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Взгляд вверх – потолочные обои в интерьере

Перла Вереника Перла Вереника
1-комнатная квартира в ЖК "Екатеринодар" (Краснодар), Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Спальня в стиле модерн
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Потолочные обои – это один из уже привычных видов отделки. Вместе с тем, несмотря на достаточно долгую традицию использования этого вида отделочных материалов,  особенности правильного и разнообразного применения потолочных обоев не всегда активно используются и учитываются.

Прежде всего, нужно учитывать возможности комплексного интерьерного оформления. Потолочные обои под покраску или подобранные в нужный тон, помогают создать целостное цветовое решение интерьера, что всегда значительно улучшает качество восприятия пространства – увеличивает его объем, позволяет выгодно очертить структуру помещения, зонирование и динамику. 

Также в потолочных обоях часто присутствует своя интересная текстура, которой сложно добиться другими способами декорирования – это могут быть и шелковистые переливы полутонов, и фактурные рисунки в структуре волокон, и узоры выдавленные в материале. Все эти элементы декора на потолке в сочетании с правильно подобранным освещением позволяют оживить интерьер комнаты в причудливой игре света и тени.

Потолочные обои ярких, насыщенных оттенков добавляют в интерьер цветовой динамики, глубины. Потолок с таким декором становится самостоятельным игроком интерьерной комбинации, дополняя или противопоставляя, сливаясь с общей активной цветовой гаммой или акцентируя спокойные полутона.

Кантри в цветах

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Спальня в стиле кантри
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Теплый и душевный стиль кантри близок по своему настроению к рустикальному, но более активный, по-деревенски открытый и простодушный, поэтому потолочные обои натуральных  бежевых оттенков с цветочным узором смотрятся органично в кантри-интерьере. Такой потолочный декор созвучен настроению звонких переливов пения птиц и свежим запахам летнего разнотравия из распахнутого в раннее утро окна. Кроме того, потолочные обои бежево-зеленых оттенков отлично сочетаются и с другими элементами кантри-стиля в этом интерьере: потолочные деревянные балки, теплого древесного цвета паркет, текстиль травянисто-цветочного орнамента. Все это в комплексе с потолочными обоями составляет теплую и лучистую гамму цветов, напоминая о близости кантри-стилистики к природным мотивам.

Классический декор

Интерьеры, Яникова Светлана Яникова Светлана Гостиная в классическом стиле
Яникова Светлана

Интерьеры

Яникова Светлана
Яникова Светлана
Яникова Светлана

Классический стиль интерьера зачастую строится на сложном сочетании ряда разнообразных элементов. Так и ансамбль этого классический интерьера гостиной украшают потолочные обои в рамах и элементы лепнины. Потолочные обои деликатно оттеняют рельефные элементы декора потолка, выделяя геометрическую структуру пространства. Центральный темно-бежевый прямоугольник обрамлен прямоугольной рамкой более светлого оттенка и рядом потолочных светильников. Такая сложная многоуровневая геометрическая структура благодаря сочетанию нескольких светлых полутонов классических потолочных обоев смотрится аристократично и изысканно выдержанно в каждой детали.

В фиолетовых тонах

Интерьеры, Яникова Светлана Яникова Светлана Гостиная в классическом стиле
Яникова Светлана

Интерьеры

Яникова Светлана
Яникова Светлана
Яникова Светлана

Благородный и таинственный фиолетовый цвет – главный герой и украшение этой гостиной. Богатством и многообразием сочетаний оттенков фиолетового интерьер этой гостиной похож на многогранную игру фиолетового света в глубине драгоценного аметиста замысловатой огранки. Каждый элемент интерьера по-своему акцентирует нам переливы и оттенки фиолетового. Потолочные обои светло-фиолетовых тонов гармонично дополняют общее цветовое решение интерьера и оттеняют светлыми узорами текстуры насыщенную активную цветовую гамму декора стен.

Изучить все нюансы использования фиолетового цвета можно в статье Фиолетовый цвет в интерьере – загадочный и богемный

На фоне неба

ДЕТАЛИ КВАРТИРЫ НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ, Zi-design Interiors Zi-design Interiors Гостиная в стиле модерн
Zi-design Interiors

ДЕТАЛИ КВАРТИРЫ НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ

Zi-design Interiors
Zi-design Interiors
Zi-design Interiors

Отделка стен и потолка комнаты  одинаковым светлым цветом существенно расширяет пространство интерьера. Невесомая светло-голубая гамма потолочных обоев, дополненная полупрозрачными небольшими светильниками-капельками уводит взгляд высоко-высоко растворяя границы комнаты. Все пространство комнаты кажется заполненным легким цветом в оттенках высокого светлого неба и пронизанным насквозь тонкими потоками лучистого солнечного света.

