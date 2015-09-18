Что украсит серый день? Красивая и необычная посуда!

Зачастую утро мы начинаем именно с чашки кофе или чая в руке, а если обратить внимание, сколько всего раз за день мы соприкасаемся с посудой – тарелки, блюдца, чашки и стаканы разных видов выстроятся в длинную дорожку и скажут нам одну простую вещь, посуда играет в нашей жизни очень даже значимую, хотя и малозаметную в бытовой суете роль. Так почему же не сделать с помощью оригинальной чашки, расписной тарелки или уютного чайничка эти встречи чуть более яркими и эмоционально-позитивными? Ведь это самый простой способ добавить в обыденную повседневность той самой жизненной свежести, простодушной улыбки и повода, включив фантазию и воображение, отвлечься от ежеминутных дел и забот.
Красивая и необычная, яркая и оригинальная, классическая и изысканная, стильная и авторская – столько вариантов посуды может заменить обычную и скучную, что просто нет никаких разумных причин отказываться от такого доступного способа раскрасить серый цвет будничной реальности. Начните хотя бы с любимой чашки!
Такая красивая и необычная посуда уже на протяжении многих десятилетий является воплощением классики и элегантности. Так называемый рисунок
кобальтовая сеточка на белом фарфоре впервые появилась еще в 1945 году на посуде тогда Ломоносовского, а сейчас Императорского фарфорового завода. Автором этого знаменитого на весь мир узора стала художница Анна Яцкевич, а основа этого рисунка восходит к традиционным орнаментам посуды императорских домов Европы 18 века. Этим высоким стилем дворцовой строгой красоты и изысканности по-прежнему пронизана каждая тонкая линия хрупких фарфоровых форм.
Один из гарантированных способов найти красивую и необычную посуду – это обратиться к изделиям ручной работы. Вооружившись вдохновением и традиционными технологиями деколи на фарфоре дизайнеры могут сделать авторское произведение искусства из самых обычных предметов. И что также далеко немаловажно, мастера ручной работы постараются в своем произведении максимально совместить оригинальность и художественный стиль и все самые индивидуальные пожелания заказчика - от имен всех родственников на семейном сервизе до любимого героя сказок ваших детей.
Также способы декорирования уютной кухни можно подробно изучить в статье 10 приемов дизайна уютной кухни
Всегда хочется, чтобы стиль интерьера был выдержан в каждой его детали, поэтому, конечно, посуда также должна сочетаться с основным направлением оформления столовой. Красивая и необычная посуда поможет дополнительно декорировать и завершить образ интерьера, придав всему звучанию стройность и гармонию. Истинный характер интерьера, как и человека открывается в мелочах, поэтому стоит уделить особое внимание столовой посуде и каждая трапеза – будь то тихий семейный ужин или теплая встреча давних друзей, пройдет в атмосфере красоты и комфорта.
Чайник с клювиком или птичка с носиком, загадки из хвостиков, китов и птичек. Помните детские стихи К. Чуковского про путаницу, где рыбы по полю гуляют, а лисички взяли спички и да, представьте себе, подожгли океан?.. А помните, как утром просыпались когда были маленькими, и каждый раз находилось что-то новое, такое манящее и любопытное в уютной и привычной комнате… Давайте попробуем, как и авторы этого ироничного кофейного сервиза, не переставать искать новое в привычном, снова научимся удивляться и радоваться каждой мелочи. Ведь для этого так мало надо – построить мысленно воображаемую пирамидку из чашек, нечаянно заметить сходство чайника с маленькой доброй птичкой, да и просто – улыбнуться без особой торжественной причины.
Прочувствовать характер лаконичного лондонского стиля дает возможность оригинальный комплект красивой и необычной посуды, декорированной схемами, шрифтами и чертежами. Основой этой серии предметов от британской студии THE NEW ENGLISH выбрана тема лондонского транспорта. Фирменный стиль лондонской транспортной системы является одним из лучших в мире примеров построения четкого и элегантного единого фирменного стиля для огромного количества разнообразных элементов и вариантов использования. Объединяющим стержнем этой системы является так называемый «roundel» – традиционный символ лондонского метро, такой же общеизвестный и узнаваемый как двухэтажные автобусы и БигБен.
Изящная и милая чайная пара сразу располагает к неспешной душевной беседе в теплой дружеской обстановке. Эта пара чашек своими узорами и рисунком напоминает нам о восточных размеренно-неторопливых традициях чаепития. Аромат и терпкий вкус чая, тихая медленная мелодия, умиротворение и созерцание… конечно все это только наши мечты, образы далекие и недостижимые, но поэтому мы наверное и любим посидеть с чашечкой горячего чая, чтобы немного отвлечься от суеты дня и подарить себе пять минут тихого отдыха.
Веселое семейство маленьких совят смотрит с белых чашек круглыми глазками и желает вам ух-какого доброго утра, ух-ух-какого бодрого дня и любимого всеми совами, уютного вечера. Вы думаете, что все совы одинаковые и сонные? Ни в коем случае, у каждой свой характер и можно легко подобрать особую чашечку под характер любого гостя. А может быть вы немного суеверны и каждый раз выбирая наугад чашку для утреннего кофе будете загадывать – вот эта желтенькая попалась, значит будет хорошая погода, с сердечком – да-да, будем надеяться и все сбудется, коричневая с ромбиками-конфетками – ну значит все будет в шоколаде!
Особая достоверность есть в этой нарочито грубой посуде рустикального стиля. Обостренная естественность природных материалов и форм делает такие вещи самоценными своей индивидуальностью в нашем сером мире штампов и конвейеров, где так хочется настоящего – хотя бы в какой-то мелочи… .
Рустикальный стиль это своеобразное противопоставление футуристичности и модерну, построенное на сочетание минималистичных форм и эко-материалов, и посуда в такой стилистике придает безусловно особые интонации каждому самому простому блюду.
Эта оригинальная посуда с буковками входит в общую коллекцию самых разнообразных дизайнерских вещей в таком же типографическом стиле: подушки и полотенца, аксессуары для самых разнообразных декоративных композиций с буковками, вазы и тарелки, вилки и чашки. Все эти аксессуары выполнены в едином стилевом решении и их разнообразные сочетания позволяют собирать в рамках одного и того же минималистичного интерьера бесконечное количество динамичных, легких, светлых решений.