Изящные зеркала для ванной

Небольшие размеры ванной комнаты – это не повод пренебрегать дизайном помещения. Даже самую маленькую ванную можно изменить до неузнаваемости при помощи нескольких приемов. Обратите особое внимание на зеркало. Зеркала – один из самых распространенных, простых и незатратных способов визуально расширить помещение, что так важно для обустройства маленьких комнат. Правда, при ограниченном пространстве для больших массивных окон сложно найти достаточно свободного места. Однако не отчаивайтесь! На ваш выбор огромное количество изящных зеркал для ванной, которые не только не только расширят помещение, сделают его более легким и воздушным и не утяжелят его своей громоздкостью. Специалисты homify подобрали для вас несколько изящных зеркал, которые будут идеально смотреться в любой ванной комнате!
Если ваша ванная комната оформлена в современном минималистском или скандинавском стиле, небольшое круглое зеркало в простой раме – идеальное решение. Цвет рамы можно подобрать в зависимости от цветовой гаммы комнаты как на нашей иллюстрации, на которой изображены аксессуары для ванных комнат Umbra. Umbra – это мировой лидер в области оригинального, доступного, простого и ясного современного дизайна для дома и интерьера. Продукцию Umbra можно найти в 25 000 магазинах, более чем в 75 странах по всему миру. Umbra создает и производит уникальные вещи превосходного качества для оформления интерьера гостиных, спален, кухонь и ванных комнат.
Такое расписанное вручную изящное зеркало украсит любую ванную комнату. Дизайнер в этом случае обратилась к творчеству английского художника-ботаника Роберта Фарбера. Это он , в 1700 году , открыл собственный питомник растений зимующих в Англии. Здесь он выращивал растения, наблюдал за ними, рисовал их. Вскоре был выпущен «Каталог растений», гравюры.
Прославился Фарбер своей знаменитой серией иллюстраций «12 месяцев с цветами» и «12 месяцев с фруктами». С предельной точностью для каждого месяца он составил букеты из растений, которые цветут по названию месяца года. Растения были пронумерованы и указаны в списке, который находился внизу каждой гравюры. Для этой росписи были выбраны весенние цветы из этой книги.
Еще один оригинальный экземпляр, выполненный из старого тикового дерева, из окторого были изготовлены рыбацкие лодки. Такие зеркала особенно придутся по душе приверженцам защиты окружающей среды, ведь они позволяют использовать материал повторно. Эти изящные зеркала представлены в трех размерах: 80, 60, 40 см. Даже владельцам самых маленьких ванных комнат будет из чего выбрать. Ну а яркий жизнерадостный дизайн освежит даже очень мрачные и темные ванные, в которых отсутствуют окна. Обильное количество цвета делает его универсальным для большинства цветовых решений.
Если вам все же недостаточно маленького аккуратного зеркала, а размеры ванной комнаты не позволяют разжиться огромным зеркалом без ущерба для гармонии внешнего вида помещения, обратите внимание на альтернативное решение – зеркало во всю стену вместо плитки! Такой прием не только значительно увеличит размеры пространства, но и позволит вам любоваться собой любимым практически во весь рост. Кроме того, зеркальная стена в отличие от массивного подвесного зеркала не будет загромождать и без того небольшую комнату.
Насыщенный цвет стен, черно-белые иллюстрации, искусную ковку идеально дополняет небольшое изящное зеркало в готическом стиле. Необычная форма зеркала напоминает о витражах готических церквей. Это ощущение только увиливают два светильника по сторонам зеркала. Этот смелый дизайн наверняка понравится не каждому, однако если вы хотели бы обустроить свой дом в старинном английском стиле, присмотритесь к этому варианту. Главное – найти подходящего мастера ковки по железу, способного осуществить все ваши задумки.
Это небольшое зеркало для ванной благодаря своей эргономичной форме поместится даже в самую миниатюрную ванную комнату. Необычная овальная форма и немного ассиметричная рама делают это зекало оригинальным украшением любой ванной. Рама из натурального искусственно состаренного дерева придает зеркалу свой ретро-шарм. Матовая, не покрытая лаком поверхность делает это зеркало идеальным дополнением к пространствам, оформленным в стиле лофт, минимализм, скандинавском стиле.
Еще одно аккуратное небольшое зеркало круглой формы с рамой из темного дерева, которое станет идеальным дополнением для ванных комнат в стиле современной классики или минимализма. Особенно хорошо такое зеркало смотрится в сочетании с другими элементами декора, выполненными из той же породы дерева или выкрашенными под него. В настоящее время возможно найти множество видов плитки разных цветов и фактур, имитирующих натуральное дерево. Такое дерево понравится любителям естественного, экологичного и простого интерьера, не требующего большого количества дополнительных деталей.
Старинная рама для зеркала с небольшими изящными завитками – все, что нужно для создания классического образа с элементами ретро. Такая изящная рама для ванной задаст стиль всей комнате. Дополните его старинными фарфоровыми емкостями для косметики и банных принадлежностей, аккуратными хрустальными светильниками, классической деревянной мебелью и у вас выйдет прекрасный классический дизайн с легким налетом старины.
Для тех, кто ценит не только хороший дизайн, но и функциональность подойдет зеркало два в одном: обычное плюс увеличительное, которое так практично для нанесения макияжа и других косметических процедур. Тем более, что такое зеркало очень миниатюрное и не займет много места. Кроме того, оно не крепится непосредственно на стену, поэтому его можно разместить даже в углу комнаты, сэкономив таким образом свободное пространство в ванной. Его сдержанный современный дизайн не будет перегружать и без того маленькую ванную комнату.
Круглое зеркало не обязательно должно быть классической идеальной формы. Это зеркало хоть и сохраняет свой сдержанный и лаконичный внешний вид, благодаря своей необычной форме выглядит нескучно. Это идеальное решение для минималистских интерьеров, в которых слишком яркая рамка или буйство цвета неуместны.