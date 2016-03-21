Цветочные кашпо из поддонов своими собственными руками

Сделать своими руками ящик для цветов, и ничего при этом не потратить из вашего кошелька на материалы, оказывается проще простого.

Порой в поисках для дизайнерских решений прибегают к самым замысловатым способам и уникальным, дорогим материалам. Бесспорно результат во много того стоит. Эффектность от конечного результата в этом случае может оправдывать дороговизну используемых для этого материалов. Однако если из них вы сами что-то делаете своими руками, то траты вполне могут существенным образом сказаться на вашем собственном или семейном бюджете. Но, что если при должном старании и оригинальности идей, сделать что – то нисколько не уступающее по актуальности и внешнему виду, но не применяя при этом каких – либо дорогостоящих элементов? Бывает достаточным осмотреться вокруг и задействовать творческую сообразительность и трудолюбие, чтобы получить оригинальное, ничем не уступающее более дорогостоящим образцам, изделие.

Распространенным декоративным элементом для украшения дома и дворовой территории является ящик для цветов (кашпо). Если в ваши планы входит высадить побольше цветов и растений и разместить их во многих местах двора или дома, то необязательно тратиться на готовые кашпо, их с успехом можно сделать собственными руками.