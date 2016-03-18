Мифы о скандинавском стиле: популярен ли он сейчас?

Многие люди думают, что скандинавский стиль постепенно выходит из моды, его интерьер не так уж и привлекателен, мебель используется дешевая и неинтересная. Но так ли это?

Этот стиль подходит как для дома, так и для офиса. Он характеризуется применением светлой древесины, нейтральной цветовой гаммы и простым дизайном. Скандинавский стиль возник в 50-ые года прошлого века в скандинавских странах, таких как Дания, Норвегия и Швеция. Он был основан на таком принципе, что красивая, простая и функциональная мебель должна быть доступной для всех. Благодаря дешевым материалам и массовому производству эта цель была достигнута. Затем наступил период мебели Ikea. Ikea была основана Ингваром Кэмпредом, который открыл свой первый магазин в Швеции в 1958 году. К 1998 году такие магазины появились по всему миру, в том числе в Норвегии, Франции, Бельгии, Великобритании, США и Китае. Означает ли это, что теперь утрачен интерес к этому стилю, к такому дизайну мебели? Давайте разберемся! В этой статье мы рассмотрим основные мифы о скандинавском стиле и скандинавском дизайне мебели, вы больше узнаете об их преимуществах и особенностях.