​Геометрические фигуры являются новой тенденцией 2016 – в чем секрет?

В кухонном царстве четкая геометрия модулей – самое верное решение для качественного уровня функциональности. Сборный конструктор разноформатных кубов и параллелепипедов может заполнять верхний или нижний ярус, а может – и всю стену. И при этом дизайн такого помещения только выигрывает от такой геометричности форм. Геометрия модулей отлично справляется с наведением порядка на кухне – ведь здесь так легко можно заблудится в разноформатных кастрюльках и поварешках, которые так быстро заполняют все пространство и загружают зрительное восприятие интерьера. Единообразный модульный подход в организации кухонного пространства преобразует весь этот хаос в целостную систему и помогает найти каждому предмету свое место.