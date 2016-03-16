​Лучшие варианты мягкой мебели для небольшой гостиной

Элегантное английское кресло высокой и округлой спинкой – образчик классической мебели, совмещающей в себе отличную эргономику, компактные размеры и безупречный стиль. В самой Англии его именуют «wingback chair»: спинка с крыльями или крылатый стул. Прижились и такие определения для кресла, как «каминное» и «дедушкино». В России его долгое время называли «вольтеровским», потому что в эпоху великого философа эта мебель получила наибольшее распространение в Европе. Словом, за этим креслом за практически триста лет использования закрепилось немало самых разных названий и репутация неизменного лидера комфорта домашней обстановки.