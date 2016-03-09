Мечтаете о чистой кухне? Представляем 7 самых практичных столешниц!

Кухню смело можно назвать сердцем дома, основной энергетической зоной. Важную роль при создании атмосферы в ней играет материал, из которого изготовлены рабочие поверхности столов. Это не только красота, но ещё лёгкость ухода и использования, функциональность, надёжность и практичность. При выборе столешницы нужно учесть множество факторов.
Какого-то универсального решения при выборе материала кухонной столешницы нет, так как каждый вариант имеет свои особенности, как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и с точки зрения стиля, и, конечно, стоимости. Давайте разберем виды столешниц и определимся, какая подойдет именно для вашей кухни.
Безусловно, ламинат является самым бюджетным вариантом для кухни и при этом он становится все более популярным благодаря новым способам отделки, которые могут повторять вид натурального камня, дерева или даже кварца.
Красивый вид и экономию средств ламинированные столешницы вам обеспечат, однако они не отличаются тепло- и ударопрочностью, а также стойкостью к въеданию грязи, поэтому требуют аккуратного обращения.
Уже давно любимым выбором большинства домовладельцев стали традиционные гранитные столешницы. Они придают кухне высокий класс, заставляют ее казаться богаче, обеспечивая при этом прочную и надежную поверхность для приготовления еды.
Поскольку гранит является натуральным материалом, выбор рисунка этого камня несколько ограничен и к тому же иногда бывает сложно сочетать отдельные плиты. Для сохранения презентабельного вида гранита с него необходимо быстро вытирать все пятна, особенно от масла, вина, кислот и соды, а также периодически полировать его поверхность – как правило, один раз в год.
Сочетающие в себе функциональность и декоративность, эти поверхности идеально подходят для готовки пищи – хорошо защищенное дерево является гигиеничным даже для измельчения мяса. В отличие от других бюджетных вариантов, например, ламината, дерево обладает высокой термической устойчивостью, благодаря чему вам не придется беспокоиться из-за оставленной горячей кастрюли или сковороды.
Горький шоколад
Мрамор – это неумирающая классика. Его узорчастость, текстура и роскошь способны в любой кухне создать красивый интерьер. Лучше всего его использовать для небольших секций, например, кухонного острова или зоны работы с тестом.
Он не только эстетичен, но еще и помогает замаскировать износ и светлые пятна. Вневременная привлекательность этого камня придаст любой кухне первоклассный вид, но хотя стоимость мрамора иногда сопоставима со стоимостью гранита, его поверхность является пористой, а потому нуждается в регулярной полировке и специальном уходе без каких-либо кислот.
Нержавеющая сталь придает кухне современный и стильный вид. Кроме того, зеркальная поверхность металла хорошо сочетается с любым цветом и прекрасно поддается очистке – достаточно просто вытирать пятна тряпочкой, смоченной в мягком мыле. Но самой привлекательной характеристикой этого материала является его способность ингибировать бактериальные накопления, поэтому стальные столешницы – самые гигиеничные.
Стеклянная столешница появляется всё чаще и чаще на современных кухнях, в основном благодаря своей современной, хотя и классической красоте. Она гарантирует стильность интерьера, не привлекая к себе повышенного внимания. Её не пугают пятна, она легко чистится, устойчива к высоким температурам. Но в тоже время на ней видны все отпечатки и грязь. Ну, и если в доме есть дети, тоже нужно хорошо подумать.
Существую еще и биостеклянные столешницы разного цвета. Они изготовлены из 100% переработанных стеклянных отходов. Да и сами подлежат переработке, когда придёт время. Идеальный выбор для любителей природы.
В последние годы особой популярностью в доме, в том числе и на кухне, стал пользоваться бетон во всём его многообразии. Бетонные столешницы долговечны, если за ними правильно ухаживать, то они в достаточной мере противостоят и механическим повреждениям, и высоким температурам. Но стоит заметить, что они чувствительны к кислотам, тому же лимонному соку. Они могут выпускаться различной формы, цветовой гаммы и текстуры, что тоже относится к несомненным достоинствам. Следует учесть, что такая столешница получается тяжёлой, поэтому требует подходящей крепкой основы.