Как защитить деревянный дом от пожара?

Пожаробезопасность – одно из ключевых требований, предъявляемых ко всякого рода архитектуре. Тем более актуально оно, когда речь идёт о деревянном доме. Требование это обнаруживает себя уже на этапе составления проекта будущего дома, и с новой силой о себе заявляет в тот момент, когда вселяясь в новопостроенный дом, мы начинаем самым непосредственным образом ощущать и соотносить нашу безопасность с защищённостью нашего жилища.

Так что же можно и что необходимо предпринять сегодня для того, чтобы обезопасить свой дом от пожара?