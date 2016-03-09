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Мечтаете о чистой кухне? Представляем 7 самых практичных столешниц!

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CUCINA BROWN STEEL, SteellArt SteellArt КухняСтолешницы
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Кухню смело можно назвать сердцем дома, основной энергетической зоной. Важную роль при создании атмосферы в ней играет материал, из которого изготовлены рабочие поверхности столов. Это не только красота, но ещё лёгкость ухода и использования, функциональность, надёжность и практичность. При выборе столешницы нужно учесть множество факторов.

Какого-то универсального решения при выборе материала кухонной столешницы нет, так как каждый вариант имеет свои особенности, как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и с точки зрения стиля, и, конечно, стоимости. Давайте разберем виды столешниц и определимся, какая подойдет именно для вашей кухни.

Столешницы из ламината

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Безусловно, ламинат является самым бюджетным вариантом для кухни и при этом он становится все более популярным благодаря новым способам отделки, которые могут повторять вид натурального камня, дерева или даже кварца.

Красивый вид и экономию средств ламинированные столешницы вам обеспечат, однако они не отличаются тепло- и ударопрочностью, а также стойкостью к въеданию грязи, поэтому требуют аккуратного обращения.

Столешницы из полированного гранита

Дизайн интерьера таунхауса, Дизайнер Ольга Айсина Дизайнер Ольга Айсина Кухни в эклектичном стиле
Дизайнер Ольга Айсина

Дизайн интерьера таунхауса

Дизайнер Ольга Айсина
Дизайнер Ольга Айсина
Дизайнер Ольга Айсина

Уже давно любимым выбором большинства домовладельцев стали традиционные гранитные столешницы. Они придают кухне высокий класс, заставляют ее казаться богаче, обеспечивая при этом прочную и надежную поверхность для приготовления еды.

Поскольку гранит является натуральным материалом, выбор рисунка этого камня несколько ограничен и к тому же иногда бывает сложно сочетать отдельные плиты. Для сохранения презентабельного вида гранита с него необходимо быстро вытирать все пятна, особенно от масла, вина, кислот и соды, а также периодически полировать его поверхность – как правило, один раз в год.

Деревянная столешница

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ GraniStudio Кухня в средиземноморском стиле Белый
GraniStudio

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

Сочетающие в себе функциональность и декоративность, эти поверхности идеально подходят для готовки пищи – хорошо защищенное дерево является гигиеничным даже для измельчения мяса. В отличие от других бюджетных вариантов, например, ламината, дерево обладает высокой термической устойчивостью, благодаря чему вам не придется беспокоиться из-за оставленной горячей кастрюли или сковороды.

Мраморная столешница

"Горький шоколад" Samarina projects Кухня в стиле минимализм
Samarina projects

Горький шоколад

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Мрамор – это неумирающая классика. Его узорчастость, текстура и роскошь способны в любой кухне создать красивый интерьер. Лучше всего его использовать для небольших секций, например, кухонного острова или зоны работы с тестом.

Он не только эстетичен, но еще и помогает замаскировать износ и светлые пятна. Вневременная привлекательность этого камня придаст любой кухне первоклассный вид, но хотя стоимость мрамора иногда сопоставима со стоимостью гранита, его поверхность является пористой, а потому нуждается в регулярной полировке и специальном уходе без каких-либо кислот.

Стальная столешница

CUCINA BROWN STEEL, SteellArt SteellArt КухняСтолешницы
SteellArt

SteellArt
SteellArt
SteellArt

Нержавеющая сталь придает кухне современный и стильный вид. Кроме того, зеркальная поверхность металла хорошо сочетается с любым цветом и прекрасно поддается очистке – достаточно просто вытирать пятна тряпочкой, смоченной в мягком мыле. Но самой привлекательной характеристикой этого материала является его способность ингибировать бактериальные накопления, поэтому стальные столешницы – самые гигиеничные.

Стеклянная столешница

Kitchen 3s architects and designers ltd
3s architects and designers ltd

Kitchen

3s architects and designers ltd
3s architects and designers ltd
3s architects and designers ltd

Стеклянная столешница появляется всё чаще и чаще на современных кухнях, в основном благодаря своей современной, хотя и классической красоте. Она гарантирует стильность интерьера, не привлекая к себе повышенного внимания. Её не пугают пятна, она легко чистится, устойчива к высоким температурам. Но в тоже время на ней видны все отпечатки и грязь. Ну, и если в доме есть дети, тоже нужно хорошо подумать.

Существую еще и биостеклянные столешницы разного цвета. Они изготовлены из 100% переработанных стеклянных отходов. Да и сами подлежат переработке, когда придёт время. Идеальный выбор для любителей природы.

Бетонная столешница

homify Кухня в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

В последние годы особой популярностью в доме, в том числе и на кухне, стал пользоваться бетон во всём его многообразии. Бетонные столешницы долговечны, если за ними правильно ухаживать, то они в достаточной мере противостоят и механическим повреждениям, и высоким температурам. Но стоит заметить, что они чувствительны к кислотам, тому же лимонному соку. Они могут выпускаться различной формы, цветовой гаммы и текстуры, что тоже относится к несомненным достоинствам. Следует учесть, что такая столешница получается тяжёлой, поэтому требует подходящей крепкой основы.

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