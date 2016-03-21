Цветочные кашпо из поддонов своими собственными руками

Сделать своими руками ящик для цветов, и ничего при этом не потратить из вашего кошелька на материалы, оказывается проще простого.
Порой в поисках для дизайнерских решений прибегают к самым замысловатым способам и уникальным, дорогим материалам. Бесспорно результат во много того стоит. Эффектность от конечного результата в этом случае может оправдывать дороговизну используемых для этого материалов. Однако если из них вы сами что-то делаете своими руками, то траты вполне могут существенным образом сказаться на вашем собственном или семейном бюджете. Но, что если при должном старании и оригинальности идей, сделать что – то нисколько не уступающее по актуальности и внешнему виду, но не применяя при этом каких – либо дорогостоящих элементов? Бывает достаточным осмотреться вокруг и задействовать творческую сообразительность и трудолюбие, чтобы получить оригинальное, ничем не уступающее более дорогостоящим образцам, изделие.
Распространенным декоративным элементом для украшения дома и дворовой территории является ящик для цветов (кашпо). Если в ваши планы входит высадить побольше цветов и растений и разместить их во многих местах двора или дома, то необязательно тратиться на готовые кашпо, их с успехом можно сделать собственными руками.
Материалом более всего подходящим для того, чтобы сделать ящик для цветов, конечно же будет дерево. Дабы упростить и удешевить сам процесс производства кашпо, можно не покупать дощечки, например ту же самую вагонку, а воспользоваться деревянными частями какой – то конструкции.
Наилучшим образом для вашей задумки смастерить ящик для цветов подойдут использованные деревянные поддоны (паллеты). Эти деревянные приспособления служат в качестве платформ для складирования, хранения или перемещения грузов, а также на строительных площадках. Но так как в течение эксплуатации поддоны выходят из строя и становятся уже непригодными к использованию, их в огромном количестве собирают для утилизации в отведенных для этого местах, либо попросту выбрасывают на свалку. При желании, обзавестись такими поддонами в нужном количестве, не составит трудностей. Для своего основного предназначения такие паллеты уже конечно же не пригодны, но дощечки из которых они состоят, станут превосходным, и по сути бесплатным материалом для ваших кашпо.
После того, как более или менее целые поддоны, вы таким образом раздобыли, предстоит их аккуратно разобрать. Сначала нужно осмотреть дерево, отметив нетронутые и поврежденные участки. Так как при демонтаже по недосмотру легко можно повредить дощечки в тех местах, где они хорошо сохранились, и тогда материал будет безнадежно испорчен. Обычно способом скрепления конструкции поддона становятся гвозди. Поэтому применив гвоздодер или любой подходящий металлический предмет в качестве распорного рычага, следует аккуратно и с усилием поддеть доски, и одну за одной отделить их от брусков. После, пассатижами вынуть из досок торчащие гвозди. Ножовкой по дереву с мелкими зубьями отпилите поврежденные гвоздями края досок, оставляя их среднюю часть. Ящик для цветов из подобного чернового материала собирать естественно пока что еще будет нельзя. Но нужные заготовки для этого появятся.
Определившись с точными параметрами, с которыми задуман ящик для цветов, следующим шагом станет разметка и распиловка досок по нужным размерам. Не лишним будет еще раз осмотреть все доски на предмет сколов, заусенец и шероховатостей. И при наличии этих пусть и незначительных дефектов, тщательно зашлифовать поверхность дощечек. Ведь каждый ваш будущий ящик для цветов должен выглядеть не хуже купленного в магазине. Хорошим подспорьем в шлифовке станет электрический инструмент, предназначенный для шлифовальных работ. Тщательно пройдите виброшлифовальной машинкой по обеим сторонам обрабатываемых досок. Результат удастся получить за довольно короткое время и что самое главное отменного качества. Благодаря этому поверхность досок приобретет гладкую и блестящую фактуру. Но даже если электроинструмента в нужный момент не окажется под рукой, вполне подойдет и обычная наждачная бумага с мелким диаметром зерна абразива.
