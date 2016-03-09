Мечтаете о чистой кухне? Представляем 7 самых практичных столешниц!

Кухню смело можно назвать сердцем дома, основной энергетической зоной. Важную роль при создании атмосферы в ней играет материал, из которого изготовлены рабочие поверхности столов. Это не только красота, но ещё лёгкость ухода и использования, функциональность, надёжность и практичность. При выборе столешницы нужно учесть множество факторов.

Какого-то универсального решения при выборе материала кухонной столешницы нет, так как каждый вариант имеет свои особенности, как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и с точки зрения стиля, и, конечно, стоимости. Давайте разберем виды столешниц и определимся, какая подойдет именно для вашей кухни.