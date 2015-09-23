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Изящные зеркала для ванной

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Квартира с двумя спальнями в Москве, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой Ванная комнатаЗеркала
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Небольшие размеры ванной комнаты – это не повод пренебрегать дизайном помещения. Даже самую маленькую ванную можно изменить до неузнаваемости при помощи нескольких приемов. Обратите особое внимание на зеркало. Зеркала – один из самых распространенных, простых и незатратных способов визуально расширить помещение, что так важно для обустройства маленьких комнат. Правда, при ограниченном пространстве для больших массивных окон сложно найти достаточно свободного места. Однако не отчаивайтесь! На ваш выбор огромное количество изящных зеркал для ванной, которые не только не только расширят помещение, сделают его более легким и воздушным и не утяжелят его своей громоздкостью. Специалисты homify подобрали для вас несколько изящных зеркал, которые будут идеально смотреться в любой ванной комнате!

Идеальная простота

UMBRA ванная комната Enjoyme Ванная комнатаАксессуары
Enjoyme

UMBRA ванная комната

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Если ваша ванная комната оформлена в современном минималистском или скандинавском стиле, небольшое круглое зеркало в простой раме – идеальное решение. Цвет рамы можно подобрать в зависимости от цветовой гаммы комнаты как на нашей иллюстрации, на которой изображены аксессуары для ванных комнат Umbra. Umbra – это мировой лидер в области оригинального, доступного, простого и ясного современного дизайна для дома и интерьера. Продукцию Umbra можно найти в 25 000 магазинах, более чем в 75 странах по всему миру. Umbra создает и производит уникальные вещи превосходного качества для оформления интерьера гостиных, спален, кухонь и ванных комнат.

Ручная работа

Декорирование ванны ботаническими гравюрами, Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Ванная комнатаВанны и душевые
Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра

Декорирование ванны ботаническими гравюрами

Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра
Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра
Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра

Такое расписанное вручную изящное зеркало украсит любую ванную комнату. Дизайнер в этом случае обратилась к творчеству английского художника-ботаника Роберта Фарбера. Это он ,  в 1700 году , открыл собственный питомник растений зимующих в Англии.  Здесь он выращивал растения, наблюдал за ними, рисовал их.  Вскоре был выпущен  «Каталог растений», гравюры.

Прославился Фарбер своей знаменитой серией иллюстраций «12 месяцев с цветами» и «12 месяцев с фруктами».  С предельной точностью для каждого месяца он составил букеты из растений, которые цветут по названию месяца года. Растения были пронумерованы и указаны в списке, который находился внизу каждой гравюры. Для этой росписи были выбраны весенние цветы из этой книги. 

Солнечные зеркала

Recycled / SUN SET WOODSTONEBALI Ванная комнатаЗеркала
WOODSTONEBALI

Recycled / SUN SET

WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI
WOODSTONEBALI

Еще один оригинальный экземпляр, выполненный из старого тикового дерева, из окторого были изготовлены рыбацкие лодки. Такие зеркала особенно придутся по душе приверженцам защиты окружающей среды, ведь они позволяют использовать материал повторно. Эти изящные зеркала представлены в трех размерах: 80, 60, 40 см. Даже владельцам самых маленьких ванных комнат будет из чего выбрать. Ну а яркий жизнерадостный дизайн освежит даже очень мрачные и темные ванные, в которых отсутствуют окна. Обильное количество цвета делает его универсальным для большинства цветовых решений. 

Роскошное зеркало

homify Ванная комнатаЗеркала
homify

homify
homify
homify

Если вам все же недостаточно маленького аккуратного зеркала, а размеры ванной комнаты не позволяют разжиться огромным зеркалом без ущерба для гармонии внешнего вида помещения, обратите внимание на альтернативное решение – зеркало во всю стену вместо плитки! Такой прием не только значительно увеличит размеры пространства, но и позволит вам любоваться собой любимым практически во весь рост. Кроме того, зеркальная стена в отличие от массивного подвесного зеркала не будет загромождать и без того небольшую комнату.

