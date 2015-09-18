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Что украсит серый день? Красивая и необычная посуда!

Перла Вереника Перла Вереника
TEAEVE®, EIGENart EIGENart КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
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Зачастую утро мы начинаем именно с чашки кофе или чая в руке, а  если обратить внимание, сколько всего раз за день мы соприкасаемся с посудой –  тарелки, блюдца, чашки и стаканы разных видов выстроятся в длинную дорожку и скажут нам одну простую вещь, посуда играет в нашей жизни очень даже значимую, хотя и малозаметную в бытовой суете роль. Так почему же не сделать с  помощью оригинальной чашки, расписной тарелки или уютного чайничка эти встречи чуть более яркими и эмоционально-позитивными? Ведь это самый простой способ добавить в обыденную повседневность той самой жизненной свежести, простодушной улыбки и повода, включив фантазию и воображение, отвлечься от ежеминутных дел и забот. 

Красивая и необычная, яркая и оригинальная, классическая и изысканная, стильная и авторская – столько вариантов посуды может заменить обычную и скучную, что просто нет никаких разумных причин  отказываться от такого доступного способа раскрасить серый цвет будничной реальности. Начните хотя бы с любимой чашки!

Классика фарфорового стиля

Москва, Весковский переулок, Prosperity Prosperity КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Prosperity

Москва, Весковский переулок

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Такая  красивая и необычная посуда уже на протяжении многих десятилетий является воплощением классики и элегантности. Так называемый рисунок кобальтовая сеточка на белом фарфоре впервые появилась еще в 1945 году на посуде тогда Ломоносовского, а сейчас Императорского фарфорового завода. Автором этого знаменитого на весь мир узора стала художница  Анна Яцкевич, а основа этого рисунка восходит к традиционным орнаментам посуды императорских домов  Европы 18 века. Этим высоким стилем дворцовой строгой красоты и изысканности по-прежнему пронизана каждая тонкая линия хрупких фарфоровых форм.

Если Чеширский Кот улыбается, значит, это кому-нибудь нужно

Тарелка с персонажем Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Shatreez

Тарелка с персонажем

Shatreez
Shatreez
Shatreez

Один из гарантированных способов найти красивую и необычную посуду – это обратиться к изделиям ручной работы. Вооружившись вдохновением и традиционными технологиями деколи на фарфоре дизайнеры могут сделать авторское произведение искусства  из самых обычных предметов. И что также далеко немаловажно, мастера ручной работы постараются  в своем произведении максимально совместить оригинальность и художественный стиль и  все самые индивидуальные пожелания заказчика  - от имен всех родственников на семейном сервизе до любимого героя сказок ваших детей.

Также способы декорирования уютной кухни можно подробно изучить в статье 10 приемов дизайна уютной кухни

Черный квадрат, белый акцент

22 homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

22

homify
homify
homify

Всегда  хочется, чтобы стиль интерьера был выдержан в каждой его детали,  поэтому, конечно,  посуда также должна сочетаться с основным направлением оформления столовой. Красивая и необычная посуда поможет дополнительно декорировать и завершить образ интерьера, придав всему звучанию стройность и гармонию. Истинный характер интерьера, как и человека открывается в мелочах,  поэтому стоит уделить особое внимание столовой посуде и каждая трапеза – будь то тихий семейный ужин или теплая встреча давних друзей,  пройдет в атмосфере красоты и комфорта.

Чудо-юдо рыба-кит

Porzellan Upcycling, Raummission Raummission КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Raummission

Raummission
Raummission
Raummission

Чайник с клювиком или птичка с носиком, загадки из хвостиков, китов и птичек. Помните детские стихи К. Чуковского про путаницу, где рыбы по полю гуляют, а лисички взяли спички и да, представьте  себе, подожгли океан?..  А помните, как утром просыпались когда были маленькими, и каждый раз находилось что-то  новое, такое манящее и любопытное в уютной и привычной комнате…  Давайте  попробуем, как и авторы этого ироничного кофейного сервиза,  не переставать искать новое в привычном, снова научимся удивляться и радоваться каждой мелочи. Ведь для этого так мало надо – построить мысленно воображаемую пирамидку из чашек,  нечаянно заметить сходство чайника с маленькой доброй птичкой, да и просто – улыбнуться без особой торжественной причины.

