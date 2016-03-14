Как защитить деревянный дом от пожара?

Пожаробезопасность – одно из ключевых требований, предъявляемых ко всякого рода архитектуре. Тем более актуально оно, когда речь идёт о деревянном доме. Требование это обнаруживает себя уже на этапе составления проекта будущего дома, и с новой силой о себе заявляет в тот момент, когда вселяясь в новопостроенный дом, мы начинаем самым непосредственным образом ощущать и соотносить нашу безопасность с защищённостью нашего жилища.
Так что же можно и что необходимо предпринять сегодня для того, чтобы обезопасить свой дом от пожара?
Сегодня мы можем видеть, как неуклонно растёт спрос на деревянные дома. В большой степени это связано с трендом обращения к экологически чистым и природным материалам.
Многих прельщает комфорт и изящество деревянной архитектуры. Прочие же попадают под обаяние ее пластической изысканности. Так или иначе, деревянная архитектура наряду со всеми своими достоинствами обладает и очевидными слабыми местами, происходящими из самой природы материала.
Вне зависимости от того, строите ли вы дом по индивидуальному проекту и становитесь ли перед этим вопросом лицом к лицу на самом раннем этапе, или приобретаете уже построенный дом – пожаробезопасность остаётся актуальным вопросом всегда.
Однако, детекторы с их звуковым оповещением не помогут в том случае, если пожар возникнет в отсутствие дома хозяев. Для таких случаев существуют автоматизированные системы тушения.
Это комплексная система, включающая различные датчики, передающие сигнал извещения о возгорании через процессор к устройствам тушения – спринклерам и оросителям. Эти приспособления, в свою очередь, используют пенный состав для ликвидации возникшего очага возгорания.
Всё же, не смотря на то, что на нынешний момент подобного рода системы далеко не новы и разновидностей их существует огромное множество, едва ли не все они приспособлены для функционирования в зданиях промышленного типа. Неудобство пенного пожаротушения в домашних условиях очевидно – такие составы причиняют значительный урон мебели и предметам быта. В жилых помещениях более употребимыми представляются системы тушения на основе порошков.
Сегодня в нашем распоряжении есть достаточно обширный выбор средств противопожарной защиты архитектурных сооружений. Их можно разделить на две большие категории: конструктивный способ и химическую защиту.
В первом случае речь идёт о соблюдении некоторых конструктивных нормативов. Так, первейшим условием пожаробезопасности является расположение деревянных конструкций и легковоспламеняющихся веществ и материалов на безопасном расстоянии от источников открытого огня и нагревательных приборов. Конструктивный способ в известной мере настаивает на использовании при строительстве клеенного бруса и цементного раствора – при оштукатуривании помещений. И тот, и другой материалы в большой степени сопротивляются возгоранию.
Химическая защита деревянного здания состоит в применении специальных огнеупорных составов для обработки стен дома. Механизм противопожарного действия таких пропиток заключается в том, что на обработанной ими древесине при воздействии огня образуется защитная пленка, которая не горит, а плавится. В результате оплавления огнеупорное покрытие вздувается, образуя воздушную подушку между собою и деревом. Этот “буфер” предотвращает быстрый нагрев и возгорание древесины, благодаря чему пожар можно остановить на начальной стадии.
При строительстве деревянного дома одной из первейших забот в связи с пожарной безопасностью должна стать мысль об адекватном устройстве газового и электрического снабжения, вентиляционной системы и печей.
Крайне важно с должным вниманием отнестись к вопросу выбора стройматериалов, соответствующих требованиям огнеустойчивости. Так, например, следуя высоким стандартам безопасности, необходимо предпочесть балки из древесины, заблаговременно обработанной специальным огнеупорным составом.
К слову, широко известен факт, что деревянные балки обрушиваются при пожаре не так быстро, как, скажем, бетонные.
Для предохранения деревянных конструкций от возгорания сегодня используются специальные составы, которыми следует пропитывать древесину с некоторой регулярностью. Они препятствуют возгоранию путем образования инертных газов, защищающих древесину, при воздействии открытого огня, превращаясь при нагреве в теплоизолирующую смесь.
Кроме того, в качестве дополнительного огнезащитного средства зачастую прибегают к помощи специальных лакокрасочных и утеплительных материалов, обладающих свойствами препятствующими возгоранию.
Не нужно забывать и о том, что главные средства предохранения от возникновения пожара – это средства превентивные. Сегодня это, в первую очередь, различные датчики, фиксирующие уровень задымления или распространения огня.
Задача таких устройств оповестить хозяев дома о возникшей опасности, и оперативно сигнализировать о пожаре в службу спасения. Наиболее распространённый сегодня вариант пожарного извещателя – детектор дыма, компактный, простой в эксплуатации и недорогой прибор. При обнаружении задымлении в помещении детектор издаёт звуковой сигнал.
Существует два типа детекторов дыма : фотоэлектрические и ионизационные. И если ионизационный детектор способен уловить мельчайшие частицы дыма, то фотоэлектрический – более чувствителен к огню. Считается, что оптимальный способ предохранения дома от пожара сочетает оба типа детекторов. Такое устройство называется мультисенсорным детектором.
Собственно, не смотря на все превентивные средства, пожары так или иначе зачинаются. В таких случаях следует не полагаться на самодеятельность, а вызывать пожарную службу. Однако, в ожидании спасателей, следует не тратить времени понапрасну, а постараться локализовать ( если не вовсе устранить) очаг возгорания. Для этого совершенно необходимо в деревянном доме иметь один или несколько огнетушителей.
Крайне важно, если в доме живут дети, научить их правильно себя вести и реагировать в случае пожара. Как часто бывает, малыши могут повести себя непредсказуемо, например, испугавшись – спрятаться, вместо того, чтобы со всеми вместе покинуть помещение. Найдите возможным объяснить вашему чаду не только, что спички не игрушка, но так же и элементарный порядок действий в случае возгорания.
Как бы то ни было, предвидеть всего, стараясь защитить свой дом от опасности пожара, невозможно. Именно поэтому – особенно в случае с деревянным строением, – совершенно необходимо дом застраховать. Нужно помнить, что для того, чтобы не возникло проблем с компанией-страховщиком, прежде всего следует удостовериться в качестве изоляции электропроводки, в отсутствии трещин и других дефектов печей или каминов, а так же тщательно обработать все деревянные элементы конструкции дома огнеупорным составом.