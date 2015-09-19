Практичные зеркала для прихожей

К сожалению, как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка большинства стандартных квартир оставляет мало места для полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с положением вещей. Даже если габариты вашей входной зоны и не позволяют устроить полноценную гардеробную комнату или разместить диван с резными ножками, доставшийся от бабушки, существует много способов исправить ситуацию и хотя бы визуально расширить пространство.
Как известно, самый простой и дешевый способ добиться зрительного эффекта более светлого и большого пространства – это добавить зеркало в интерьер. Естественно, что в наших малогабаритных прихожих роскошные зеркала а-ля Людовик IV будут смотреться нелепо и лучше подобрать более функциональный вариант. Эксперты homify расскажут, как изменить маленькую прихожую до неузнаваемости с помощью нескольких оригинальных решений с использованием практичных зеркал для прихожей.
Если у вас не осталось свободных стен, куда повесить зеркало, обратите внимание на распашные шкафы с зеркальными дверцами. Это практичное решение два в одном значительно увеличит пространство и одновременно создаст пространство для ваших многочисленных вещей. Благодаря вертикальной подсветке свет отражается в зеркалах и усиливает визуальную иллюзию. При этом в зависимости от материалов и изготовителя распашной шкаф один из самых практичных и бюджетных вариантов. Если свободное пространство в комнате ограничено, обратите внимание на распашные шкафы с одной дверью. Даже одно зеркало во весь рост значительно изменит внешний вид прихожей к лучшему. У распашных шкафов часто есть один недостаток – они выглядят несколько громоздко и занимают много свободного места. Обратите внимание на то, как эту проблему удалось решить с помощью встроенных в двери шкафов зеркал.
Если вам недостаточно маленького аккуратного зеркала, а размеры прихожей не позволяют разжиться огромным зеркалом без ущерба для гармонии и внешнего вида помещения, обратите внимание на альтернативное решение – зеркало во всю стену вместо обоев или просто окрашенных стен! Такой прием не только значительно увеличит размеры пространства, но и позволит вам любоваться собой любимым во весь рост. Кроме того, зеркальная стена в отличие от массивного подвесного зеркала не будет загромождать и без того небольшую комнату. Такое зеркало во всю стену можно дополнительно выделить неброскими рамами как на этом примере. Довольно оригинально, не так ли?
В случае, если вам не хочется возиться с обустройством зеркальной стены, есть простое и экономное решение проблемы! Повесьте огромное роскошное зеркало практически во всю стену. Эффект будет почти одинаковым. Лучше подбирать зеркало без рамы. Таким образом вы и сэкономите полезную площадь, и создадите иллюзию зеркальной стены. Кроме того, объемная рама не съест ценные сантиметры в узких коридорах, которыми так
славятся стандартные квартиры. Особенно хорошо этот эффект удается, если повесить такое зеркало на белую или светло-серую стену.
Шкафы-купе выгодно отличаются от распашных шкафов тем, что их двери раздвигаются в стороны, что позволяет экономить свободное пространство. Благодаря этому такие шкафы отлично подходят для небольших помещений при том, что они часто отличаются приличной вместительностью. Выбрав модель с зеркалом, вы сможете визуально расширить помещение, а при этом еще и сэкономить на отдельном зеркале! Шкафы купе обычно обойдутся вам дороже распашных шкафов. Немного уменьшить траты можно благодаря отказу от сложной подсветки или от большого количества зеркал, оставив лишь одно. При этом не стоит экономить на механизме открытия-закрытия дверей, ибо в этом случае вам придется выложить за ремонт больше, чем вы расчитывали. Шкафы-купе лучше всего подходят для обустройства прихожих в связи с небольшим количеством занимаемой полезной площади.
Еще один пример, дополняющий наш ряд практичных зеркал для прихожей. Если ваше зеркало не расположено в узком коридоре и вы не ведете борьбу не на жизнь, а на смерть за каждый лишний сантиметр, спокойный сдержанный интерьер в современном стиле хорошо дополнит большое зеркало с простой деревянной рамой. Такие же простые светильники в тон стенам позволят любоваться собой даже в темном углу прихожей, куда не особо попадает солнечный свет. Лучше не загромождать зеркало лишними предметами. Максимум – небольшой столик для ключей, писем и прочих полезных мелочей.
Этот универсальный солдат подойдет практически к любому интерьеру и поместится даже в самой небольшой прихожей. Особенно если вам нужно вместить и несколько предметов интерьера. Перед зеркалами во весь рост или зеркальными стенами мы не рекомендуем ставить какую-либо мебель. Вы не только рискуете разбить зеркало, но еще и сводите на нет весь смысл зеркала во весь рост, загромождая вид табуретками и столиками.
Если у вас не осталось полностью свободной стены, отдайте предпочтение зеркалу поменьше, которое можно повесить над мебелью. Как мы уже раньше упоминали, в целях экономии можно отказаться от рамы. Кроме того, такое зеркало выглядит более современно. Иногда на зеркалах присутствует фальшивая
рамка, вырезанная на самом стекле, которая делает его вид немного более законченным.
Если у вас есть возможность хранить большинство вещей вне прихожей (например, в шкафу-купе в спальне), на совсем небольшой площади лучше отказаться от громоздких предметов, в частности от шкафов. Даже встроенных. Ведь встроенный шкаф «съест» пространство и даже зеркальные двери этого не исправят. Если шкаф заменить открытым модулем с зеркалом, полками и крючками для одежды, то зона хранения сохранится, но и «воздух» в помещении останется.
Не забываем, что все должно быть систематизировано и удобно располагаться. До каждой полочки с нужными вещами удобно дотянуться, легко можно взять зонт, ключи в зоне видимости и т. д. Небольшой светильник, легко устанавливаемый над зеркалом, будет отражать свет от зеркала, что сделает вашу прихожую еще светлее и ярче.
Старинная рама для зеркала с изящной резной рамкой, выполненной из натурального дерева – все, что нужно для создания классического образа с элементами ретро. Такая скромная рама имеет свое очарование и способна задать стиль всей комнате. Дополните ее антикварной мебелью, фотографиями на стенах в черно-белых тонах, неоштукатуренными стенами и у вас выйдет прекрасный классический образ с легким налетом старины.
Если вам совсем не повезло с размерами прихожей и она напоминает, скорее, темный чулан, чем первую комнату, по которой гости оценивают ваш дом, обратитесь к следующему хитрому приему. Повесьте два зеркала друг напротив друга, таким образом вы создадите иллюзию бесконечного пространства, которая сделает вашу прихожую просто безразмерной. Лучше всего эта хитрость сработает, если хотя бы одно из зеркал будет большим или в идеальном случае занимать всю ширину одной из стен.
Один из самых упрактичных и одновременно привлекательных вариантов для прихожей – это шкафы с боковыми секциями, на которых у вас есть возможность разместить сувениры, необычные предметы, свечи, любимые фото, книги и безделушки. Это может быть обычный распашной шкаф или шкаф-купе, который благодаря дополнительным боковым полкам выглядит не таким громоздким. Зеркальные двери, опять-таки создадут впечатление свободного пространства, а дополнительная резьба по дереву сделает шкаф не таким скучным и придаст вашей прихожей уют, которого вы заслужили.