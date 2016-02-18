Примеры кухонного редизайна

Проекты из раздела «До и После», которые мы частенько размещаем на страницах homify, помогают нашим читателям более четко сформулировать свои пожелания перед тем, как приступить к ремонту. Таким образом, можно сэкономить массу времени на поисках необходимого цвета краски, мебели или аксессуаров. В этой книге идей мы покажем сразу несколько интересных примеров редизайна жилплощади. Каждый заслуживает отдельного внимания и обсуждения.
Редизайн квартиры, пусть даже косметический, практически всегда содержит в себе несколько подводных камней. Только опыт позволяет избегать возможных сложностей, поэтому многие предпочитают обращаться за помощью к профессионалам — дизайнерам интерьера и архитекторам, которые могут не только сделать необходимый расчет стоимости ремонта и подобрать соответствующие пожеланиям клиента материалы, но и проследить за правильным исполнением своего авторского проекта.
На предыдущем фото мы видим кухню, с которой вроде бы все правильно: она имеет неплохую технику и достаточно много места, чтобы разместить различную утварь. Однако сочетание цвета кофе и сливок наводит на размышления о том, как все же правильно его использовать в таком пространстве… Переделка кухни нам нравится намного больше. Дизайнеры подчеркнули высоту потолков, добавили помещению больше света, достойно украсив его концептуальной люстрой и бра.
Диваны для кухни с обивкой из ткани на базе деревянного каркаса — решение удобное, однако, современные тренды диктуют новые условия для придания столовой благородного вида.
Обновленный силуэт кухни придется нашим читателям больше по нраву. После ремонта её невозможно узнать. Стенам придали нежный оттенок слоновой кости, на полу вместо старой плитки появился ламинат — помещение заиграло свежестью и новыми красками. От прежней мебели не осталось и следа. Для удобства в пространстве столовой также установили диван, но более компактный и современный.
На этом изображении мы видим, что помещение готовится к финальной отделке. Прежде чем перелистнуть фотографию, давайте попробуем представить, какой облик приобретет кухня с таким широким арочным проемом? Будет ли вход в помещение иметь двери или дизайнеры придумали нечто оригинальное для этого пространства?
После продолжительных ремонтных работ в интерьере была реализована концепция сочетания современного и промышленного дизайна. Комната с гладкими нейтральными стенами и одной акцентированной кирпичной вставкой выглядит невероятно стильно. Классический венский стул идеально гармонирует с современной мебелью.
Интерьер этого помещения переносит нас на несколько десятилетий назад. Так выглядели типичные квартиры в ГДР. Такое убранство можно встретить и по сей день, однако жители современной Германии понемногу отказываются от громоздких шкафов в пользу новой функциональной мебели.
При редизайне этой комнаты бабушкина мебель не пострадала. Здесь появился новый современный гарнитур, однако главные предметы интерьера из середины прошлого столетия остались на своих местах. Неброские краски, ровные поверхности, фактурные акценты — вот и весь секрет обаяния и уюта этой кухни.
Сочетание белого и морского синего цветов — неплохое решение для кухни. Однако если не соблюсти баланс, то интерьер будет напоминать, скорее, госпиталь, нежели уютное пространство для приготовления кулинарных шедевров.
Перед нами весьма достойный и недорогой пример переделки. Белый кухонный гарнитур выигрышно смотрится с фартуком из керамической плитки кремового цвета. От верхних шкафов дизайнеры отказались в пользу сохранения пространственной свободы. Акценты проставлены при помощи хромированной фурнитуры и оборудования. Напоминанием о прежнем интерьере служит лишь плитка, которая украшает лестничные ступени.
Такое приятное сочетание обоев и зеленой краски, увы, не смогло прибавить помещению должного уюта. После того, как хозяева убрали практически всю мебель, больше света в этом маленьком кухонном пространстве не стало. Порой необходимо прибегать к радикальным решениям, таким как снос стен в целях расширения пространства.
Плохое освещение было компенсировано за счет покраски стен и установки кухонного гарнитура белого цвета. Для этого пространства было также создано несколько световых сценариев, таким образом, настроение и атмосфера помещения не останется статичной.
Облагораживание промышленных помещений для дальнейшего проживания — это тренд сегодняшних дней. В зданиях заброшенных фабрик создаются просторные офисы и квартиры. С первого взгляда может показаться, что при производстве работ в стиле лофт на всем экономятся деньги, но на самом деле это не так.
После ремонтных работ, безусловно, многое изменилось. Свежий интерьер студии имеет четко выраженную концепцию пространственной свободы. Стены покрыли штукатуркой, потолок покрасили белой краской, дав возможность проявиться контурам кирпичной кладки. Окна были расширены, на потолках виднеются железобетонные балки перекрытий. Главный принцип дизайна интерьера новой кухни — это простота и практичность.