Разбиваем в пух и прах мифы о рустикальных домах

Дома в рустикальном стиле кажутся вечными. Они никогда не выйдут из моды. Некоторые люди специально сохраняют или создают декор в этом стиле. При переделке дома в рустик стиль используются как современные, так и рустикальные черты и особенности. В этом и состоит преимущество современного рустика. Современные и рустикальные элементы могут создать дом одновременно и уютный, и эстетичный. Вокруг этого стиля есть множество мифов и предубеждений, но не все они верны.
Многие считают, к примеру, что рустик стиль подходит только для деревенских и фермерских домов. Но жилища, построенные с применением натуральных материалов, имеющие нотки современности, привлекают внимание, удобны для проживания. В этой статье вы узнаете основные мифы о рустикальном стиле и его применении в доме, поближе познакомитесь с этим очаровательным интерьером.
Это неправда. Конечно, легче воссоздавать рустикальный стиль в старых домах, так как они построены из традиционных материалов. Но создавая подобным образом современный дом, он не лишится своего уюта и комфорта.
Легче отреставрировать старые дома в деревенском стиле, чем заниматься домами в современном стиле, так как они уже имеют деревянные балки на крыше, металлические светильники, старую мебель и паркетную доску. Современному дому можно придать рустикальный вид, оставив несколько стен неокрашенными или сделав на них кирпичную или каменную кладку, дополнив ее камином. Добавить черты рустика можно состаренной мебелью, сделанной из необработанного материала.
Это одновременно правда и неправда. Рустикальный стиль предполагает использование большого количества дерева, так как этот материал является одним из самых первых строительных материалов наряду с камнем и глиной. Эти материалы создают уютную атмосферу внутри дома. Дерево применяется в этом стиле в основном для фасада, мебели и разных архитектурных конструкций внутри дома. Но также в рустике актуально использование других натуральных материалов. На данный момент в мире наблюдается дефицит дерева. К тому же есть более долговечные альтернативы древесине, которые еще имеют и меньшую цену. Чтобы сэкономить на древесине, но и сохранить черты рустика, можно создать сочетание разных материалов, например, камня, дерева, цемента, бетона. Все это привнесет уникальный эффект.
Это неправда, хотя восприятие, конечно, зависит и от вкусов. Если создать рустикальный стиль интерьера по всем правилам, добавляя нотки современности, то вряд ли кому-то покажется, что дом лишен черт элегантности. А если еще прибегнуть к помощи специалистов, то вы однозначно получите привлекательный интерьер в рустикальном стиле. Только подумайте о том, какую элегантность несут в себе антикварные предметы интерьера!
Правда и нет. Каждая кухня предназначена для приготовления пищи, для собрания всей семьи вместе, чтобы попробовать кулинарные изыски, которые создаются время от времени. Рустикальная кухня больше сосредоточена на том, как бы быстрее и легче приготовить еду, то есть на функциональности, чем на эстетической привлекательности. Здесь кухня не может быть модульной с большим количеством верхних и нижних шкафов, но в ней есть все необходимое. Широкие окна и высокие потолки с деревянными балками создадут хороший приток свежего воздуха внутрь кухни. Здесь есть нужные современные приспособления, такие как холодильник, духовка, плита, рабочая поверхность. Пространства обычно хватает для двух и более людей. Те, кто привык к современной жизни, могут немного переоборудовать кухню, сделав ее более удобной.
Это и правда, и неправда, все зависит, как был реализован проект ванной комнаты. Когда люди посещают родственников, живущих в сельской местности, или собираются на праздник в деревню, то их самым большим беспокойством является наличие ванных комнат, так как в данных районах эти помещения обычно не имеют нужных удобств. Но владельцы ванной комнаты могут сделать рустикальный декор на совершенно новом уровне, придав ей различные черты современности. В качестве света можно использовать скрытые потолочные светильники, а для получения естественного света днем можно поставить хотя бы небольшое окошко. Рустикальные аксессуары также придадут необходимый уют и атмосферу. В рустик стиле обязательно используется сама ванна, разве это неудобно и неуютно?
Это правда. Если вы покупаете старый деревенский дом, который будет впоследствии ремонтироваться, изменяться, то потребуется хорошее вложение, чтобы жилище стало пригодным и удобным для жизни. Если строится новый дом в этом стиле, натуральные материалы доступны, особенно по цене, то вы значительно сэкономите при таком варианте. Для строительства рустик дома часто используют в качестве материалов стекло, алюминий, камень, дерево, цемент, все это снизит стоимость дома. Если еще побеспокоиться об энергосбережении дома, то в будущем вы сократите свои расходы, благодаря такому дому.