Применение мрамора в интерьере – основные советы

Мрамор начал использоваться для создания архитектурных и скульптурных шедевров в эпоху греческих и римских цивилизаций. Этот природный камень не только славится своей прочностью, долговечностью и универсальностью, но и королевской элегантностью, которую он придает любому помещению.

Мрамор состоит из кальцита (то есть карбоната кальция), но в нем есть и разные примеси, которые придают уникальные характеристики и цвет этому потрясающему материалу. Он обычно добывался на поверхности скал в виде плит большого размера. Потом его делили на меньшие куски, которые в дальнейшем становились плитами. Вы никогда не найдете 2 одинаковые плитки по рисунку. Они могут быть только похожи. Поэтому в интерьере мрамор всегда выглядит эксклюзивно и необычно. Так как он хорошо поддается полировке, вы сможете сохранить его гладкость и блеск без особых усилий. В этой статье мы рассмотрим основные части дома, где можно использовать мрамор.