Топ 5 – Лучшие проекты недели

В этой книге идей мы рассказываем о том, как российская студия архитектуры и дизайна Станислава Орехова смогла создать проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев.

В этом вместительном двухэтажном доме ощущается свежий лесной воздух, а благородный интерьер дарит приятные эмоции роскошной жизни за городом.