Лаконичная готика

Офис в старинном московском особняке, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova Ванная комнатаРаковины
Irina Tatarnikova

Офис в старинном московском особняке

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Насыщенный цвет стен, черно-белые иллюстрации, искусную ковку идеально дополняет небольшое изящное зеркало в готическом стиле. Необычная форма зеркала напоминает о витражах готических церквей. Это ощущение только увиливают два светильника по сторонам зеркала. Этот смелый дизайн наверняка понравится не каждому, однако если вы хотели бы обустроить свой дом в старинном английском стиле, присмотритесь к этому варианту. Главное – найти подходящего мастера ковки по железу, способного осуществить все ваши задумки.

Простая натуральность

Небольшая московская квартира, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova Ванная комнатаЗеркала
Irina Tatarnikova

Небольшая московская квартира

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Это небольшое зеркало для ванной благодаря своей эргономичной форме поместится даже в самую миниатюрную ванную комнату. Необычная овальная форма и немного ассиметричная рама делают это зекало оригинальным украшением любой ванной. Рама из натурального искусственно состаренного дерева придает зеркалу свой ретро-шарм. Матовая, не покрытая лаком поверхность делает это зеркало идеальным дополнением к пространствам, оформленным в стиле лофт, минимализм, скандинавском стиле. 

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Естественный минимализм

Москва, Весковский переулок, Prosperity Prosperity Ванная комнатаМебель для ванной
Prosperity

Москва, Весковский переулок

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Еще одно аккуратное небольшое зеркало круглой формы с рамой из темного дерева, которое станет идеальным дополнением для ванных комнат в стиле современной классики или минимализма. Особенно хорошо такое зеркало смотрится в сочетании с другими элементами декора, выполненными из той же породы дерева или выкрашенными под него. В настоящее время возможно найти множество видов плитки разных цветов и фактур, имитирующих натуральное дерево. Такое дерево понравится любителям естественного, экологичного и простого интерьера, не требующего большого количества дополнительных деталей. 

Современная классика

Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме, Very'Wood Very'Wood Ванная комнатаМебель для ванной
Very&#39;Wood

Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме

Very'Wood
Very&#39;Wood
Very'Wood

Старинная рама для зеркала с небольшими изящными завитками – все, что нужно для создания классического образа с элементами ретро. Такая изящная рама для ванной задаст стиль всей комнате. Дополните его старинными фарфоровыми емкостями для косметики и банных принадлежностей, аккуратными хрустальными светильниками, классической деревянной мебелью и у вас выйдет прекрасный классический дизайн с легким налетом старины. 

Функциональность в квадрате

Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге Format A5 Fontanka Ванная комнатаРаковины
Format A5 Fontanka

Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге

Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka

Для тех, кто ценит не только хороший дизайн, но и функциональность подойдет зеркало два в одном: обычное плюс увеличительное, которое так практично для нанесения макияжа и других косметических процедур. Тем более, что такое зеркало очень миниатюрное и не займет много места. Кроме того, оно не крепится непосредственно на стену, поэтому его можно разместить даже в углу комнаты, сэкономив таким образом свободное пространство в ванной. Его сдержанный современный дизайн не будет перегружать и без того маленькую ванную комнату. 

Сдержанность и лаконичность

Квартира с двумя спальнями в Москве, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой Ванная комнатаЗеркала
Студия Татьяны Гребневой

Квартира с двумя спальнями в Москве

Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой

Круглое зеркало не обязательно должно быть классической идеальной формы. Это зеркало хоть и сохраняет свой сдержанный и лаконичный внешний вид, благодаря своей необычной форме выглядит нескучно. Это идеальное решение для минималистских интерьеров, в которых слишком яркая рамка или буйство цвета неуместны. 

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