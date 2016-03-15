Разбиваем в пух и прах мифы о рустикальных домах

Дома в рустикальном стиле кажутся вечными. Они никогда не выйдут из моды. Некоторые люди специально сохраняют или создают декор в этом стиле. При переделке дома в рустик стиль используются как современные, так и рустикальные черты и особенности. В этом и состоит преимущество современного рустика. Современные и рустикальные элементы могут создать дом одновременно и уютный, и эстетичный. Вокруг этого стиля есть множество мифов и предубеждений, но не все они верны.

Многие считают, к примеру, что рустик стиль подходит только для деревенских и фермерских домов. Но жилища, построенные с применением натуральных материалов, имеющие нотки современности, привлекают внимание, удобны для проживания. В этой статье вы узнаете основные мифы о рустикальном стиле и его применении в доме, поближе познакомитесь с этим очаровательным интерьером.