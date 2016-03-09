​7 фантастических вариантов дизайна деревянного дома

Слово ’рустик’ переводится с французского языка как простой, деревенский, но согласитесь, дома в таком стиле не так уж и просты, несмотря на всю нарочитую грубость бревен. Максимально естественные, подчеркнуто натуральные материалы древесины, используемые в рустикальном стиле домов раскрывают по-новому весь характер дома, придают мощь и особую недекоративную декоративность. Нам более привычна красота глянцевая, но природная первозданность на фоне современной цивилизации еще более ярко проявляет всю свою сущность и энергию. Не стоит думать, что использование необработанных бревен для постройки рустикального дома требует меньших усилий. Подбор бревен по размеру, раскрытие внутренней красоты каждой природной линии – требует особого опыта и сноровки.