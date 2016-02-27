Современный дом без изъяна

В этой книге идей мы перенесемся в жаркую Мексику, город Эрмосильо. Географическое положение позволило небольшому поселению сперва превратиться в центр колониальных поселений, а затем – легкой промышленности. Начиная с конца 19-го века и в течение первых двух декад 20-го в Эрмосильо большим потоком прибывали китайские эмигранты. Именно здесь производилась обувь и одежда, которая в последствии скупалась торговцами со всего света. В настоящее время здесь проживает чуть менее миллиона человек, город по прежнему имеет статус торгово-значимого, а также имеет отличную инфраструктуру. Соответственно, этому региону не чужды современные архитектурные веяния.