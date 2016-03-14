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​Геометрические фигуры являются новой тенденцией 2016 – в чем секрет?

Перла Вереника Перла Вереника
МНОГОГРАННЫЕ ЗЕРКАЛА, KAGADATO KAGADATO Ванная комнатаЗеркала Стекло
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Геометрия в принципе является основой построения любого интерьера: пропорции комнаты, сочетание форм мебели, узоров отделки. Но на этом работе с геометрией в интерьере только начинается – ведь те же принципы восприятия человеком кругов и квадратов, треугольников и линий вполне применимы к любому отдельно-взятому предмету, будь то ковер или диван. 

Геометрия зеркал

Многогранное зеркало - DIAMOND -6[silver] KAGADATO Ванная комнатаЗеркала Стекло
KAGADATO

Многогранное зеркало – DIAMOND -6[silver]

KAGADATO
KAGADATO
KAGADATO

Как известно, бриллиант от алмаза отличается не составом, а именно геометрией формы. Точная огранка, идеальная линия каждой грани превращает природные материал в произведение ювелирного искусства. Этот же прием работы с геометрией преобразует обычное зеркало в изящный настенный декор, достаточно лишь к стандартному прямоугольному полотну добавить несколько новых граней.

Ковры и пледы в стиле пэчворк для спальни

Patchworkdecke,rot,blau, schneiderei jerke schneiderei jerke ГостинаяАксессуары и декорации Натуральное волокно Красный
schneiderei jerke

schneiderei jerke
schneiderei jerke
schneiderei jerke

Все новое – хорошо забытое старое, и очередная волна популярности техники пэчворк, еще одно тому подтверждение. Современные интерьеры в буквальном смысле запестрели многоцветием этих узоров, благо лоскутная техника шитья дает возможность проявить всю свою фантазию. Каждый такой предмет, выполненный даже с применением самых простых приемов составления аппликаций из кусочков ткани, в любом случае получается ярко-индивидуальным. Удобство использования пэчвокрк-текстиля в интерьере: вы подобрать в его основу нужные вам цветовые сочетания, узоры, просто составить это все в произвольном порядке – и готово! Геометрия лоскутов сама сделает за вас все остальное, превратив ворох ткани в стильную вещицу.

Радиально-угловой стол для столовой

homify Столовая комнатаСтолы
homify

homify
homify
homify

Круглый столы – это один из наиболее традиционных вариантов оформления столовой, образец радушия и гостеприимства. Но не всегда такие конструкции логично вписываются в современные габариты комнат и стилевые решения интерьера. Геометрические эксперименты дизайнеров помогают вернуть актуальность и практичность этим несомненно красивым предметам мебели. Угловой столик  с полукруглой столешницей прекрасно разместиться даже в очень ограниченном пространстве кухни, не занимая лишнего места. А вариант, совмещающий свободный уголок и вращающуюся конструкцию столешницы поможет сделать обеденный стол гораздо более функциональным.

Скульптурная софа

Роскошный диван для рок-звезды A-partment Спальная комната Диваны и шезлонги Фиолетовый / Лиловый
A-partment

Роскошный диван для рок-звезды

A-partment
A-partment
A-partment

Привычные формы мягкой мебели – не догма, а скорее лишь основа для геометрических дизайнерских экспериментов. Причудливые изгибы и эргономичные формы, кубическая геометрия и мягкие трансформирующиеся сидения – все это лишь отдаленно напоминает обычные диваны, но прекрасно выполняет ту же функцию.

Модульные элементы для кухни

Green House Studio, OMCD Architects OMCD Architects Кухня в стиле минимализм Бетон Белый
OMCD Architects

OMCD Architects
OMCD Architects
OMCD Architects

В кухонном царстве четкая геометрия модулей – самое верное решение для качественного уровня функциональности. Сборный конструктор разноформатных кубов и параллелепипедов может заполнять верхний или нижний ярус, а может – и всю стену. И при этом дизайн такого помещения только выигрывает от такой геометричности форм.  Геометрия модулей отлично справляется с наведением порядка на кухне – ведь здесь так легко можно заблудится в разноформатных кастрюльках и поварешках, которые так быстро заполняют все пространство и загружают зрительное восприятие интерьера. Единообразный модульный подход в организации кухонного пространства преобразует весь этот хаос в целостную систему и помогает найти каждому предмету свое место.

Журнальный столик – привычный элемент в новой геометрии

FRACTAL SIDE TABLE, 이호기 이호기 ГостинаяДиваны и журнальные столики
이호기

이호기
이호기
이호기

Еще один образец нетипичной геометрии – журнальный столик, хрупкий и невесомый словно изящная модель оригами. Но при всей своей легкости конструкции, такое сплетение ребер – самый надежный и устойчивый вариант. Именно четкая геометрия каждой грани позволяет сочетать в таких предметах мебели прочность и воздушные сплетения тонких узоров.

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Какие геометрические фигуры подойдут вашему интерьеру: мягкие полукруги, четкие грани?

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