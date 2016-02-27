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Современный дом без изъяна

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CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Дома в стиле модерн
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В этой книге идей мы перенесемся в жаркую Мексику, город Эрмосильо. Географическое положение позволило небольшому поселению сперва превратиться в центр колониальных поселений, а затем – легкой промышленности. Начиная с конца 19-го века и в течение первых двух декад 20-го в Эрмосильо большим потоком прибывали китайские эмигранты. Именно здесь производилась обувь и одежда, которая в последствии скупалась торговцами со всего света. В настоящее время здесь проживает чуть менее миллиона человек, город по прежнему имеет статус торгово-значимого, а также имеет отличную инфраструктуру. Соответственно, этому региону не чужды современные архитектурные веяния.

Сдержанная роскошь

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Дома в стиле модерн
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Перед нами красивый и роскошный дом. Если говорить о его структуре, то она состоит из трех кубических блоков, каждый из которых имеет свою собственную отделку и дизайн. Если с внешней стороны дом выглядит компактно, то его истинное величие открывается глазам именно изнутри.

Уютное лобби

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Гостиная в стиле модерн
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Лобби первого этажа имеет белоснежную отделку, а также мебель. Нам кажется, что такой дизайн в тандеме с хромированными элементами идеально подходит для жаркого климата Мексики, даря обладателям дома ощущение морозной свежести. Акценты расставлены при помощи аксессуаров – картин, ковра и предметов декора.

Эксцентричная столовая

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Столовая комната в стиле минимализм
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Белоснежная столовая с акцентами в черном цвете, кажется, сошла с экрана кинотеатра во время показа современного фильма. Комната имеет форму квадрата, поэтому всю необходимую мебель расположили в её центре. Правильная геометрия создает ощущение комфорта и гармонии. Достойным и концептуальным украшением стал дизайнерский светильник.

Семейное патио

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

И столовая, и гостиная имеют выход на задний двор, где по задумке авторов проекта будут играть дети. Это пространство идеально подходит для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей, именно поэтому оно оборудовано небольшой кухней, баром и грилем.

Гостиная на втором этаже

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Медиа комната в стиле модерн
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

На втором этаже находится приватное пространство. Здесь же – гостиная для всей семьи. Обилие солнечного света делает простые формы и полуглянцевые поверхности сверкающими и особенно привлекательными. Отдельного внимания заслуживает продуманный световой сценарий, который придает комнате необходимое настроение.

Рабочее пространство

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Рабочий кабинет в стиле модерн
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Поодаль от гостиной находится кабинет. Вся мебель была помещена в специальную нишу, чтобы создать отстраненную и сосредоточенную атмосферу в этом открытом пространстве. Отсутствие отдельного помещения как такового позволяет членам семьи все время находится рядом друг с другом, и в то же время заниматься своими собственными делами.

Семейная спальня в светлых тонах

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Спальня в стиле минимализм
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Сейчас мы находимся в главной спальне, где по-прежнему превалирует морозный белый цвет. Однако благодаря продуманному сочетанию с другими оттенками, комната не выглядит бледной или скучной, так как палитра естественным образом смещена в сторону интеллектуальной цветовой гаммы. Центральным элементом является кровать, дизайн которой подчеркивают современный стиль интерьера.

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