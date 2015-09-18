Что украсит серый день? Красивая и необычная посуда!

Зачастую утро мы начинаем именно с чашки кофе или чая в руке, а если обратить внимание, сколько всего раз за день мы соприкасаемся с посудой – тарелки, блюдца, чашки и стаканы разных видов выстроятся в длинную дорожку и скажут нам одну простую вещь, посуда играет в нашей жизни очень даже значимую, хотя и малозаметную в бытовой суете роль. Так почему же не сделать с помощью оригинальной чашки, расписной тарелки или уютного чайничка эти встречи чуть более яркими и эмоционально-позитивными? Ведь это самый простой способ добавить в обыденную повседневность той самой жизненной свежести, простодушной улыбки и повода, включив фантазию и воображение, отвлечься от ежеминутных дел и забот.

Красивая и необычная, яркая и оригинальная, классическая и изысканная, стильная и авторская – столько вариантов посуды может заменить обычную и скучную, что просто нет никаких разумных причин отказываться от такого доступного способа раскрасить серый цвет будничной реальности. Начните хотя бы с любимой чашки!