Посудомоечная машина vs. ручная мойка: мифы и правда

Ее незаслуженно считают лишней на обычной кухне. О ней задумываются, только после обильных застолий, когда количество посуды достигает серьезных масштабов. Про нее ходят слухи, которые продолжают пугать современных хозяек. Она – посудомоечная машина.

К сожалению, отечественные хозяйки считают, что посудомоечные машины – абсолютно ненужная и бесполезная вещь в хозяйстве. А ведь те, кто уже испытал эту технику, довольны ее работой и не собираются отказываться от ее использования. Почему же некоторые хозяйки до сих пор выступают против посудомоечных машин? Виной тому несколько распространенных мифов. Давайте же разберемся, какие утверждения правда, а какие вымысел.