Travel forever

The London transport, The New English The New English КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
The New English

The London transport

The New English
The New English
The New English

Прочувствовать характер лаконичного лондонского стиля дает возможность оригинальный комплект красивой и необычной посуды, декорированной схемами, шрифтами и чертежами. Основой этой серии предметов от британской студии THE NEW ENGLISH выбрана тема лондонского транспорта. Фирменный стиль лондонской транспортной системы является одним из лучших в мире примеров построения четкого и элегантного единого  фирменного стиля для огромного количества разнообразных элементов и вариантов использования.  Объединяющим стержнем этой системы является так называемый  «roundel» – традиционный символ лондонского метро, такой же общеизвестный и узнаваемый как двухэтажные автобусы и БигБен. 

Маленький будда

TEAEVE®, EIGENart EIGENart КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
EIGENart

EIGENart
EIGENart
EIGENart

Изящная и милая чайная пара сразу  располагает к неспешной душевной беседе  в теплой дружеской обстановке. Эта пара чашек своими узорами и рисунком напоминает нам  о восточных размеренно-неторопливых традициях чаепития. Аромат и терпкий вкус чая, тихая медленная мелодия, умиротворение и созерцание… конечно все это только наши мечты, образы далекие и недостижимые, но поэтому мы наверное и любим посидеть с чашечкой горячего чая, чтобы немного отвлечься от суеты дня и подарить себе пять минут тихого отдыха.

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Веселые совята

Tägliche Freuden - Becher aus Porzellan für Zuhause, Büro und Freunde, G. Wurm GmbH + Co. KG G. Wurm GmbH + Co. KG КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
G. Wurm GmbH + Co. KG

G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG

Веселое семейство маленьких совят смотрит с белых чашек круглыми глазками и желает вам ух-какого доброго утра, ух-ух-какого бодрого дня и любимого всеми совами,  уютного вечера. Вы думаете, что все совы одинаковые и сонные? Ни в коем случае, у каждой свой характер и можно легко подобрать особую чашечку под характер любого гостя. А может быть вы немного суеверны и каждый раз выбирая наугад чашку для утреннего кофе будете загадывать – вот эта желтенькая попалась, значит будет хорошая погода, с сердечком – да-да, будем надеяться и все сбудется, коричневая с ромбиками-конфетками – ну значит все будет в шоколаде!

Рустикальный стиль в посуде

Доски и посуда, FUGA FUGA КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
FUGA

Доски и посуда

FUGA
FUGA
FUGA

Особая достоверность есть в этой нарочито грубой посуде рустикального стиля.  Обостренная естественность природных материалов и форм делает  такие вещи самоценными своей индивидуальностью в нашем сером мире штампов и конвейеров, где так хочется настоящего – хотя бы в какой-то мелочи… .

Рустикальный стиль это своеобразное противопоставление футуристичности и модерну, построенное на сочетание минималистичных  форм и эко-материалов, и посуда в такой стилистике придает безусловно особые интонации каждому самому простому блюду.

Буковка к буковке

Design Letters, Design Letters Design Letters Сад в стиле минимализм
Design Letters

Design Letters

Design Letters
Design Letters
Design Letters

Эта оригинальная посуда с буковками входит в общую коллекцию самых разнообразных дизайнерских вещей в таком же типографическом стиле: подушки и полотенца, аксессуары для самых разнообразных декоративных композиций с буковками, вазы и тарелки, вилки и чашки. Все эти аксессуары выполнены в едином стилевом решении и их разнообразные сочетания позволяют собирать в  рамках одного и того же минималистичного интерьера бесконечное количество динамичных, легких, светлых решений.

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