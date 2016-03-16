Сделай сам: 6 идей для самодельных каркасов кровати

Спальная комната является особенной и личной комнатой в доме. Это место предназначено для сна и отдыха. Поэтому в спальне должны быть максимально отражены наши вкусы и желания. Так как кровать является одним из самых главных предметов мебели в спальне, то она должна быть тщательно подобрана. Есть разные критерии, которые нужно учитывать при выборе кровати, к примеру, ее размер, площадь комнаты, стиль интерьера, декор.

Для некоторых очень важна цена. Если ваше решение зависит от имеющегося бюджета, то выбор корпуса для кровати будет более узким. Но это не должно стать проблемой. Есть корпуса для кроватей, которые можно сделать легко своими руками, вложив минимум средств. С этим справятся даже новички. Представляем вашему вниманию 6 корпусов для кроватей, которые можно сделать самому.