуратное использование душа, на отсутствие утечек и брызг.
Современный ассортимент строительных магазинов позволяет найти все необходимое для создания удобной и долговечной ванной. Позаботьтесь о красоте, практичности и безопасности помещения, а также здоровье всех членов семьи. Помните, что плесень и грибок, которые
любят влажные уголки – это опасные микроорганизмы, способные спровоцировать аллергию и заболевания дыхательной системы.