Взгляд вверх – потолочные обои в интерьере

Потолочные обои – это один из уже привычных видов отделки. Вместе с тем, несмотря на достаточно долгую традицию использования этого вида отделочных материалов, особенности правильного и разнообразного применения потолочных обоев не всегда активно используются и учитываются.
Прежде всего, нужно учитывать возможности комплексного интерьерного оформления. Потолочные обои под покраску или подобранные в нужный тон, помогают создать целостное цветовое решение интерьера, что всегда значительно улучшает качество восприятия пространства – увеличивает его объем, позволяет выгодно очертить структуру помещения, зонирование и динамику.
Также в потолочных обоях часто присутствует своя интересная текстура, которой сложно добиться другими способами декорирования – это могут быть и шелковистые переливы полутонов, и фактурные рисунки в структуре волокон, и узоры выдавленные в материале. Все эти элементы декора на потолке в сочетании с правильно подобранным освещением позволяют оживить интерьер комнаты в причудливой игре света и тени.
Потолочные обои ярких, насыщенных оттенков добавляют в интерьер цветовой динамики, глубины. Потолок с таким декором становится самостоятельным игроком интерьерной комбинации, дополняя или противопоставляя, сливаясь с общей активной цветовой гаммой или акцентируя спокойные полутона.
Теплый и душевный стиль кантри близок по своему настроению к рустикальному, но более активный, по-деревенски открытый и простодушный, поэтому потолочные обои натуральных бежевых оттенков с цветочным узором смотрятся органично в кантри-интерьере. Такой потолочный декор созвучен настроению звонких переливов пения птиц и свежим запахам летнего разнотравия из распахнутого в раннее утро окна. Кроме того, потолочные обои бежево-зеленых оттенков отлично сочетаются и с другими элементами кантри-стиля в этом интерьере: потолочные деревянные балки, теплого древесного цвета паркет, текстиль травянисто-цветочного орнамента. Все это в комплексе с потолочными обоями составляет теплую и лучистую гамму цветов, напоминая о близости кантри-стилистики к природным мотивам.
Классический стиль интерьера зачастую строится на сложном сочетании ряда разнообразных элементов. Так и ансамбль этого классический интерьера гостиной украшают потолочные обои в рамах и элементы лепнины. Потолочные обои деликатно оттеняют рельефные элементы декора потолка, выделяя геометрическую структуру пространства. Центральный темно-бежевый прямоугольник обрамлен прямоугольной рамкой более светлого оттенка и рядом потолочных светильников. Такая сложная многоуровневая геометрическая структура благодаря сочетанию нескольких светлых полутонов классических потолочных обоев смотрится аристократично и изысканно выдержанно в каждой детали.
Благородный и таинственный фиолетовый цвет – главный герой и украшение этой гостиной. Богатством и многообразием сочетаний оттенков фиолетового интерьер этой гостиной похож на многогранную игру фиолетового света в глубине драгоценного аметиста замысловатой огранки. Каждый элемент интерьера по-своему акцентирует нам переливы и оттенки фиолетового. Потолочные обои светло-фиолетовых тонов гармонично дополняют общее цветовое решение интерьера и оттеняют светлыми узорами текстуры насыщенную активную цветовую гамму декора стен.
Изучить все нюансы использования фиолетового цвета можно в статье Фиолетовый цвет в интерьере – загадочный и богемный
Отделка стен и потолка комнаты одинаковым светлым цветом существенно расширяет пространство интерьера. Невесомая светло-голубая гамма потолочных обоев, дополненная полупрозрачными небольшими светильниками-капельками уводит взгляд высоко-высоко растворяя границы комнаты. Все пространство комнаты кажется заполненным легким цветом в оттенках высокого светлого неба и пронизанным насквозь тонкими потоками лучистого солнечного света.
Интерьер этой гостиной в теплых тонах, с нотками классического стиля – подчеркивают и оттеняют тонкие оранжевые акценты отделки потолка. Белая рама традиционных светлых потолочных обоев обрамляет темно-бежевый прямоугольник, с глянцевой фактурой и ярко-оранжевой линией по периметру. Так спокойное изящество классических форм находит общий язык с элементами в стиле модерн в общей теме стремления к красоте и чистоте форм.
Две параллельные, оттененные линии, динамично продолжают свой путь поперек комнаты со стен на потолок и создают в небольшой спальне совершенно новый образ пространства, что подчеркивается общей отделкой стен и потолка. Нежная гладкая текстура обоев на потолке сливается с линией стен и выстраивается в нужное направление, подчиняясь акцентам подсветки. Дымчатые полутона оттенков и полупрозрачный узор декора стен и потолка, мягко переливаясь на свету, служат идеальным фоном для белой кровати и розового текстиля в спальне.
С помощью потолочных обоев легко можно задавать свои правила игры пространству и интерьеру, превращая, например, сочетанием цветов и форм на потолке длинные вытянутые комнаты в квадратные помещения с арками возле окна. Так, потолочные обои сиреневого цвета позволили визуально отделить часть спальни в уютную зону с туалетным столиком, не загромождая комнату дополнительными предметами и перегородками. Ощущение зонирования комнаты создается исключительно визуальными приемами разделения геометрии потолка с помощью сочетания цветов потолочных обоев.
В основе декора этой спальни от YAKUSHA DESIGN – сочетание полутонов цвета и освещения. Оригинальные светильники, изящно струятся вниз прозрачными нитями хрусталя и света. Мельчайшие отблески хрустальных огоньков плавно растекаются от светильников по волнистой текстуре потолочных обоев. Мягкая игра полутонов белого цвета в рисунке потолочных обоев и мелкие брызги дрожащих огоньков хрустальных водопадов светильников создают в интерьере этой спальни настроение светлой таинственной сказки, ощущение юной чистоты и нежности.
Рустикальный стиль обособленно выделяется среди всех других своей неизменной тягой к натуральным материалам, в том числе и в потолочных обоях: пергамент, льняное полотно, рисовая бумага, хоть шкура медведя – все это будет смотреться в качестве декора потолка рустикального интерьера адекватно остальным составляющим стиля. Главное в таком материале для потолочных обоев – его фактурность, текстура необработанных волокон, незримое излучение теплой энергии живой природы. Для потолочных обоев в рустикальном стиле может использоваться любой натуральный материал, все они хорошо сочетаются с другими природными элементами интерьера в этом стиле.
Екатеринодар(Краснодар)
Ночь это время, когда сны и мечты оживают. Засыпая на такой кровати, постепенно погружаешься в атмосферу полета над ночным городом – фреска в изголовье, потолочные обои цвета ночного неба и весь город внизу за панорамным окном. Темно-фиолетовые потолочные обои помогут полностью погрузится в ощущение полета над огнями ночного города. Цвет потолочных обоев здесь играет и роль композиционной составляющей и, благодаря насыщенному глубокому оттенку, добавляет объема небольшому пространству.