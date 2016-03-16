Сделай сам: 6 идей для самодельных каркасов кровати

Спальная комната является особенной и личной комнатой в доме. Это место предназначено для сна и отдыха. Поэтому в спальне должны быть максимально отражены наши вкусы и желания. Так как кровать является одним из самых главных предметов мебели в спальне, то она должна быть тщательно подобрана. Есть разные критерии, которые нужно учитывать при выборе кровати, к примеру, ее размер, площадь комнаты, стиль интерьера, декор.
Для некоторых очень важна цена. Если ваше решение зависит от имеющегося бюджета, то выбор корпуса для кровати будет более узким. Но это не должно стать проблемой. Есть корпуса для кроватей, которые можно сделать легко своими руками, вложив минимум средств. С этим справятся даже новички. Представляем вашему вниманию 6 корпусов для кроватей, которые можно сделать самому.
Подвешенная кровать является одной из самых интересных из всех самодельных видов. Она придает не только оригинальный вид спальне, но и создает удивительное ощущение пространства. Для такой кровати должна быть сделана опорная точка, чтобы ее можно было повесить. Открытые стропила потолка идеально подходят для подвешивания кровати.
Важно, чтобы перекрытия смогли выдержать весь вес каркаса и людей. Для подвешивания нужно не 4 цепи, а 5. Последняя крепится к полу, фиксируя центр кровати. Отверстия для подвеса делают на расстоянии не менее 10 см от края по углам и в центре, если вы используете страховочный крепеж снизу, о котором написано выше. Фиксируем затем на подвесные крюки. Теперь у вас есть своя подвешенная кровать!
Размер спальни зачастую не очень большой, вследствие чего возникают проблемы с размещением различных мест для хранения вещей. В последнее время дизайнеры придумывают все более изобретательные способы нахождения мест для хранения вещей, особенно в спальной комнате. Для этого отлично подходит дополнительное пространство под кроватью. Как использовать это место? Разместите там специальные подкроватные шкафчики для вещей. Сделать самому такую кровать просто. Можно использовать обычный дизайн корпуса, в который встраивают потом готовые шкафчики или тоже их делают своими руками. Можно взять ящики от старой мебели. Важно, чтобы рама была прочной, способной выдержать вес матраса и людей.
Одной из самых популярных тенденций в лофт дизайне является кровать из труб. Каркас такой кровати делается из промышленных металлических труб и трубных фиттингов. Это создает удивительно простой, чистый и очень современный вид в любой спальне. Первое, что нужно учитывать при построении каркаса из трубы, это размер матраса, то есть кровать должна быть нужного размера.
Владея этой информацией, сделайте простой и быстрый эскиз желаемой кровати, чтобы знать, какие материалы понадобятся. Потом возьмите все необходимое. Трубы доступны в большинстве хозяйственных магазинов. Фиттинги возьмите стальные или алюминиевые. Если планируется большая кровать, то нужна будет дополнительная опора посередине кровати.
Самый простой каркас для кровати можно сделать из паллетов. Паллеты в течение долгого времени использовались для доставки товаров в таких местах, как супермаркеты и разные торговые точки. В последнее время люди стали применять этот материал в дизайнерских целях. Он является относительно прочным элементом, так как предназначен для хранения продуктов значительного веса. Поэтому паллеты идеальны для того, чтобы их использовать в качестве корпуса для кровати.
Чтобы сделать такую кровать, нужно просто найти нужное количество паллет, подходящих по размеру и высоте вашей постели. Потом нужно приобрести материалы для их крепления, они продаются в хозяйственных магазинах. Затем выберите цвет для кровати и приступайте к работе.
Пластиковые коробки также хороши для создания каркаса для кровати. В них можно поместить всякую мелочь и предметы, которыми вы редко пользуетесь. Исходя из размера матраса, рассчитайте нужное количество коробок. Подберите их форму и размеры в соответствии с вашим желанием. Пластиковые коробки имеют небольшую цену, они прочны. У них есть крышка, что несомненно является плюсом при нахождении под кроватью.
Для создания каркаса кровати из ящиков для продуктов понадобится примерно 20-30 штук, но это зависит от размера матраса. Такой каркас особенно эффектно будет смотреться в стиле рустик. Данные ящики могут также использоваться как места хранения для вещей. Поставьте ящики в ряды, как они будут располагаться под кроватью. Затем начните их соединять между собой, продевая крепления в боковые отверстия, а потом и сами ряды. Затяните крепление, чтобы не было нигде слабины, а ящики не сдвигались во время эксплуатации. При желании их можно покрасить или закрыть фанерой. Теперь можно поставить матрас!
Надеемся, что вы нашли для себя подходящую идею для создания каркаса для кровати. Не бойтесь экспериментировать и быть оригинальными.