Первым делом перед основной сборкой вам необходимо собрать верхнюю и нижнюю рамки. Всего их сделать придется четыре – две внутренние, на которые впоследствии и лягут доски, образующие стенки и днище ящика, и две внешние, прикрепляемые с наружной стороны.
Ящик для цветов, вмещая внутри себя некоторое количество грунта, должен иметь прочное днище и не менее прочные стены, поэтому при сборке надо уделить особое внимание ее качеству и надежности.
Рамки собираются посредством стыковки дощечек торцовыми кромками, перпендикулярно друг другу. В зависимости от размеров рамка образует собой квадрат или прямоугольник. Для увеличения прочности сборки лучше всего использовать специальный клей для древесины и гвозди. Сначала места стыковки промазываются слоем клея, дощечки соединяются и в торцы забиваются несколько гвоздей. Когда клей высохнет, он «намертво» притянет дощечки между собой. Даже если со временем гвозди расшатаются в дереве, конструкция рамки все равно будет в плотной сцепке. По такому же принципу проходит сборка и внешних рамок, учитывая размер самого ящика, на который они будут одеваться поверх стенок снизу и сверху.
На внутренние рамки с каждой стороны по всему периметру монтируются доски при помощи гвоздей. Наверх ребер, нижней рамки, гвоздями крепятся доски образующие днище ящика. В досках целесообразно просверлить так называемые дренажные отверстия, через которые излишки влаги будут покидать грунт.
Уже в самом конце сборки, поверх ящика одеваются внешние рамки и прибиваются гвоздями. Эти своеобразные «хомуты», послужат дополнительным мерой для придания конструкции общей жесткости.
Ящик для цветов предполагает грамотное обустройство дренажной системы. Это делается для подпитки корневищ растений влагой, в нужной пропорции. Во избежание застоя этой влаги как раз и предусмотрена возможность дренажа воды через насыпной слой и просверленные в досках днища отверстия. Лучшим вариантом на самый низ днища ящика насыпать пятисантиметровый слой гравия или керамзита. И уже потом сверху на этот основной слой разумно будет насыпать слой крупнозернистого речного песка. Грунт насыпается третьим слоем, не доходя нескольких сантиметров до краев ящика. Таким вот образом формируется постоянный водный дренаж, способствующий жизнедеятельности растений, высаживаемых в ящике. К слову, цветы или любые другие растения могут высаживаться в ящик как непосредственно в грунт, так и помещаться уже высаженными в горшке. Вставляясь в ящик, служащий здесь скорее декоративной вазой, они выглядят не менее привлекательными.
После того, как ящик для цветов полностью в сборке, остается придать ему завершенный внешний вид. А так как дерево до этого уже было зашкурено и отшлифовано, то остается применить покраску. Выбор, что для этого применить, остается только за вами. Для этой цели одинаково хорошо подойдут краска, лак или морилка. Если вы за естественность, то фактуру поверхность древесины выразительнее всего проявит как раз под двумя последними. Покраску желательно произвести в два слоя, с перерывами между ними, до полного высыхания первого. Это позволит покрытию дольше держаться на поверхности дерева, ведь ящик часто будет подвергаться неблагоприятным погодным условиям. Броско и привлекательно будет смотреться ваше изделие, при покраске разных деталей, сочетая красители между собой. Так, покрыв стенки ящика лаком, подчеркнуть окантовку можно покрасив внешние рамки краской более темного тона.
Задумывались ли вы когда – нибудь о том, насколько выгоден хенд мейд в экономии на покупке необходимых предметов? Как сделать что – то своими руками, зачастую и дешевле и совсем не хуже по качеству и надежности? Насколько украшение экстерьера или интерьера вашего жилища станет оригинальней и интересней выглядеть, если часть предметов декора будут воплощением вашей творческой задумки? Цветочные кашпо своими руками, изготовленные из старых поддонов, яркий и показательный тому пример.
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