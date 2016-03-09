Посудомоечная машина vs. ручная мойка: мифы и правда

Ее незаслуженно считают лишней на обычной кухне. О ней задумываются, только после обильных застолий, когда количество посуды достигает серьезных масштабов. Про нее ходят слухи, которые продолжают пугать современных хозяек. Она – посудомоечная машина.
К сожалению, отечественные хозяйки считают, что посудомоечные машины – абсолютно ненужная и бесполезная вещь в хозяйстве. А ведь те, кто уже испытал эту технику, довольны ее работой и не собираются отказываться от ее использования. Почему же некоторые хозяйки до сих пор выступают против посудомоечных машин? Виной тому несколько распространенных мифов. Давайте же разберемся, какие утверждения правда, а какие вымысел.
Это правда. Cовременные посудомоечные машины со средней экономичностью потребляют всего 17-20 л воды на один цикл мойки (до 14 комплектов посуды), а высокоэкономичные – еще меньше. Например, встроенная посудомоечная машина Electrolux может использовать всего 10 л на цикл. Чтобы вымыть такое же количество посуды руками, вам потребуется воды примерно в 4 раза больше.
Как достигается такой низкий расход воды? В посудомоечную машину встроен специальный фильтр, который раз за разом очищает воду, смешанную с жиром и моющим средством, после чего вода заново под давлением распыляется на посуду.
Мытье посуды в посудомоечной машине занимает не менее двух часов. Это верно в отношении цикла «Эко» и «Энергосберегающего» цикла, рекомендуемых для ежедневных загрузок посуды с нормальным уровнем загрязненности. В этих программах вода нагревается и циркулирует значительно дольше, чем при нормальном и даже интенсивном цикле, что значительно экономит электроэнергию.
Включая посудомоечную машину ночью, вы также можете сэкономить деньги за счет более низких ночных тарифов на электричество. Если же вам необходимо помыть слабо загрязненные предметы, такие как бокалы или чашки и блюдца, используйте короткую / бережную / деликатную программу / программу для стекла, которая длится всего 30 минут.
В машине используется достаточно сильная бытовая химия, которая затем тщательно смывается. Именно эти растворы и высоки температуры (60-70°C) обеспечивают отличную дезинфекцию.
Однако, в связи с этим у покупателей иногда возникают опасения, что при машинной мойке на посуде могут остаться частички моющего средства. Но это миф. Посудомоечные машины используют ополаскиватель, который позволяет полностью удалить моющее средство на последнем этапе цикла мойки. Сам ополаскиватель полностью удаляется при сушке.
Чтобы добиться отличного результата при мытье посуды вручную, вам нужно приложить большое количество механической силы, так как она является основным фактором очистки. Температура и жидкость для мытья посуды вручную сами по себе не так эффективны, так как температура может достигать максимум 45°C, а моющее средство должно быть мягким по составу.
С автоматическим мытьем посуды дело обстоит иначе: температура воды может доходить до 70°C, а моющее средство содержит ингредиенты, созданные специально для удаления сложных остатков пищи, таких как крахмал, белок или пятна, удаляющиеся при помощи активного отбеливателя в формуле средства. Посудомоечная машина эффективнее удаляет пятна от пищи, что было доказано исследованиями, проведенными Боннским университетом. Результаты показывают, что мытье посуды в посудомоечной машине дает лучшие результаты, чем мытье вручную.
Неудовлетворительный результат мытья посуды в машине может объясняться неправильной загрузкой или использованием некачественных моющих средств.
Большой
Вокруг этого аргумента разгорелись жаркие споры. Мнения участников опросов, проведенных в Великобритании, Австралии и США, разделились поровну. Первая половина утверждает, что приборы нужно загружать рукояткой вниз. Другая половина загружает их рукояткой вверх, чтобы проще разгружать машину и не прикасаться с той части, столовых приборов, которые соприкасаются с едой.
Большинство опрошенных согласны, что острые ножи стоит мыть вручную, класть в горизонтальный отдел для столовых приборов в посудомойку или же загружать рукояткой вверх, дабы избежать порезов или даже смертельных ран. Согласно изданию The Guardian, в 2003 году молодая женщина погибла, поскользнувшись на кухне и упав на лезвие ножа, торчавшее из посудомойки. За шесть лет до этого случая при таких же обстоятельствах погиб 12-летний мальчик.
Средний показатель шума: это около 42Дб, примерно такой показатель сравним с тихим шепотом, ну да шум есть, но тот ли это шум чтоб утверждать, что это шумно и это адски мешает. Единственное, когда такой шепоток может хоть как-то помешать если у вас однокомнатная квартира и, например, вы хотите сэкономить на электроэнергии, т.к. у вас тариф день-ночь и решили включать машинку на ночь. Оптимальное решение в этой ситуации закрыть на кухню дверь, после этого спокойный сон гарантирован.
Таким образом, автоматы для мытья посуды – такое же необходимое устройство, как стиральная машина или микроволновая печь, которое не требует значительных денежных и ресурсных затрат.