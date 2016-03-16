​Лучшие варианты мягкой мебели для небольшой гостиной

Любая гостиная – большая или маленькая, требует создания уютной атмосферы для отдыха с семьей и друзьями, что невозможно себе представить без мягкой мебели. Мини-диванчики и угловые конструкции помогут составить в интерьере композицию для беседы и чаепития, стильные кресла и мягкие пуфы – подстроить использование гостиной под самые разные ситуации.
Диван не обязательно должен представлять из себя нечто огромное, небольшие аккуратные двухместные диваны – очень удобное место для отдыха в небольшой комнате: компактное, стильное и достаточно вместительное. Такие диванчики могут найти себе место практически в любом помещении – от прихожей до гостиной, от спальни до кабинета.
Угловая конструкция диванчика поможет компактно разместить большое количество удобных мест для широкой компании и сформировать комфортную зону отдыха в полной комплектации: журнальный стол, торшеры или настенные светильники для регулирования уровня освещения, стеллаж с книгами или навесные полки у изголовья.
Самый практичный вариант для малогабаритной квартиры – это, конечно, трансформируемые диваны, совмещающие в себе две самых важных функции: мягкое просторное спальное место и уютные сидения для оформления гостиной. Если ваша квартира не отличается большим метражом, то единственной возможностью разместить сразу два таких массивных предмета. Разнообразные типы трансформации – от самой простой книжки-дивана до усовершенствованного пантографа помогут найти вариант наиболее подходящий под ваши задачи.
Элегантное английское кресло высокой и округлой спинкой – образчик классической мебели, совмещающей в себе отличную эргономику, компактные размеры и безупречный стиль. В самой Англии его именуют «wingback chair»: спинка с крыльями или крылатый стул. Прижились и такие определения для кресла, как «каминное» и «дедушкино». В России его долгое время называли «вольтеровским», потому что в эпоху великого философа эта мебель получила наибольшее распространение в Европе. Словом, за этим креслом за практически триста лет использования закрепилось немало самых разных названий и репутация неизменного лидера комфорта домашней обстановки.
Пляжная конструкция шезлонга оказалась достаточно удобной и для применения в домашних интерьерах: такие диванчики отличаются легкой формой, изящным силуэтом и своеобразным стилем. Регулируемая высота спинки – значительное отличие и весомый плюс, который помогает подстроить кресло под каждого человека и обеспечить наиболее комфортное положение для отдыха. Кроме того, конструкцию кресла-шезлонга очень легко переставить в нужное место: небольшой вес и компактные размеры позволяют использовать его в совершенно разных помещениях и обстановке.
Наиболее мобильным вариантом мягкой мебели для гостиной станут разноформатные пуфы, их можно использовать и в дополнение к диванам и креслам, и в целом решать интерьер гостиной с помощью трансформируемых конструкций из пуфов. Безкаркасные пуфы с высокой спинкой – используются в основном как легкие кресла, а низкие пуфы прямоугольной формы могут быть и журнальными столиками, и подставкой для ног, и просто удобной подушкой для отдыха.
Для гостиной нестандартной формы, оригинального многофункционального интерьера – всегда можно заказать мягкую мебель по своим чертежам и эскизам. Дизайнеры и самостоятельно могут разработать нужную модель под размеры помещения с учетом всех стилевых нюансов интерьера. Мягкая мебель легко конструируется практически в любой форме: от кубических модулей до сложных изгибов линий.