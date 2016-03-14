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Как защитить деревянный дом от пожара?

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Blackbird, woning te Vortum Mullem, NL, Zwarthout Shou Sugi Ban Zwarthout Shou Sugi Ban Дома в азиатском стиле
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Пожаробезопасность – одно из ключевых требований, предъявляемых ко всякого рода архитектуре. Тем более актуально оно, когда речь идёт о деревянном доме. Требование это обнаруживает себя уже на этапе составления проекта будущего дома, и с новой силой о себе заявляет в тот момент, когда вселяясь в новопостроенный дом, мы начинаем самым непосредственным образом ощущать и соотносить нашу безопасность с защищённостью нашего жилища.

Так что же можно и что необходимо предпринять сегодня для того, чтобы обезопасить свой дом от пожара?

Деревянный дом

Locomotion-1 NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в классическом стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Locomotion-1

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Сегодня мы можем видеть, как неуклонно растёт спрос на деревянные дома. В большой степени это связано с трендом обращения к экологически чистым и природным материалам. 

Многих прельщает комфорт и изящество деревянной архитектуры. Прочие же попадают под обаяние ее пластической изысканности. Так или иначе, деревянная архитектура наряду со всеми своими достоинствами обладает и очевидными слабыми местами, происходящими из самой природы материала. 

Вне зависимости от того, строите ли вы дом по индивидуальному проекту и становитесь ли перед этим вопросом лицом к лицу на самом раннем этапе, или приобретаете уже построенный дом – пожаробезопасность остаётся актуальным вопросом всегда.

Автоматическая система пожаротушения

Progetto interno appartamento, Studio Cobelli Studio Cobelli КухняСтолы и стулья
Studio Cobelli

Studio Cobelli
Studio Cobelli
Studio Cobelli

Однако,  детекторы с их звуковым оповещением не помогут в том случае, если пожар возникнет в отсутствие дома хозяев. Для таких случаев существуют автоматизированные системы тушения. 
Это комплексная система, включающая различные датчики, передающие сигнал извещения о возгорании через процессор к устройствам тушения –  спринклерам и оросителям. Эти приспособления, в свою очередь, используют пенный состав для ликвидации возникшего очага возгорания.  

Всё же, не смотря на то, что на нынешний момент подобного рода системы далеко не новы и разновидностей их существует огромное множество, едва ли не все они приспособлены для функционирования в зданиях промышленного типа. Неудобство пенного пожаротушения в домашних условиях очевидно – такие составы причиняют значительный урон мебели и предметам быта. В жилых помещениях более употребимыми представляются системы тушения на основе порошков.

Средства противопожарной защиты деревянных домов

Дизайн интерьера дома в п.Зеленое, MJMarchdesign MJMarchdesign Спальня в рустикальном стиле
MJMarchdesign

Дизайн интерьера дома в п.Зеленое

MJMarchdesign
MJMarchdesign
MJMarchdesign

Сегодня в нашем распоряжении есть достаточно обширный выбор средств противопожарной защиты архитектурных сооружений. Их можно разделить на две большие категории: конструктивный способ и химическую защиту.

В первом случае речь идёт о соблюдении некоторых конструктивных нормативов. Так, первейшим условием пожаробезопасности является расположение деревянных конструкций и легковоспламеняющихся веществ и материалов на безопасном расстоянии от источников открытого огня и нагревательных приборов. Конструктивный способ в известной мере настаивает на использовании при строительстве клеенного бруса и цементного раствора – при оштукатуривании помещений. И тот, и другой материалы в большой степени сопротивляются возгоранию. 

Химическая защита деревянного здания состоит в применении специальных огнеупорных составов для обработки стен дома. Механизм противопожарного действия таких пропиток заключается в том, что на обработанной ими древесине при воздействии огня образуется защитная пленка, которая не горит, а плавится. В результате оплавления огнеупорное покрытие вздувается, образуя воздушную подушку между собою и деревом. Этот “буфер” предотвращает быстрый нагрев и возгорание древесины, благодаря чему пожар можно остановить на начальной стадии.

