Применение мрамора в интерьере – основные советы

Мрамор начал использоваться для создания архитектурных и скульптурных шедевров в эпоху греческих и римских цивилизаций. Этот природный камень не только славится своей прочностью, долговечностью и универсальностью, но и королевской элегантностью, которую он придает любому помещению.
Мрамор состоит из кальцита (то есть карбоната кальция), но в нем есть и разные примеси, которые придают уникальные характеристики и цвет этому потрясающему материалу. Он обычно добывался на поверхности скал в виде плит большого размера. Потом его делили на меньшие куски, которые в дальнейшем становились плитами. Вы никогда не найдете 2 одинаковые плитки по рисунку. Они могут быть только похожи. Поэтому в интерьере мрамор всегда выглядит эксклюзивно и необычно. Так как он хорошо поддается полировке, вы сможете сохранить его гладкость и блеск без особых усилий. В этой статье мы рассмотрим основные части дома, где можно использовать мрамор.
Вход в дом или прихожая является первым местом, где гости составляют впечатление о вас и вашем доме. Так почему бы не сделать эффектную прихожую с мрамором? Например, на этом фото мрамор был использован по этажам и лестницам, а темные, бежевые тона дополняют привлекательность красивого камня. Обратите внимание, как естественный свет, льющийся сквозь отовсюду, усиливает блеск мраморных поверхностей.
Ваша гостиная является местом, где вы общаетесь с гостями, собираетесь с друзьями и семьей, смотрите телевизор или отдыхаете с интересной книгой. Использование мрамора в гостиной означает, что вы удовлетворены жизнью, имеете отличный вкус. Он подходит как для большого помещения, так и для маленькой гостиной, внося в любом случае ощутимый вклад в интерьер комнаты. На этом фото мы видим, что роскошный серый мрамор используется для камина, выделяя его на общем фоне. Благодаря этому камин имеет не только практическую функцию, но и эстетическую.
Наверняка, каждое утро вы тащите себя в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Этого можно избежать, если использовать в интерьере этого помещения мрамор. В такой ванной приятно восполнять все свои потребности, вы будете с удовольствием туда входить. На этом фото мы видим отделку помещения светлым мрамором. Он придает комнате больше света, легкости, умиротворения и уюта. Мрамор здесь создает роскошную обстановку, чтобы отдохнуть, понежиться в ванне. Вряд ли кто-то откажется от такого интерьера.
Лестница не просто соединяет этажи в доме. Она также говорит о вашем вкусе, отношении к деталям, эстетике. Когда лестница художественно отделана мрамором, она превращает ваш скромный дом в особняк знаменитости. Посмотрите на лестницу, представленную на этом фото. Ступеньки, сделанные из мрамора высокого качества, и перила, изготовленные из кованого железа, прекрасно дополняют друг друга, создавая предмет восхищения. Две последние ступени округлены, чтобы смягчить эффект холодности и твердости камня. Волшебная атмосфера создана и при помощи напольных светильников.
Если вы влюблены в мрамор, то отделайте стены именно этим материалом. Мраморной плиткой можно выложить стены от пола до потолка. Для стен лучше взять более плотный вид мрамора, так как он имеет меньше пор, а значит, будет иметь более стойкую окраску. Стены обрабатывают силиконовым герметиком на водной основе, чтобы материал был более устойчивым. Он будет защищен от химических веществ, мыльных пятен и других факторов в зависимости от типа помещения. Стены в ванной, особенно возле душевой, покрываются герметиком 2 раза в год, так как он со временем испаряется. Если заботиться о мраморных стенах должным образом, то их блеск будет сохраняться долгое время.
Полы являются именно тем местом, где можно хорошо показать всю красоту мрамора. При правильном освещении мрамор будет просто удивительно выглядеть и радовать своим неотразимым видом. Проявите весь креатив и творчество при выборе оттенка мрамора и узора. Вы точно сможете найти мраморные плитки, которые будут сочетаться со стилем дома. Только по такому полу нельзя ходить на каблуках, разливать напитки, иначе появятся пятна и царапины. При использовании темного мрамора, как на этом фото, стоит помнить, что помещение в таком случае должно быть хорошо освещено, иначе создастся впечатление узкого и маленького пространства. Необходимы источники и естественного, и искусственного света.
Таким образом, вы узнали все, что нужно знать о мраморе для применения в интерьере. Помните, что такая красота, как мрамор, не обходится дешево, от качества плитки и ее размера будет зависеть стоимость ее монтажа. Отполированный или очищенный мрамор может быть очень скользким, поэтому нужно соблюдать осторожность. Смело применяйте этот материал в своем интерьере, но не забывайте обговорить это с дизайнером. Он поможет наилучшим образом внедрить мрамор в ваш дом и продумать отличный проект.