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​7 фантастических вариантов дизайна деревянного дома

Перла Вереника Перла Вереника
ДОМ В СОЧИ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
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Природные достоинства древесины как материала для строительства в сочетании с современными технологиями обработки позволяют воздвигать конструкции в широчайшем спектре стилей и форм: от рустикальных срубов до минималистичных модульных домов. Самое главное, что любой такой дом будет отличаться простотой монтажа, прочностью, низкой теплопроводностью и уютной атмосферой в комнатах. 

1. Современный стиль

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Деревянные дома в современной стилистике сочетают красоту архитектурных решений и теплой структуры древесины, технологические новинки и естественный, природный комфортный микроклимат. Древесина легко формируется в нужные конструкции, что дает возможность реализовать самые разные задумки – по уровню этажности, геометрии дома, цветовой гамме.

2. Рустик

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Слово ’рустик’ переводится с французского языка как простой, деревенский, но согласитесь, дома в таком стиле не так уж и просты, несмотря на всю нарочитую грубость бревен. Максимально естественные, подчеркнуто натуральные материалы древесины, используемые в рустикальном стиле домов раскрывают по-новому весь характер дома, придают мощь и особую недекоративную декоративность. Нам более привычна красота глянцевая, но природная первозданность на фоне современной цивилизации еще более ярко проявляет всю свою сущность и энергию. Не стоит думать, что использование необработанных бревен для постройки рустикального дома требует меньших усилий. Подбор бревен по размеру, раскрытие внутренней красоты каждой природной линии – требует особого опыта и сноровки.

3. Японский стиль

Holidayspace, ecospace españa ecospace españa Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Особенности жилых домов в Японии обусловлены, в первую очередь, теми принципами, которые проповедуют традиционные религии. Синтоизм, как и любое многобожие, поддерживает тесную связь общества с природой. А буддизм — вторая официальная религия Японии — воспитывает созерцательность. Архитектура здесь, в полном соответствии с этими принципами, становится продолжением природных условий: натуральные материалы, природные цвета, в декорировании — соответствие естественным природным циклам. И, разумеется, традиционные японские дома – это деревянные дома, которые всегда строились без применения гвоздей, скрепляясь исключительно комбинацией паза и выступа.

4. Модульные дома

дом на склоне ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

дом на склоне

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Для модульной конструкции дерево является одним из лучшим материалов: легкое, прочное, быстрое в сборке, декоративное само по себе без необходимости применения дополнительных элементов, теплое и энергоэффективное. Конструктивно модуль может представлять из себя деревянный самонесущий каркас, заполненный утеплителем и обшитый также деревом. Каркас состоит из однотипного элемента, размещённого с определённым шагом на всю длину. В зависимости от исходных данных каркас может быть выполнен из клеёной древесины, из деревянных ферм, из обрезной доски. 

5. Сочетания древесины с другими материалами

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В современном деревянном зодчестве наметились два направления: архитектурные конструкции из естественной и клееной древесины. Конструкции из древесины находят широкое применение в современной архитектуре, позволяют создавать как прямоугольные формы, так и богатые пластикой сложные объемы криволинейных очертаний, не уступающие формам, выполненным в железобетоне. На этой основе создаются высокохудожественные произведения архитектуры, экстерьеры и интерьеры которых отличаются новизной композиционных решений и сочетаний с современными материалами: бетон, металл, стекло, алюминиевые конструкции. 

6. Минималистский стиль деревянного дома

ДОМ В СОЧИ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В СОЧИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Отличительным свойством древесины является ее природная красота, не требующая никаких дополнительных декораторских приемов по оформлению домов. Поэтому в минималистическом стиле домов зачастую используется древесина и для конструктивных элементов, и для отделки. Теплые натуральные оттенки, структура волокон древесины преображают самую простую конструкцию.

7. Футуристический?

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
Dmitriy Khanin

Гостевые домики

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Конечно, древесина – один из наиболее древних материалов для строительства домов, но это не ограничивает ее стилевое использование только в классической или деревенской форме. Футуристические формы и сочетания материалов вполне доступны для деревянного строительства, придавая архитектуре дополнительную самобытность и контрастность.

Примеры редизайна ванных комнат
Какие варианты деревянного зодчества вам ближе всего по стилистике?

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