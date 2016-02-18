Примеры кухонного редизайна

На предыдущем фото мы видим кухню, с которой вроде бы все правильно: она имеет неплохую технику и достаточно много места, чтобы разместить различную утварь. Однако сочетание цвета кофе и сливок наводит на размышления о том, как все же правильно его использовать в таком пространстве… Переделка кухни нам нравится намного больше. Дизайнеры подчеркнули высоту потолков, добавили помещению больше света, достойно украсив его концептуальной люстрой и бра.