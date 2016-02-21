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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Мы продолжаем публиковать подборку лучших статей недели, составленную на основе читательского интереса. Наибольшего внимания на этот раз удостоились проекты домов отечественных архитекторов, а также истории о переделках старомодных квартир и их магическом превращении из бабушкиных интерьеров в ультрасовременные апартаменты, дизайн которых безупречно соответствует последним дизайнерским трендам. 

1. Дом в Жуковке: благородный аскетизм деревенского стиля

Modern Eco-house in Zhukovka. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Modern Eco-house in Zhukovka.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

В этой книге идей мы рассказываем о том, как российская студия архитектуры и дизайна Станислава Орехова смогла создать проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев.

В этом вместительном двухэтажном доме ощущается свежий лесной воздух, а благородный интерьер дарит приятные эмоции роскошной жизни за городом.

2. До и После: Из ретро в европейский урбан

Haus-Erdgeschoss-Komplettsanierung , Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Еще один впечатляющий проект из серии «До и После» обещает порадовать нас чудесным превращением загородного дома со старым ретро-ремонтом в современный коттедж.

Оформленный после редизайна в стиле европейский урбан – традиционном для 21-ого века сочетании модерна, минимализма, ярких акцентов и пары приемов классического декора, он наверняка понравится тем, кто давно хочет провести ремонт и в своем доме или квартире. 

Красивую историю о перевоплощении интерьера вы можете прочесть в этой Книге идей

3. Строительство дома, который выдерживает холодную погоду

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Дом в стиле шале / Chalet-style house

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Суровый российский климат с морозными долгими зимами заставляет относится со всей серьезностью к вопросам надежности построек, выбирать наиболее теплоемкие материалы, защищающие от холода, ветра и снега. Естественно, что таким требованиям зачастую наиболее соответствуют традиционные виды материалов, давно и заслуженно считающиеся и теплыми, и экологичными – натуральная древесина и  массивный камень. Но и современные технологии дают много возможностей совместить быстроту строительства и надежность дома. Наша подборка из 6 домов, которым под силу любые холода, - лучшее тому подтверждение

4. До и После: Реконструкция квартиры с WOW-эффектом

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Кухня в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Не многие проекты реконструкций поражают нас так, как этот. Казалось бы, что можно сделать с этой квартирой в кирпичном доме, который пережил уже три капитальных ремонта за свою историю, имеет узкий фасад и холодные полы? Архитектурная студия Alizée Dassonville | Architecture из Бельгии не согласилась с вариантом его запустения и решила организовать в формате старых стен новое пространство и сделать из квартиры современный проект, под стать новой хозяйке.

5. Идеи проектов сделай сам в новом году

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Творческие люди творят всегда, везде и из всего. Из ненужных и некрасивых вещей делают нужные и красивые.

Можно создать собственное произведение искусства, можно закрасить вандальные надписи на фасаде соседнего дома своим творчеством, а можно и превратить старую машину в садовый диван. В этой статье мы хотим предложить вам несколько DIY-идеи по украшению или нанесению пользы своему жилищу в новом году.

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