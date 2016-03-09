​7 фантастических вариантов дизайна деревянного дома

Природные достоинства древесины как материала для строительства в сочетании с современными технологиями обработки позволяют воздвигать конструкции в широчайшем спектре стилей и форм: от рустикальных срубов до минималистичных модульных домов. Самое главное, что любой такой дом будет отличаться простотой монтажа, прочностью, низкой теплопроводностью и уютной атмосферой в комнатах.
Деревянные дома в современной стилистике сочетают красоту архитектурных решений и теплой структуры древесины, технологические новинки и естественный, природный комфортный микроклимат. Древесина легко формируется в нужные конструкции, что дает возможность реализовать самые разные задумки – по уровню этажности, геометрии дома, цветовой гамме.
Слово ’рустик’ переводится с французского языка как простой, деревенский, но согласитесь, дома в таком стиле не так уж и просты, несмотря на всю нарочитую грубость бревен. Максимально естественные, подчеркнуто натуральные материалы древесины, используемые в рустикальном стиле домов раскрывают по-новому весь характер дома, придают мощь и особую недекоративную декоративность. Нам более привычна красота глянцевая, но природная первозданность на фоне современной цивилизации еще более ярко проявляет всю свою сущность и энергию. Не стоит думать, что использование необработанных бревен для постройки рустикального дома требует меньших усилий. Подбор бревен по размеру, раскрытие внутренней красоты каждой природной линии – требует особого опыта и сноровки.
Особенности жилых домов в Японии обусловлены, в первую очередь, теми принципами, которые проповедуют традиционные религии. Синтоизм, как и любое многобожие, поддерживает тесную связь общества с природой. А буддизм — вторая официальная религия Японии — воспитывает созерцательность. Архитектура здесь, в полном соответствии с этими принципами, становится продолжением природных условий: натуральные материалы, природные цвета, в декорировании — соответствие естественным природным циклам. И, разумеется, традиционные японские дома – это деревянные дома, которые всегда строились без применения гвоздей, скрепляясь исключительно комбинацией паза и выступа.
Для модульной конструкции дерево является одним из лучшим материалов: легкое, прочное, быстрое в сборке, декоративное само по себе без необходимости применения дополнительных элементов, теплое и энергоэффективное. Конструктивно модуль может представлять из себя деревянный самонесущий каркас, заполненный утеплителем и обшитый также деревом. Каркас состоит из однотипного элемента, размещённого с определённым шагом на всю длину. В зависимости от исходных данных каркас может быть выполнен из клеёной древесины, из деревянных ферм, из обрезной доски.
В современном деревянном зодчестве наметились два направления: архитектурные конструкции из естественной и клееной древесины. Конструкции из древесины находят широкое применение в современной архитектуре, позволяют создавать как прямоугольные формы, так и богатые пластикой сложные объемы криволинейных очертаний, не уступающие формам, выполненным в железобетоне. На этой основе создаются высокохудожественные произведения архитектуры, экстерьеры и интерьеры которых отличаются новизной композиционных решений и сочетаний с современными материалами: бетон, металл, стекло, алюминиевые конструкции.
Отличительным свойством древесины является ее природная красота, не требующая никаких дополнительных декораторских приемов по оформлению домов. Поэтому в минималистическом стиле домов зачастую используется древесина и для конструктивных элементов, и для отделки. Теплые натуральные оттенки, структура волокон древесины преображают самую простую конструкцию.
Конечно, древесина – один из наиболее древних материалов для строительства домов, но это не ограничивает ее стилевое использование только в классической или деревенской форме. Футуристические формы и сочетания материалов вполне доступны для деревянного строительства, придавая архитектуре дополнительную самобытность и контрастность.