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Примеры кухонного редизайна

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Wohn- und Büroloft, studioinges Architektur und Städtebau studioinges Architektur und Städtebau Столовая комната в стиле минимализм
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Проекты из раздела «До и После», которые мы частенько размещаем на страницах homify, помогают нашим читателям более четко сформулировать свои пожелания перед тем, как приступить к ремонту. Таким образом, можно сэкономить массу времени на поисках необходимого цвета краски, мебели или аксессуаров. В этой книге идей мы покажем сразу несколько интересных примеров редизайна жилплощади. Каждый заслуживает отдельного внимания и обсуждения.

Сочетание цветов

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Редизайн квартиры, пусть даже косметический, практически всегда содержит в себе несколько подводных камней. Только опыт позволяет избегать возможных сложностей, поэтому многие предпочитают обращаться за помощью к профессионалам — дизайнерам интерьера и архитекторам, которые могут не только сделать необходимый расчет стоимости ремонта и подобрать соответствующие пожеланиям клиента материалы, но и проследить за правильным исполнением своего авторского проекта.

Свежий облик

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

На предыдущем фото мы видим кухню, с которой вроде бы все правильно: она имеет неплохую технику и достаточно много места, чтобы разместить различную утварь. Однако сочетание цвета кофе и сливок наводит на размышления о том, как все же  правильно его использовать в таком пространстве… Переделка кухни нам нравится намного больше. Дизайнеры подчеркнули высоту потолков, добавили помещению больше света, достойно украсив его концептуальной люстрой и бра.

Старая мебель

Haus-Erdgeschoss-Komplettsanierung , Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Диваны для кухни с обивкой из ткани на базе деревянного каркаса — решение удобное, однако, современные тренды диктуют новые условия для придания столовой благородного вида.

Комфорт со вкусом

Haus-Erdgeschoss-Komplettsanierung , Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Обновленный силуэт кухни придется нашим читателям больше по нраву. После ремонта её невозможно узнать. Стенам придали нежный оттенок слоновой кости, на полу вместо старой плитки появился ламинат — помещение заиграло свежестью и новыми красками. От прежней мебели не осталось и следа. Для удобства в пространстве столовой также установили диван, но более компактный и современный.

Глобальная переделка

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

На этом изображении мы видим, что помещение готовится к финальной отделке. Прежде чем перелистнуть фотографию, давайте попробуем представить, какой облик приобретет кухня с таким широким арочным проемом? Будет ли вход в помещение иметь двери или дизайнеры придумали нечто оригинальное для этого пространства?

Промышленные акценты

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Гостиная в стиле лофт
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

После продолжительных ремонтных работ в интерьере была реализована концепция сочетания современного и промышленного дизайна.  Комната с гладкими нейтральными стенами и одной акцентированной кирпичной вставкой выглядит невероятно стильно. Классический венский стул идеально гармонирует с современной мебелью.

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Дорогой сердцу винтаж

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Интерьер этого помещения переносит нас на несколько десятилетий назад. Так выглядели типичные квартиры в ГДР. Такое убранство можно встретить и по сей день, однако жители современной Германии понемногу отказываются от громоздких шкафов в пользу новой функциональной мебели.

Мебель как семейная реликвия

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

При редизайне этой комнаты бабушкина мебель не пострадала. Здесь появился новый современный гарнитур, однако главные предметы интерьера из середины прошлого столетия остались на своих местах. Неброские краски, ровные поверхности, фактурные акценты — вот и весь секрет обаяния и уюта этой кухни.

На встречу к переменам

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Сочетание белого и морского синего цветов — неплохое решение для кухни. Однако если не соблюсти баланс, то интерьер будет напоминать, скорее, госпиталь, нежели уютное пространство для приготовления кулинарных шедевров.

Стерильная чистота

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Перед нами весьма достойный и недорогой пример переделки. Белый кухонный гарнитур выигрышно смотрится с фартуком из керамической плитки кремового цвета. От верхних шкафов дизайнеры отказались в пользу сохранения пространственной свободы. Акценты проставлены при помощи хромированной фурнитуры и оборудования. Напоминанием о прежнем интерьере служит лишь плитка, которая украшает лестничные ступени.

Маленькая кухня

Apartment in Berlin, Susanne Stauch Susanne Stauch
Susanne Stauch

Susanne Stauch
Susanne Stauch
Susanne Stauch

Такое приятное сочетание обоев и зеленой краски, увы, не смогло прибавить помещению должного уюта. После того, как хозяева убрали практически всю мебель, больше света в этом маленьком кухонном пространстве не стало. Порой необходимо прибегать к радикальным решениям, таким как снос стен в целях расширения пространства.

Свет решает

Apartment in Berlin, Susanne Stauch Susanne Stauch
Susanne Stauch

Susanne Stauch
Susanne Stauch
Susanne Stauch

Плохое освещение было компенсировано за счет покраски стен и установки кухонного гарнитура белого цвета. Для этого пространства было также создано несколько световых сценариев, таким образом, настроение и атмосфера помещения не останется статичной.

Однажды на старой фабрике…

Wohn- und Büroloft, studioinges Architektur und Städtebau studioinges Architektur und Städtebau
studioinges Architektur und Städtebau

studioinges Architektur und Städtebau
studioinges Architektur und Städtebau
studioinges Architektur und Städtebau

Облагораживание промышленных помещений для дальнейшего проживания — это тренд сегодняшних дней. В зданиях заброшенных фабрик создаются просторные офисы и квартиры. С первого взгляда может показаться, что при производстве работ в стиле лофт на всем экономятся деньги, но на самом деле это не так.

Лофт дизайн и интеллектуальный концепт

Wohn- und Büroloft, studioinges Architektur und Städtebau studioinges Architektur und Städtebau Столовая комната в стиле минимализм
studioinges Architektur und Städtebau

studioinges Architektur und Städtebau
studioinges Architektur und Städtebau
studioinges Architektur und Städtebau

После ремонтных работ, безусловно, многое изменилось. Свежий интерьер студии имеет четко выраженную концепцию пространственной свободы.  Стены покрыли штукатуркой, потолок покрасили белой краской, дав возможность проявиться контурам кирпичной кладки. Окна были расширены, на потолках виднеются железобетонные балки перекрытий. Главный принцип дизайна интерьера новой кухни — это простота и практичность.

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