Теплые контрасты

Двухкомнатная квартира. Часть, Инна Михайская Инна Михайская Гостиная в классическом стиле
Инна Михайская

Двухкомнатная квартира. Часть

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Интерьер этой гостиной в теплых тонах, с нотками классического стиля – подчеркивают и оттеняют тонкие оранжевые акценты отделки потолка. Белая рама традиционных светлых потолочных обоев обрамляет темно-бежевый прямоугольник, с глянцевой фактурой  и ярко-оранжевой линией по периметру. Так спокойное изящество классических форм находит общий язык с элементами в стиле модерн  в общей теме стремления к красоте и чистоте форм. 

Нежность текстуры

Спальня homify Спальня в скандинавском стиле
homify

Спальня

homify
homify
homify

Две параллельные, оттененные линии, динамично продолжают свой путь поперек комнаты  со стен на потолок и создают в небольшой спальне совершенно новый образ пространства, что подчеркивается общей отделкой стен и потолка. Нежная гладкая текстура обоев на потолке сливается с линией стен и выстраивается в нужное направление, подчиняясь акцентам подсветки. Дымчатые полутона оттенков и полупрозрачный узор декора стен и потолка, мягко переливаясь на свету,  служат идеальным фоном для белой кровати и розового текстиля в спальне.

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Цветовое зонирование

Лавандовые мечты, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Спальня в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
Дизайн-студия Екатерины Поповой

Лавандовые мечты

Дизайн-студия Екатерины Поповой
Дизайн-студия Екатерины Поповой
Дизайн-студия Екатерины Поповой

С помощью потолочных обоев легко можно задавать свои правила игры пространству и интерьеру, превращая, например,  сочетанием цветов и форм на потолке длинные вытянутые комнаты в квадратные помещения с арками возле окна. Так, потолочные обои сиреневого цвета позволили визуально отделить часть спальни в уютную зону с туалетным столиком, не загромождая комнату дополнительными предметами и перегородками. Ощущение зонирования комнаты создается исключительно визуальными приемами разделения геометрии потолка с помощью сочетания цветов потолочных обоев. 

Текстурное украшение потолка

Fashion apartment, Yakusha Design Yakusha Design Спальня в эклектичном стиле
Yakusha Design

Fashion apartment

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

В основе декора этой спальни от YAKUSHA DESIGN  – сочетание полутонов цвета и освещения. Оригинальные светильники, изящно струятся вниз прозрачными нитями хрусталя и света. Мельчайшие отблески хрустальных огоньков плавно растекаются от светильников по волнистой текстуре потолочных обоев. Мягкая игра полутонов белого цвета в рисунке потолочных обоев и мелкие брызги дрожащих огоньков хрустальных водопадов светильников создают в интерьере этой спальни настроение светлой таинственной сказки, ощущение юной чистоты и нежности.

Особенности рустикального стиля

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Спальня в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Рустикальный стиль обособленно выделяется среди всех других своей неизменной тягой к натуральным материалам, в том числе и в потолочных обоях: пергамент, льняное полотно, рисовая бумага, хоть шкура медведя – все это будет смотреться в качестве декора потолка рустикального интерьера адекватно остальным составляющим стиля. Главное в таком материале для потолочных обоев – его фактурность, текстура необработанных волокон, незримое излучение теплой энергии живой природы. Для потолочных обоев в рустикальном стиле может использоваться любой натуральный материал, все они хорошо сочетаются с другими природными элементами интерьера в этом стиле.

Ночь над городом

1-комнатная квартира в ЖК "Екатеринодар" (Краснодар) Студия интерьерного дизайна happy.design Спальня в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

1-комнатная квартира в ЖК Екатеринодар (Краснодар)

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Ночь это время, когда сны и мечты оживают. Засыпая на такой кровати, постепенно погружаешься в атмосферу полета над ночным городом –  фреска в изголовье, потолочные обои цвета ночного неба и весь город внизу за панорамным окном. Темно-фиолетовые потолочные обои помогут полностью погрузится в ощущение полета над огнями ночного города. Цвет потолочных обоев здесь играет и роль композиционной составляющей и, благодаря насыщенному глубокому оттенку,  добавляет объема небольшому пространству. 

Как убрать комнату за 20 минут
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