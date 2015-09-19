Практичные зеркала для прихожей

К сожалению, как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка большинства стандартных квартир оставляет мало места для полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с положением вещей. Даже если габариты вашей входной зоны и не позволяют устроить полноценную гардеробную комнату или разместить диван с резными ножками, доставшийся от бабушки, существует много способов исправить ситуацию и хотя бы визуально расширить пространство.

Как известно, самый простой и дешевый способ добиться зрительного эффекта более светлого и большого пространства – это добавить зеркало в интерьер. Естественно, что в наших малогабаритных прихожих роскошные зеркала а-ля Людовик IV будут смотреться нелепо и лучше подобрать более функциональный вариант. Эксперты homify расскажут, как изменить маленькую прихожую до неузнаваемости с помощью нескольких оригинальных решений с использованием практичных зеркал для прихожей.