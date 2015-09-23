Изящные зеркала для ванной

Такое расписанное вручную изящное зеркало украсит любую ванную комнату. Дизайнер в этом случае обратилась к творчеству английского художника-ботаника Роберта Фарбера. Это он , в 1700 году , открыл собственный питомник растений зимующих в Англии. Здесь он выращивал растения, наблюдал за ними, рисовал их. Вскоре был выпущен «Каталог растений», гравюры.

Прославился Фарбер своей знаменитой серией иллюстраций «12 месяцев с цветами» и «12 месяцев с фруктами». С предельной точностью для каждого месяца он составил букеты из растений, которые цветут по названию месяца года. Растения были пронумерованы и указаны в списке, который находился внизу каждой гравюры. Для этой росписи были выбраны весенние цветы из этой книги.