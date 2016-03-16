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​Лучшие варианты мягкой мебели для небольшой гостиной

Перла Вереника Перла Вереника
homify ГостинаяАксессуары и декорации Ротанг / Лоза Коричневый
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Любая гостиная – большая или маленькая, требует создания уютной атмосферы для отдыха с семьей и друзьями, что невозможно себе представить без мягкой мебели. Мини-диванчики и угловые конструкции помогут составить в интерьере композицию для беседы и чаепития, стильные кресла и мягкие пуфы – подстроить использование гостиной под самые разные ситуации. 

1. Двух-местный диван

homify ГостинаяАксессуары и декорации Ротанг / Лоза Коричневый
homify

homify
homify
homify

Диван не обязательно должен представлять из себя нечто огромное, небольшие аккуратные двухместные диваны – очень удобное место для отдыха в небольшой комнате: компактное, стильное и достаточно вместительное. Такие диванчики могут найти себе место практически в любом помещении – от прихожей до гостиной, от спальни до кабинета.

2. Угловой диван

homify Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Угловая конструкция диванчика поможет компактно разместить большое количество удобных мест для широкой компании и сформировать комфортную зону отдыха в полной комплектации: журнальный стол, торшеры или настенные светильники для регулирования уровня освещения, стеллаж с книгами или навесные полки у изголовья.

3. Кровать-диван

Mieszkanie z industrialnym akcentem, Designbox Marta Bednarska-Małek Designbox Marta Bednarska-Małek Гостиная в стиле лофт
Designbox Marta Bednarska-Małek

Designbox Marta Bednarska-Małek
Designbox Marta Bednarska-Małek
Designbox Marta Bednarska-Małek

Самый практичный вариант для малогабаритной квартиры – это, конечно, трансформируемые диваны, совмещающие в себе две самых важных функции: мягкое просторное спальное место и уютные сидения для оформления гостиной. Если ваша квартира не отличается большим метражом, то единственной возможностью разместить сразу два таких массивных предмета. Разнообразные типы трансформации – от самой простой книжки-дивана до усовершенствованного пантографа помогут найти вариант наиболее подходящий под ваши задачи.

4. Стильное кресло с высокой спинкой

homify ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Оранжевый
homify

homify
homify
homify

Элегантное английское кресло высокой и округлой спинкой – образчик классической мебели, совмещающей в себе отличную эргономику, компактные размеры и безупречный стиль. В самой Англии его именуют «wingback chair»: спинка с крыльями или крылатый стул. Прижились и такие определения для кресла, как «каминное» и «дедушкино». В России его долгое время называли «вольтеровским», потому что в эпоху великого философа эта мебель получила наибольшее распространение в Европе. Словом, за этим креслом за практически триста лет использования закрепилось немало самых разных названий и репутация неизменного лидера комфорта  домашней обстановки.

5. Шезлонг?..

OLDSCHOOL MODERN YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) ГостинаяДиваны и кресла Железо / Сталь Коричневый
Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG)

Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG)
Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG)
Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG)

Пляжная конструкция шезлонга оказалась достаточно удобной и для применения в домашних интерьерах: такие диванчики отличаются легкой формой, изящным силуэтом и своеобразным стилем. Регулируемая высота спинки – значительное отличие и весомый плюс, который помогает подстроить кресло под каждого человека и обеспечить наиболее комфортное положение для отдыха. Кроме того, конструкцию кресла-шезлонга очень легко переставить в нужное место: небольшой вес и компактные размеры позволяют использовать его в совершенно разных помещениях и обстановке.

6. Пуфы

PROJETO RESIDENCIAL - TAMBORÉ , RUTE STEDILE INTERIORES RUTE STEDILE INTERIORES Гостиные в эклектичном стиле
RUTE STEDILE INTERIORES

RUTE STEDILE INTERIORES
RUTE STEDILE INTERIORES
RUTE STEDILE INTERIORES

Наиболее мобильным вариантом мягкой мебели для гостиной станут разноформатные пуфы, их можно использовать и в дополнение к диванам и креслам, и в целом решать интерьер гостиной с помощью трансформируемых конструкций из пуфов. Безкаркасные пуфы с высокой спинкой – используются в основном как легкие кресла, а низкие пуфы прямоугольной формы могут быть и журнальными столиками, и подставкой для ног, и просто удобной подушкой для отдыха.

7. Оригинальный диван под заказ

Золотые ключи Студия Марии Боровской Гостиная в стиле модерн
Студия Марии Боровской

Золотые ключи

Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской

Для гостиной нестандартной формы, оригинального многофункционального интерьера – всегда можно заказать мягкую мебель по своим чертежам и эскизам. Дизайнеры и самостоятельно могут разработать нужную модель под размеры помещения с учетом всех стилевых нюансов интерьера. Мягкая мебель легко конструируется практически в любой форме: от кубических модулей до сложных изгибов линий. 

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Какой диванчик станет идеальным для вашей гостиной?

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