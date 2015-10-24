Взгляд вверх – потолочные обои в интерьере

Потолочные обои – это один из уже привычных видов отделки. Вместе с тем, несмотря на достаточно долгую традицию использования этого вида отделочных материалов, особенности правильного и разнообразного применения потолочных обоев не всегда активно используются и учитываются.

Прежде всего, нужно учитывать возможности комплексного интерьерного оформления. Потолочные обои под покраску или подобранные в нужный тон, помогают создать целостное цветовое решение интерьера, что всегда значительно улучшает качество восприятия пространства – увеличивает его объем, позволяет выгодно очертить структуру помещения, зонирование и динамику.

Также в потолочных обоях часто присутствует своя интересная текстура, которой сложно добиться другими способами декорирования – это могут быть и шелковистые переливы полутонов, и фактурные рисунки в структуре волокон, и узоры выдавленные в материале. Все эти элементы декора на потолке в сочетании с правильно подобранным освещением позволяют оживить интерьер комнаты в причудливой игре света и тени.

Потолочные обои ярких, насыщенных оттенков добавляют в интерьер цветовой динамики, глубины. Потолок с таким декором становится самостоятельным игроком интерьерной комбинации, дополняя или противопоставляя, сливаясь с общей активной цветовой гаммой или акцентируя спокойные полутона.