Меры предосторожности

Blackbird, woning te Vortum Mullem, NL, Zwarthout Shou Sugi Ban Zwarthout Shou Sugi Ban Дома в азиатском стиле
Zwarthout Shou Sugi Ban

Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban

При строительстве деревянного дома одной из первейших забот в связи с пожарной безопасностью должна стать мысль об адекватном устройстве газового и электрического снабжения, вентиляционной системы и печей. 

Крайне важно с должным вниманием отнестись к вопросу выбора стройматериалов, соответствующих требованиям огнеустойчивости. Так, например, следуя высоким стандартам безопасности, необходимо предпочесть балки из древесины, заблаговременно обработанной специальным огнеупорным составом. 

К слову, широко известен факт, что деревянные балки обрушиваются при пожаре не так быстро, как, скажем, бетонные.

Противопожарные составы

Einfamilienhaus Brogli, Brig, dreipunkt ag dreipunkt ag Дома в стиле модерн
dreipunkt ag

dreipunkt ag
dreipunkt ag
dreipunkt ag

Для предохранения деревянных конструкций от возгорания сегодня используются специальные составы, которыми следует пропитывать древесину с некоторой регулярностью. Они препятствуют возгоранию путем образования инертных газов, защищающих древесину, при воздействии открытого огня, превращаясь при нагреве в теплоизолирующую смесь.
Кроме того, в качестве дополнительного огнезащитного средства зачастую прибегают к помощи специальных лакокрасочных и утеплительных материалов, обладающих свойствами препятствующими возгоранию.

Электронная система пожарной безопасности

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Спальная комната Кровати и изголовья
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Не нужно забывать и о том, что главные средства предохранения от возникновения пожара – это средства превентивные. Сегодня это, в первую очередь, различные датчики, фиксирующие уровень задымления или распространения огня. 

Задача таких устройств оповестить хозяев дома о возникшей опасности, и оперативно  сигнализировать о пожаре в службу спасения. Наиболее распространённый сегодня вариант пожарного извещателя – детектор дыма, компактный, простой в эксплуатации и недорогой прибор. При обнаружении задымлении в помещении детектор издаёт звуковой сигнал. 

Существует два типа детекторов дыма : фотоэлектрические и ионизационные. И если ионизационный детектор способен уловить мельчайшие частицы дыма, то фотоэлектрический – более чувствителен к огню. Считается, что оптимальный способ предохранения дома от пожара сочетает оба типа детекторов. Такое устройство называется мультисенсорным детектором.

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Что делать в случае пожара в доме

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO Спальня в рустикальном стиле
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Собственно, не смотря на все превентивные средства, пожары так или иначе зачинаются. В таких случаях следует не полагаться на самодеятельность, а вызывать пожарную службу. Однако, в ожидании спасателей, следует не тратить времени понапрасну, а постараться  локализовать ( если не вовсе устранить) очаг возгорания. Для этого совершенно необходимо в деревянном доме иметь один или несколько огнетушителей.

Важно – информирование детей

Woonhuis Laren, Maas Architecten Maas Architecten Дома в стиле модерн
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Крайне важно, если в доме живут дети, научить их правильно себя вести и реагировать в случае пожара. Как часто бывает, малыши могут повести себя непредсказуемо, например, испугавшись – спрятаться, вместо того, чтобы со всеми вместе покинуть помещение. Найдите возможным объяснить вашему чаду не только, что спички не игрушка, но так же и элементарный порядок действий в случае возгорания.

Как бы то ни было, предвидеть всего, стараясь защитить свой дом от опасности пожара, невозможно. Именно поэтому – особенно в случае с деревянным строением, – совершенно необходимо дом застраховать. Нужно помнить, что для того, чтобы не возникло проблем с компанией-страховщиком, прежде всего следует удостовериться в качестве изоляции электропроводки, в отсутствии трещин и других дефектов печей или каминов, а так же тщательно обработать все деревянные элементы конструкции дома огнеупорным составом.

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