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Мифы о скандинавском стиле: популярен ли он сейчас?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
DOM - BOCHNIA, stabrawa.pl stabrawa.pl Кухня в скандинавском стиле
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Многие люди думают, что скандинавский стиль постепенно выходит из моды, его интерьер не так уж и привлекателен, мебель используется дешевая и неинтересная. Но так ли это?

Этот стиль подходит как для дома, так и для офиса. Он характеризуется применением светлой древесины, нейтральной цветовой гаммы и простым дизайном. Скандинавский стиль возник в 50-ые года прошлого века в скандинавских странах, таких как Дания, Норвегия и Швеция. Он был основан на таком принципе, что красивая, простая и функциональная мебель должна быть доступной для всех. Благодаря дешевым материалам и массовому производству эта цель была достигнута. Затем наступил период мебели Ikea. Ikea была основана Ингваром Кэмпредом, который открыл свой первый магазин в Швеции в 1958 году.  К 1998 году такие магазины появились по всему миру, в том числе в Норвегии, Франции, Бельгии, Великобритании, США и Китае. Означает ли это, что теперь утрачен интерес к этому стилю, к такому дизайну мебели? Давайте разберемся! В этой статье мы рассмотрим основные мифы о скандинавском стиле и скандинавском дизайне мебели, вы больше узнаете об их преимуществах и особенностях.

Миф 1: В этом стиле используется много дерева

homify Сборные дома Дерево Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Правда и нет. Когда впервые появился скандинавский дизайн мебели, он был основан на доступности, функциональности и простоте. Он подчеркивал и близость к природе. Поэтому в этом стиле используется много натуральных материалов для изготовления мебели, дерево, конечно же, является наиболее распространенным из них, но не единственным. Для создания скандинавской мебели и стиля используются также такие природные материалы, как кожа, ткань (лен, шерсть, хлопок, в особенности в конструкциях диванов и кресел).

Миф 2: Скандинавский стиль и мебель больше не популярен

Graficzna szarość, PTW Studio PTW Studio Спальня в скандинавском стиле Белый
PTW Studio

PTW Studio
PTW Studio
PTW Studio

Это неправда. Скандинавский стиль отличается простотой, функциональностью и минимализмом. Этот стиль подчеркивает важность того, что нужно быть в единстве с природой, в результате чего пространство заливается светом, спокойствием. Это достигается светлой цветовой палитрой, использованием нейтральных тонов. Этот стиль был очень популярен с середины прошлого века и до недавнего времени. Но так же ли он популярен сейчас? Ikea мебель является одной из самых распространенных, ее производители делают мебель именно для этого стиля. Магазины этой компании открылись в более чем 50 странах мира. Это хорошо показывает, что популярность скандинавского стиля и его мебели остается на прежнем уровне. Достигается это благодаря его простоте.

Миф 3: Скандинавский стиль и мебель достаточно посредственны

homify Кухня в скандинавском стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Да, этот стиль выглядит просто, но не посредственно. В идеологии скандинавской мебели было предусмотрено то, что она должна быть простой, функциональной и доступной. В прошлом веке были бюджетные материалы, эффективные методы производства,  все это позволило такой мебели появиться на свет. После этого она стала востребована по всему миру. Впоследствии было тяжело найти хотя бы один дом, где бы не было хотя бы одного предмета скандинавской мебели. Разве такая популярность говорит о том, что этот стиль стал посредственным? Данная мебель позволяет интерьеру и его деталям быть универсальными. Она не доминирует над стилем, подчеркивает его функциональность, простоту.

Миф 4: В скандинавском стиле используется только дешевая мебель

Pokój dziecka, Line Design Line Design Детская комнатa в скандинавском стиле
Line Design

Line Design
Line Design
Line Design

Это неправда. Для многих людей скандинавская мебель означает Ikea мебель. Но даже если Ikea является одним из самых известных брендов скандинавской мебели,  то это не единственный производитель, мебель которого подходит для данного стиля. В прошлом веке хорошую популярность получила датская мебель. В отличие от массово производимой мебели Ikea, датская мебель изготавливается индивидуально. Это делает мебель уникальной и оригинальной, а интерьер необычным и запоминающимся. Датская мебель высоко ценится и в результате стоит очень дорого.

Миф 5: Скандинавский стиль и мебель подходит только для холодных местностей

DOM - BOCHNIA, stabrawa.pl stabrawa.pl Кухня в скандинавском стиле
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

Это неправда. Хотя концепция скандинавской дизайнерской мебели возникла из холодной Скандинавии, это, безусловно, не должно ограничиваться этим холодным климатом. Эти простые, функциональные и привлекательные конструкции пригодны для любых климатических особенностей и для различных стилей. Скандинавская мебель универсальна, поэтому может использоваться в любой комнате дома, в любом месте, даже за пределами дома. Очень сейчас популярна такая мебель для уличного применения. Она может подойти и для английского коттеджа, и для современной террасы.

Миф 6: Для создания этого стиля не нужен дизайнер интерьера

Graficzna szarość, PTW Studio PTW Studio Гостиная в скандинавском стиле Серый
PTW Studio

PTW Studio
PTW Studio
PTW Studio

Это распространенное мнение, что если наполнить дом скандинавской мебелью, то нет никакой необходимости звать дизайнера или создавать проект дизайна. Скандинавская мебель обеспечивает простой и элегантный дизайн, но если этого для вас недостаточно, то нужно обратиться к специалисту. Он поможет создать более гармоничный и приятный интерьер, где все будет сбалансировано.  

Таким образом, мы видим, что дизайн скандинавской мебели и сам скандинавский стиль стали очень популярны в прошлом веке, но они не потеряли своей актуальности и сейчас, может не потеряют и в будущем. Поэтому если у вас были мысли обратиться именно к этому стилю интерьера и мебели, то не отказывайтесь от этой идеи. Вы получите простой, но изящный интерьер, особенно если воспользуетесь помощью дизайнера.

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