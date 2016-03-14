​Геометрические фигуры являются новой тенденцией 2016 – в чем секрет?

Геометрия в принципе является основой построения любого интерьера: пропорции комнаты, сочетание форм мебели, узоров отделки. Но на этом работе с геометрией в интерьере только начинается – ведь те же принципы восприятия человеком кругов и квадратов, треугольников и линий вполне применимы к любому отдельно-взятому предмету, будь то ковер или диван.
Как известно, бриллиант от алмаза отличается не составом, а именно геометрией формы. Точная огранка, идеальная линия каждой грани превращает природные материал в произведение ювелирного искусства. Этот же прием работы с геометрией преобразует обычное зеркало в изящный настенный декор, достаточно лишь к стандартному прямоугольному полотну добавить несколько новых граней.
Все новое – хорошо забытое старое, и очередная волна популярности техники пэчворк, еще одно тому подтверждение. Современные интерьеры в буквальном смысле запестрели многоцветием этих узоров, благо лоскутная техника шитья дает возможность проявить всю свою фантазию. Каждый такой предмет, выполненный даже с применением самых простых приемов составления аппликаций из кусочков ткани, в любом случае получается ярко-индивидуальным. Удобство использования пэчвокрк-текстиля в интерьере: вы подобрать в его основу нужные вам цветовые сочетания, узоры, просто составить это все в произвольном порядке – и готово! Геометрия лоскутов сама сделает за вас все остальное, превратив ворох ткани в стильную вещицу.
Круглый столы – это один из наиболее традиционных вариантов оформления столовой, образец радушия и гостеприимства. Но не всегда такие конструкции логично вписываются в современные габариты комнат и стилевые решения интерьера. Геометрические эксперименты дизайнеров помогают вернуть актуальность и практичность этим несомненно красивым предметам мебели. Угловой столик с полукруглой столешницей прекрасно разместиться даже в очень ограниченном пространстве кухни, не занимая лишнего места. А вариант, совмещающий свободный уголок и вращающуюся конструкцию столешницы поможет сделать обеденный стол гораздо более функциональным.
Привычные формы мягкой мебели – не догма, а скорее лишь основа для геометрических дизайнерских экспериментов. Причудливые изгибы и эргономичные формы, кубическая геометрия и мягкие трансформирующиеся сидения – все это лишь отдаленно напоминает обычные диваны, но прекрасно выполняет ту же функцию.
В кухонном царстве четкая геометрия модулей – самое верное решение для качественного уровня функциональности. Сборный конструктор разноформатных кубов и параллелепипедов может заполнять верхний или нижний ярус, а может – и всю стену. И при этом дизайн такого помещения только выигрывает от такой геометричности форм. Геометрия модулей отлично справляется с наведением порядка на кухне – ведь здесь так легко можно заблудится в разноформатных кастрюльках и поварешках, которые так быстро заполняют все пространство и загружают зрительное восприятие интерьера. Единообразный модульный подход в организации кухонного пространства преобразует весь этот хаос в целостную систему и помогает найти каждому предмету свое место.
Еще один образец нетипичной геометрии – журнальный столик, хрупкий и невесомый словно изящная модель оригами. Но при всей своей легкости конструкции, такое сплетение ребер – самый надежный и устойчивый вариант. Именно четкая геометрия каждой грани позволяет сочетать в таких предметах мебели прочность и воздушные сплетения тонких узоров.